Morales deja a Brito en el Cabildo

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, tiene previsto mantener en su puesto al vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito, en contra del criterio de Podemos, que lo expulsó definitivamente el pasado martes de la formación morada. El partido de Pablo Iglesias exige a Morales que cumpla la Ley de Cabildos, que entró en vigor en junio de 2015, y aparte a Brito del gobierno insular y le mande al grupo de los no adscritos si no devuelve el acta al partido por el que fue elegido consejero. La norma aprobada para evitar el transfuguismo prohíbe a los no adscritos percibir un sueldo, pues impide que se les reconozca la dedicación exclusiva o parcial.

Brito ya ha anunciado que va a demandar su expulsión ante los tribunales al entender que la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos vulnera sus derechos fundamentales y no afecta a sus cargos en el gobierno insular. La oposición en el Cabildo (PP, Unidos Por Gran Canaria y Coalición Canaria) coinciden con la dirección regional de Podemos y piden a Morales que cumpla la ley. Según la interpretación de estos grupos, los no adscritos no podrán tener responsabilidades en el gobierno ni percibir retribuciones económicas.

Brito y Morales aludieron ayer a una interpretación distinta de la norma, que cuenta con pocos precedentes pues se puso en marcha en 2015.