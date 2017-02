La falta de tesoreros fuerza al Estado a dar una tregua a los municipios pequeños

El déficit de tesoreros con habilitación de carácter nacional y el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado fuerzan al Gobierno a dar marcha atrás en su plan de obligar a todos los ayuntamientos a contratar a un tesorero profesional. El Ministerio de Hacienda ha tenido que dar una tregua a los consistorios y acepta que en los municipios de menos de 20.000 habitantes -61 de los 88 que hay en Canarias- se podrán seguir firmando los pagos por parte de los funcionarios que venían desempeñando esta tarea. Esta prórroga supone un respiro para muchas corporaciones, que ya habían protestado contra la normativa que amenazaba con paralizar los pagos ante la situación de incertidumbre.

El pasado 1 de enero finalizó la moratoria que permitía que las localidades de menos de 20.000 vecinos no tuvieran un tesorero de título nacional. Sólo las grandes urbes estaban obligadas a contar con este puesto para custodiar y distribuir sus fondos.

Sin embargo, el viernes la Secretaría de Estado de Función Pública comunicó a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una circular para aclarar los criterios para el ejercicio de las funciones de tesorería y recaudación en las corporaciones locales y, así, despejar las dudas al respecto.

Ya desde finales de enero el presidente de la FEMP, Abel Caballero, exigió al Gobierno retirar el decreto enmarcado en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2013, que obliga a los ayuntamientos a disponer de un tesorero para supervisar sus cuentas. De hecho, la FEMP avisó hace más de un año de lo que pasaría con ese decreto y así lo reflejó en una de sus resoluciones acordadas en el pleno de esta federación el 19 de septiembre de 2015. Un mes después, se enviaron las alegaciones al departamento que dirige Cristóbal Montoro, pero el Ejecutivo "no hizo caso".

"Los municipios medianos y pequeños no tienen para pagar un tesorero y aunque lo tuvieran, no hay habilitados nacionales suficientes para cubrir las plazas porque no se han convocado", afirmó Caballero, que avisó de que, por tanto, este requisito era de imposible cumplimiento por falta de recursos económicos y porque no hay suficientes funcionarios habilitados para ocupar los puestos.

Aunque el Gobierno ha dado ahora una solución temporal al conflicto, éste será uno de los asuntos que aborde Caballero en su reunión mañana con la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y Montoro, a los que volverá a pedir un nuevo modelo de financiación local, la necesidad urgente de revisar la regla y el techo de gasto, y que se dé luz verde a que las entidades locales pueden reinvertir el superávit generado y que supera los 4.500 millones de euros.

En su escrito del viernes, Hacienda establece parámetros de actuación para abordar la polémica sobre los tesoreros hasta que se articule una salida definitiva y se apruebe el presupuesto estatal. Propone criterios para que se sigan con normalidad las tareas de Tesorería en los ayuntamientos afectados.

De esta manera, en los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes -32 en Canarias-, hasta que las comunidades autónomas aprueben los puestos para funcionarios de administración local con habilitación nacional, los funcionarios de la corporación que venían desempeñando de forma accidental el puesto de tesorería "podrán continuar en el ejercicio de las funciones asignadas al mismo para permitir el funcionamiento ordinario de la institución y la salvaguarda de los intereses generales".

Antes de 2015 un concejal podía asumir la función de tesorero, pero desde ese año el Gobierno lo prohibió para evitar casos de corrupción.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) calcula que en más del 90% de los ayuntamientos del Archipiélago la plaza de tesorero está vacante y es el secretario-interventor quien acumula esta tarea y, por tanto, aparte de su cometido se encarga también de tramitar y efectuar los pagos cotidianos. O bien es un funcionario del consistorio quien asume ese trabajo de tesorero tras un nombramiento accidental o interino, normalmente un administrativo del grupo C1.

Hacienda avala estas medidas y plantea que la Comunidad Autónoma cree una agrupación de municipios para sostener un puesto de Tesorería, pero en Canarias no se contempla esta alternativa.

Carecer de tesorero habilitado es un arma de doble filo, ya que a muchos alcaldes les preocupa que los técnicos se nieguen a firmar los pagos por no estar autorizados. En principio, la Fecam valora la solución de Madrid para evitar poner en peligro el abono de algunas facturas, pero insisten en que sigue siendo una medida transitoria y sujeta a criterios interpretativos, sin rango normativo.

Los colegios provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife remiten a la posición de su Consejo General. En esta línea, Cosital a nivel nacional sale en defensa del gremio y critica que del documento remitido por Hacienda se desprende que se permite directamente, "como algo normal", que funcionarios interinos o accidentales se encarguen de la Tesorería municipal cuando esto debe ser "un recurso excepcional". Además de reprobar al Gobierno que deje entrever que "no es necesario crear los puestos de Tesorería", cuando la legislación dicta lo contrario.

Igualmente, reprochan a Madrid que no haya fijado un plazo límite para solventar este problema y que, por tanto, posibilite que funcionarios de la corporación puedan desempeñar sine die tareas que debe acometer otro con título estatal. De ahí que Cosital urge al Gobierno a aprobar el reglamento que regula el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local con habilitación nacional, que "facilitaría" resolver el conflicto generado.