Fraga invita a ASG a sumarse al bloque progresista de cambio y Curbelo acepta "dialogar"

El PSOE invitó ayer a la Agrupación Socialista Gomera (ASG) a sumarse al "bloque progresista" a favor de un cambio político en Canarias. El presidente de dicho partido, Casimiro Curbelo, aceptó la oferta de diálogo, si bien aclaró que no quiere hablar de personas ni de siglas, sino de "proyectos" en favor de una Canarias "cohesionada". Mientras que Podemos expresó su disposición a respaldar un gobierno en minoría de los socialistas.

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE en el Archipiélago, José Miguel Rodríguez Fraga, continuó ayer la ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios, excepto el nacionalista. La semana pasada el PSOE detectó "sintonía" con el Partido Popular y Nueva Canarias, pero evitaron censurar de momento al Gobierno en "precario" de Coalición Canaria, encabezado por Fernando Clavijo.

Ayer, Rodríguez Fraga señaló que la moción de censura "no se ha descartado, es un horizonte que está, pero no es a tontas y a locas". "Por eso estamos aunando esfuerzos, buscando caminos porque no es tampoco cuestión de lanzarse", señaló el también alcalde de Adeje, que animó a ASG a incorporarse al "bloque progresista, al llevar el adjetivo socialista" en su fuerza política.

El regidor tinerfeño alentó a superar la situación "a la que nos está abocando el partido que gobierna, que básicamente es ATI, y que es más insularismo, más descohesión y más confrontación".

Curbelo -exsecretario insular del PSOE en La Gomera- acudió "encantado" a su cita con Rodríguez Fraga para hablar de los "asuntos que preocupan a los canarios" y destacó que "no se trató en ningún momento" presentar una moción de censura contra Clavijo.

El presidente del Cabildo de la isla colombina defendió que el Archipiélago crezca en una sola dirección, atendiendo a los sobrecostes de la doble insularidad.

Aunque hasta ahora ha mostrado su apoyo expreso a CC, ayer advirtió de que "no es incondicional". Curbelo elogió que el PSOE está intentando crear un espacio de debate desde "la óptica del acercamiento" y él no tiene "ningún impedimento para dialogar".

Podemos coincidió con el PSOE en "la oportunidad que se abre para cambiar" la escena política en Canarias. La secretaria de Organización, Concepción Moreno, afirmó que "cualquier apoyo a una moción de censura pasaría por una consulta a la ciudadanía" y trasladó que su grupo apoyaría un gobierno en minoría del PSOE. Ambos partidos compartieron su deseo de "sacar a CC para oxigenar este Gobierno", apostilló la portavoz parlamentaria Noemí Santana.

¿Los socialistas contemplan presidir un gobierno en minoría apoyado desde fuera? "Lo estudiaríamos, veríamos las posibilidades, pero cambiar una inestabilidad por otra como que no", puntualizó Rodríguez Fraga, que, no obstante, cree que "hay mimbres para hacer el cesto, sin prisa pero sin pausa".