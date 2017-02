Antona hace oficial su candidatura a presidir el PP canario

El actual presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, ha anunciado este lunes de forma oficial su candidatura a la presidencia regional del PP en el congreso que se celebrará los días 17, 18 y 19 de marzo, en el que se enfrentará a otros tres aspirantes: Cristina Tavío, Enrique Hernández Bento y Juan José Cardona.

En declaraciones a 'Canarias Radio La Autonómica', recogidas por Europa Press, Asier Antona ha explicado que ha tomado esta decisión porque, según sus palabras, "tengo fuerza, ilusión y ganas para seguir al frente del Partido Popular en Canarias; porque me he pateado cada palmo de esta tierra y he encontrado el apoyo, el respaldo y el cariño de muchísima gente --afiliados, militantes y cargos públicos y orgánicos-- y porque tengo claro cuál es el partido que tenemos que construir para el futuro".

Asier Antona ha reconocido, además, que si ha esperado tanto en anunciar su candidatura a la reelección es porque "los tiempos en política son muy importantes y la desesperación no conduce a nada", y porque había que ser "respetuoso" con el congreso nacional celebrado este fin de semana, en donde él mismo se hizo cargo de la ponencia de innovación, educación y cultura. "Hemos cerrado una página exitosa y ahora vamos a abrir una nueva", dijo Antona, que espera que del congreso nacional todos hayan "cogido recorte" porque fue el congreso "del debate, de la unidad y del fortalecimiento de los liderazgos", una hoja de ruta que confía se repita en el congreso regional.

De los demás candidatos a presidir el partido, Juan José Cardona le ha acusado de, supuestamente, hacer trampa por viajar por todas las islas a modo de campaña. A este respecto, el líder popular indicó que le han acusado de todo --"de hacer purga, de secuestrar al partido y de aprovechar su cargo para hacer campaña", pero quiso dejar claro que no va a entrar en ninguna descalificación: "Son compañeros de partido que legítimamente aspiran a presidir el PP en Canarias y creo en un partido que se construye con la suma de todos y no restando. No me van a encontrar en el escenario de la descalificación jamás".

Tampoco cree que los tres aspirantes sean un 'frente anti Antona': "Espero que no sea un frente anti nada, sino que todo el mundo sea un frente pro Partido Popular para fortalecer este proyecto de gobierno, que tiene ilusión por recuperar el espacio perdido. Tenemos que ser el partido de la suma, de la multiplicación, de la ilusión, del futuro y allá cada cual con la estrategia que quiera llevar a cabo".

Ante la posibilidad de que Tavío, Hernández Bento y Cardona decidan constituir una única candidatura frente a la de Antona, éste insistió en que es "muy respetuoso" con las "legítimas aspiraciones" de los demás, pero reconoció que le gustaría poder contrastar modelos e ideas porque "los personalismos son malos". Preguntado por si ve natural que tras la marcha de José Manuel Soria haya ahora una disputa por el poder, Asier Antona admitió que el liderazgo del exministro es "indiscutible", pero recordó que la primera vez que se presentó para presidir el PP en Canarias hubo otros dos candidatos, mucho debate y mucha confrontación.

"A mí me parece normal [que haya otros aspirantes] siempre y cuando todos queramos lo mejor para el partido. Si ese es el espíritu, bienvenido el debate". De resultar reelegido, su objetivo será construir un partido "potente y atractivo" en Canarias. Y para ello, avanzó que va a hablar mucho con los afiliados y militantes, seguirá recorriendo cada una de las islas del archipiélago y continuará "poniendo mucha oreja y hablando poco". Respecto a si en ese modelo de partido tienen cabida los demás candidatos, fue rotundo: "En el PP no sobra nadie, sino que falta mucha gente".

También dijo desconocer si ganar el próximo congreso regional le coloca más cerca de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. "Eso no lo sé yo. Eso es política ficción", indicó Antona, que, en cualquier caso, sí se encuentra preocupado por que haya un gobierno en minoría: "Necesitamos un gobierno potente, fuerte, que cuente con una mayoría parlamentaria ante los retos que hay por delante y el papel del PP es promover la estabilidad en Canarias". Finalmente, cuestionado por los apoyos que está recibiendo desde Génova, Asier Antona comentó que el partido está "muy unido" y existe una relación "muy buena y fluida" con la dirección nacional. Dijo, además, que dado el momento de inestabilidad política que se ha vivido en Canarias con la ruptura del pacto CC-PSOE, eso ha obligado a estar en "permanente" contacto con los máximos órganos del PP.