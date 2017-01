Clavijo explicará en el Parlamento los acuerdos de la Conferencia de Presidentes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha acordado este lunes 30 de enero con representantes de los grupos parlamentarios comparecer en la Cámara regional el 7 de febrero para explicar los once acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes autonómicos, y cómo afectan al archipiélago.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, informó hoy de este acuerdo en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión entre Fernando Clavijo y representantes de todos los grupos con representación en el Parlamento canario: Popular, Socialista, Nacionalista Canario, Podemos, Nueva Canarias y Mixto.

Rosa Dávila señaló que los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes son "muy importantes" para Canarias en cuestiones como la revisión del sistema de financiación autonómico, aunque también se abordaron otros como la violencia de género.

El presidente autonómico ha pedido a los grupos parlamentarios que designen cada uno un representante para trabajar sobre cada uno de los once aspectos tratados, independientemente de la labor parlamentaria que se realice en las subcomisiones que se puedan crear, añadió la consejera.

Detalló que de forma inminente se convocará la conferencia sectorial de empleo, en la que se abordarán asuntos como la tasa de reposición de empleados públicos en todas las administraciones, incluidos cabildos y ayuntamientos, y cada consejero va a solicitar a petición propia su comparecencia en comisión para articular el trabajo parlamentario y del Ejecutivo.

Australia Navarro, portavoz del grupo Popular, señaló que su formación esperará a la comparecencia del presidente para exponer cuál es la fórmula que considera oportuna, aunque indicó que hará una propuesta de colaboración con el Gobierno de Canarias "como no puede ser de otra manera" dada la importancia de los asuntos.

"Aunque todo es mejorable, evidentemente son asuntos donde Canarias tiene mucho que decir y en concreto, sobre la financiación autonómica", dijo Australia Navarro, quien subrayó que el PP intentará ofrecer su colaboración "desde el minuto uno porque nos jugamos mucho" en esas comisiones.

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, opinó que la reforma del sistema de financiación autonómica es lo que determinaba en gran medida la Conferencia de Presidentes, una gran tarea "donde Canarias se juega mucho porque estamos mal colocados".

Un nuevo acuerdo sería vital para recolocar a Canarias en una posición más justa, prosiguió Rodríguez, quien aseguró que le inquietan dos asuntos, el que el presidente Mariano Rajoy haya dicho que no va a haber recursos adicionales y el que no se va a romper "el statu quo" de lo que cada uno tiene.

Si no hay un borrón y cuenta nueva con el que los recursos disponibles se distribuyan de otra manera, si se parte de la base de lo que cada uno tiene no se toca "estamos ante una mala noticia para Canarias", añadió Rodríguez, quien no se mostró "esperanzado" en que el acuerdo sobre financiación sea rápido ni tenga condiciones para una mejora.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, señaló que ha acudido a la cita con el presidente Fernando Clavijo "para decirle que no se pueden hacer políticas de despacho", puesto que hay unos espacios habilitados para el debate en el Parlamento.

Si se quiere hacer de verdad un trabajo en equipo, de diálogo y de consenso "la regla de juego no tiene que venir establecida por una de las partes", advirtió Santana, quien aseveró que no se pueden tener debates "descafeinados" en el Parlamento de Canarias y luego tomar las decisiones importantes en un despacho, porque eso sería dar "un golpe a la democracia en nuestra tierra".

Podemos comparte el diagnóstico de que Canarias está "infrafinanciada", siempre a la cola y a la voluntad del Gobierno de turno, en ocasiones "haciendo triquiñuelas y trampitas" como meter el REF en la financiación autonómica, agregó.

Por el grupo Mixto el diputado de la Agrupación Socialista Gomera Casimiro Curbelo subrayó que para sostener el Estado de bienestar y por lo tanto el nuevo sistema de financiación autonómica hay que trabajar de forma razonada con el objetivo de que Canarias tenga una posición de fortaleza en el momento de la negociación con el resto de comunidades autónomas, y pidió ser fuertes para que criterios como la insularidad se tomen en consideración.

El portavoz del grupo Socialista, Iñaki Lavandera, se mostró escéptico ante los resultados de la Conferencia de Presidentes pero optimista ante el hecho de que se haya reactivado el citado órgano, y valoró la voluntad de consenso y trabajo de los grupos políticos que se encauzará en comisiones sectoriales para llevar la mayor legitimidad y consenso posibles desde Canarias.

Antonio Castro, presidente del grupo Nacionalista Canario, destacó el hecho de que Fernando Clavijo ha ofrecido un trabajo "casi de gabinete" con los grupos parlamentarios pues, aunque las negociaciones con el Estado le corresponden al Gobierno de Canarias, éste quiere contar con los grupos parlamentarios "que le han tendido la mano para hacer el trabajo de forma consensuada".

Ello no implica "abstraer" del debate parlamentario, sino que se trata de reforzar las acuerdos en Canarias y por lo tanto su posición negociadora frente al Estado y las exigencias del resto de comunidades autónomas, precisó el diputado nacionalista.