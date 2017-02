El Festival de Música cierra con un fracaso de público e ingresos por entradas

El 33 Festival de Música de Canarias cierra sus puertas con un fracaso de ingresos por la venta de entradas y de público, en comparación con la edición anterior. Después de que se diera a conocer el pasado julio la programación, arreciaron las críticas por la merma de la calidad del festival, el evento cultural más importante de Canarias y al que el Gobierno regional destina el mayor presupuesto de cuantos promueve.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Lorenzo, pidió entonces un voto de confianza a la espera de que se celebrara el festival diseñado bajo la dirección provisional de Nino Díaz, tras el cese de la anterior regidora, Candelaria Rodríguez, en abril.

Clausurado el pasado sábado, y con la imagen de conciertos con numerosas butacas vacías, esta edición concluye nada menos que con una caída en la recaudación por el despacho de entradas del 44% y de un 29% en la asistencia media por recital, con respecto a la temporada anterior.

Los primeros datos que dio ayer a conocer la consejera de Cultura muestran que, por primer vez en años, no se ha conseguido una rentabilidad económica en taquilla, a pesar de que se programaron 88 conciertos, 40 más que el año pasado, en más municipios de todas las Islas y se redujo el precio de las entradas un 20% de media.

Lo cierto es que aunque el objetivo era el aumento del público mediante, según Mariate Lorenzo, "el crecimiento en la oferta, los municipios, las salas y los estilos", la recaudación en entradas ha sido de 350.167 euros, 273.830 euros menos que en la pasada temporada, que logró 623.997 euros en venta de butacas, sin contar con las subvenciones, según confirmó ayer Candelaria Rodríguez.

Además, la cifra recaudada supone 233.000 euros menos en ingresos por entradas de los 583.000 euros previstos en el presupuesto inicial, que asciende en total a 1.953. 000 euros. La consejera insistió en que no se puede hablar de déficit pues todavía no poseen los datos de los gastos, ni han contabilizado las subvenciones del Inaem, (Instituto de las Artes Escénicas y de la Música), de la SGAE y de los patrocinadores del Festival. No obstante, dado que se ha duplicado el número de conciertos y con traslados a más municipios, por lógica, no va a haber ahorro en el coste de la producción sino todo lo contrario.

Al respecto, Lorenzo reiteró en varias ocasiones que lo que busca la Consejería es una "rentabilidad social" y extender el festival "a todos los rincones de las Islas", con la programación en nuevos espacios, pues "todos los ciudadanos tienen derecho a una oferta" cultural. En referencia a la asistencia, reconoció que ha "habido que espacios donde no ha funcionado", y ahora la Comisión Asesora del Festival, que se reunirá el próximo día 20, deberá realizar un diagnóstico y corregir los errores.

En cualquier caso, para Mariate Lorenzo "el objetivo está cumplido" en cuanto a participación, pues la asistencia a este evento ha crecido en 7.131 personas, con respecto a la pasada edición. La consejera señaló que asistieron 30.666 espectadores, aunque solo 23.114 fueron de pago, menos que en 2016, que contó con la participación de 23.535 personas y, según Candelaria Rodríguez, prácticamente no se dieron invitaciones por los llenos en el aforo.

Caída en asistentes

Este año se regalaron 5.128 entradas por ser patrocinadores, críticos, alumnos de conservatorios y escuelas de música o por protocolo institucional y artístico. Los conciertos gratuitos contaron con 5.345 espectadores, mientras que 2.207 personas participaron en las actividades paralelas del festival.

Aun teniendo como referencia a todos los asistentes de esta temporada, los de pago y los invitados, este año hubo una asistencia media de 348 personas por concierto -262 si solo se contabilizan los que abonaron las entradas- frente a los 490 espectadores de la temporada pasada, y eso que dobló el número de audiciones, se extendieron a más municipios y se redujeron los precios, lo que supone una caída de un 29% de media por sesión en referencia a 2016.

Para Lorenzo, los datos soportan distintas lecturas , pero "nunca antes de había programado tanto en islas no capitalinas", insistió.