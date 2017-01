El Parlamento debatirá sobre los once puntos de la Conferencia de Presidentes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comparecerá el próximo día 7 en el Parlamento de Canarias para dar cuenta de los asuntos abordados en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos, que tuvo lugar el pasado 17 de enero. Clavijo comparecerá a petición propia después de reunirse ayer con los portavoces de las distintas fuerzas políticas con representación en la Cámara, quienes le pidieron trasladar el debate al Parlamento.

Presidente y portavoces de los distintos partidos coincidieron en señalar la importancia de que Canarias consiga trasladar una postura unánime en los diferentes asuntos a abordar, en especial en la financiación autonómica, asunto en el que la Comunidad Autónoma aspira a desligar definitivamente los llamados recursos del REF (régimen económico y fiscal) de la financiación ordinaria. Separar al fin ambas fuentes de financiación supondría un extra anual de 400 millones de euros para las arcas de las Islas, tal como recordó la portavoz del PP, María Australia Navarro.

Al término del encuentro, la portavoz del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, explicó que cada grupo parlamentario designará a un representante para abordar cada uno de los 11 asuntos de los que se debatió en la conferencia (financiación autonómica, pacto por la educación, violencia machista...) en grupos de trabajo. Estos grupos se reunirán al margen de las comisiones y subcomisiones parlamentarias. "El presidente dará cuenta en sede parlamentaria y allí cada uno podrá fijar su posición, y a partir de ahí ponernos a trabajar", subrayó.

Los portavoces de las distintas fuerzas políticas se mostraron a favor de aunar posturas, tal como desea el propio Clavijo, si bien se mostraron igualmente escépticos sobre si se podrán alcanzar o no los objetivos, en especial en lo relativo a la financiación. El portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, reconoció ese escepticismo que impera entre los socialistas después de que Mariano Rajoy asegurase que no se va a poder contar con más fondos adicionales, algo en lo que hizo hincapié su homólogo en Nueva Canarias, Román Rodríguez. "Un acuerdo de financiación sin recursos adicionales no tiene precedentes, y tampoco está claro que se vaya a romper el statu quo", subrayó.