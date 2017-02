Hernández Bento quiere un partido "sin dogmas ni adoctrinamiento"

El exdelegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, presentó ayer su candidatura para presidir el PP de las Islas en el próximo congreso regional en marzo y abogó por un partido "sin imposiciones, sin adoctrinamiento y sin dogmas". "Un partido donde todos tenemos la libertad de opinar", aseguró en su intervención pública, arropado por medio centenar de afiliados en un hotel en la capital grancanaria. Al evento sólo asistieron militantes y simpatizantes, no acudió ningún cargo público ni orgánico destacado de la organización en el Archipiélago. Entre el público, sus padres y uno de sus hermanos expresaron su respaldo, si bien no estaba su hermana, la diputada nacional por Las Palmas, María del Carmen Hernández Bento.

En su comparecencia, el exsubsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo arremetió contra el actual dirigente del PP de Canarias, Asier Antona, a quien acusó de "traicionar la generosidad y lealtad" de los compañeros que avalaron en abril del pasado año su nombramiento como presidente "interino" -en sustitución de José Manuel Soria- hasta la celebración del cónclave regional.

"Antona faltó a su palabra, rompió a su compromiso de llevar unido al partido al congreso" y "laminó a todas las personas que podían hacerle sombra", aseguró el exdelegado del Gobienro, quien afirmó que durante el año que ejerció como representante del Ejecutivo central en las Islas ofreció su colaboración al dirigente palmero pero éste "nunca" le llamó "para nada".

De ahí que no comparte "esta forma de ejercer el liderazgo" por parte de Antona, ya que cree que el partido "se construye desde la base, desde abajo, no mirando de reojo a nuestros compañeros".

Hernández Bento es el tercer aspirante a encabezar el partido en el Archipiélago, tras los anuncios del exalcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona, y de la vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento, la diputada tinerfeña Cristina Tavío. Asier Antona aún no ha oficializado su candidatura.

La dirección nacional del PP ha mostrado su preocupación por la batalla abierta entre distintos sectores por tomar las riendas de la fuerza política en las Islas. A Génova le inquieta la pugna por la presidencia del PP de Canarias, que se disputará entre nada menos que cuatro dirigentes.

Precisamente Hernández Bento cree que la "falta de liderazgo" y de "rumbo" de Antona ha motivado que se hayan presentado tres candidatos, algo que no hubiera ocurrido "con un líder fuerte y sólido" y que, a su entender, es un hecho que debe hacer reflexionar "a algunos".

"No soy un extraterrestre"

"No concibo un líder que ve a sus compañeros como enemigos. Soy del PP, no soy un extraterrestre que ha venido aquí a castigar a nadie y, sin embargo, me da la sensación de que soy un extraterrestre y nadie quiere hablar con nosotros", añadió Hernández Bento, que ha dado el paso en un ejercicio de "responsabilidad" porque no le "está gustando" lo que ve en su partido: "desilusión y la sede vacía".

De ahí que reivindicó una formación que "ilusione, que se haga más fuerte, más sólida, más transparente y más solidaria", en la que el afiliado sea "el centro". "Quiero un partido donde estemos a gusto, donde se pueda opinar libremente, que aquí algunas personas se atragantan con la palabra libertad", aseveró. Igualmente, avanzó algunas líneas de su programa, tales como fortalecer el PP en los municipios, porque hay representantes en los comités locales que se sienten "abandonados", y dar "mucho más protagonismo" a los presidentes insulares del partido. Todo ello en el marco de un diagnóstico de lo que ha pasado en cada localidad e isla para saber por qué el PP está perdiendo tanta implantación.

Reconoce que estos días ha hablado con Cardona y Tavío, pero elude hablar de unión de candidaturas en una sola plancha e insiste en se presentará al congreso regional, que se desarrollará del 17 al 19 de marzo, "para ganar".

Coincide con ambos en reclamar que el liderazgo regional se resuelva con primarias, bajo la fórmula de "un afiliado, un voto", tal y como han logrado los populares de Madrid y Valencia, y reta a Antona a aclarar si él prefiere un congreso "con compromisarios". En cualquier caso, el sistema de elección dependerá de lo que se acuerde en el congreso nacional del partido este fin de semana.

Ante las críticas sobre su falta de conocimiento de los afiliados e incluso de dónde se encuentran los comités locales, Hernández Bento señaló: "Me voy a poner enseguida. En los 21 días de campaña los voy a conocer a todos, ya me estoy moviendo. A lo mejor no llego a todos, pero voy a intentarlo".

"Pura estrategia política"

Además, aunque hace meses defendió que el presidente del partido debía de ser de Gran Canaria "por pura estrategia política", al ser esta isla el granero de votos del PP, Hernández Bento quiso dejar claro que si llega a ser líder de esta formación en el Archipiélago será "presidente de todas las Islas" y las defenderá a todas por igual, como asegura que así ha hecho en sus diferentes responsabilidades públicas.

En esta línea, recordó su paso como delegado especial del Ministro de Economía y Hacienda en la Zona Franca de Gran Canaria, desde 2003 hasta junio de 2005. Posteriormente, fue concejal del Ayuntamiento capitalino entre mayo y julio de 2007, fecha en la que ocupó el cargo de interventor general de la Comunidad Autónoma hasta octubre de 2010, cuando se rompió el pacto entre PP y CC.

Después ejerció como subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde diciembre de 2011 hasta noviembre de 2015 y, por último, como delegado del Gobierno en las Islas en sustitución de su hermana María del Carmen hasta mediados de 2016, cuando fue destituido tras un año en el puesto. En ese momento atribuyó su cese a "una purga" emprendida por Antona contra sus posibles rivales internos. Su airada protesta no sentó bien en Génova, según fuentes del partido.

Ayer, Hernández Bento destacó haber trabajado "codo con codo" con Mariano Rajoy en una legislatura "dura" y le describió como "un gran presidente". Mañana viernes el exdelegado viajará a Madrid para asistir a la cita nacional del partido.

Durante la presentación de su candidatura, animó a los militantes presentes a ponerse al corriente de sus cuotas para poder votar por él en el congreso regional.