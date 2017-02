José Manuel Brito deja el Cabildo de Gran Canaria tras su expulsión de Podemos

Juan Manuel Brito dimitió ayer de todos sus cargos en el Cabildo de Gran Canaria y entregó el acta de consejero con la advertencia de que la dirección regional de Podemos seguirá causando "problemas" al gobierno tripartito de Antonio Morales porque, a su juicio, desde el primer día del mandato ha estado en contra del pacto de progreso en la Isla. Su marcha abre un nuevo escenario en la crisis del Cabildo y obliga a renegociar el reparto de las áreas de gobierno entre los consejeros de Nueva Canarias, el PSOE y Podemos.

Tras concluir que Podemos "está secuestrado en estos momentos por un grupo de dirigentes que actúa en política en clave interna y autocomplaciente", Brito anunció que a partir de ahora va a "pelear" en los tribunales para recuperar su militancia en el partido, pues se mostró convencido de que su expulsión fue "absolutamente ilegal".

Por sorpresa, y en un gesto poco habitual en la política española, Brito renunció al acta pese a que el informe jurídico del secretario del Cabildo, también conocido en la mañana de ayer, le permitía continuar como vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadano. El dictamen del secretario dejaba su continuidad en manos del presidente del Cabildo, pero no esperó. Su marcha voluntaria libera a Morales de tomar una de las decisiones más controvertidas de todo el mandato.

Trece días después de conocerse su expulsión de Podemos, y en pleno debate sobre si podía mantenerse en el gobierno de Morales desde la condición de consejero No Adscrito, Brito rompió todas las previsiones sobre el desenlace de la crisis y optó por tirar la toalla para evitar el desgaste del pacto tripartito y la presión de Podemos sobre su entorno personal.

Después de comunicar su dimisión a Morales y a los trabajadores de su consejería, Brito compareció ante los medios de comunicación para explicar los dos principales razones de su marcha, una del ámbito político y la otra personal.

A su juicio, la dirección de Podemos en Canarias, encabezada por Meri Pita, "se ha convertido en el principal problema del Cabildo de Gran Canaria y en el principal foco de inestabilidad", por lo que ha preferido evitar que la disputa interna de Podemos salpique más al pacto tripartito.

"No creo que sea bueno para el Cabildo y para su gobierno seguir manteniendo ningún elemento de inestabilidad; se me pueden reprochar algunos actos, pero nunca se me podrá reprochar que no haya sido un absoluto defensor de este gobierno", declaró Brito, quien consideró que su expulsión de Podemos está relacionada directamente con su actitud tras las elecciones de mayo de 2015, cuando forzó el acuerdo con el NC y PSOE ante las reticencias de los negociadores del sector de Meri Pita.

Brito aseguró que incluso ha sido acusado por la dirección de Podemos de defender al máximo el pacto tripartito. "No me arrepiento y me reafirmo en la defensa de este gobierno; peleé para que este pacto de progreso respondiese a las demandas de cambio de una parte de la ciudadanía y en coherencia con eso no voy a permitir que se pongan en duda las acciones de un gobierno que está llamado a liderar el cambio en la isla de Gran Canaria", añadió.

El ya exvicepresidente dijo que durante el último año y medio ha sido sometido a una campaña de desprestigio por parte de la dirección de Podemos para intentar excluirle del partido, minar su posición política y, por derivación, perjudicar al gobierno del Cabildo. "No han podido demostrar ninguna de sus acusaciones y, sin embargo, han tenido que recurrir a una actuación claramente ilegal, irregular, saltándose los reglamentos de Podemos, sus Estatutos, la Ley de Partidos y hasta la Constitución para poder expulsarme", apuntó Brito, quien confía en que los tribunales le van a dar la razón. "Ya veremos, cuando llegue ese momento, si los que ahora se llenan la boca con el código ético y las actuaciones coherentes son capaces de asumir las responsabilidades políticas de mi expulsión ilegal".

El segundo motivo de su dimisión es "el coste personal", confesó Brito, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por su compañera, Noemi Parra, y por sus principales colaboradores en la consejería. "Si hubiese estado solo -recalcó-, seguro que hubiese seguido en el cargo, pero no puedo sacrificar a quienes más me quieren y más me importan; mi entorno está tocado emocionalmente y no puedo permitir que la política esté por encima de las personas, la política no puede estar por encima de lo humano y no voy a sacrificar lo más importante de mi vida. Yo no he venido al Cabildo a ocupar un sillón o a estar de figurante, sino para actuar en un proyecto político en el que creo".