Arranca el año del gallo

La comunidad china asentada en Canarias, la quinta más numerosa del país, celebró anoche el comienzo del año del gallo. Con una cena compuesta por platos típicos del gigante asiático y fuegos artificiales, los chinos dieron la bienvenida al año 4715 de su calendario lunar pese a estar a más de 10.000 kilómetros de distancia de su país de origen. El éxito y la prosperidad, según su horóscopo, estarán de parte de los más trabajadores.

La comunidad china en Canarias no extrañó anoche su país de origen. Los más de 10.000 kilómetros que en línea recta separan al gigante asiático del Archipiélago no impidieron que se festejara el inicio del año del gallo, el 4715 del calendario lunar del país, bajo el signo de la madrugada y el despertar. La potencia asiática inicia hoy un periodo de 15 días de festejos, hasta el 11 de febrero, en el que se celebra la Fiesta de los Faroles. Las familias chinas se reunieron anoche para conmemorar, con una cena plagada de platos típicos del país e intercambio de sobres rojos (hong bao), un año que según la simbología china traerá el triunfo, el éxito y prosperidad a los más trabajadores.

El Archipiélago es la quinta región española con más población china. Solo Madrid (54.599), Cataluña (54.545), Comunidad Valenciana (22.243) y Andalucía (20.903) se sitúan por delante.

El número de ciudadanos de este país en las Islas asciende hasta los 9.382, un 88,09% más que diez años atrás. Esto es, de los 4.988 chinos que vivían en las Islas en 2006 se pasó a contabilizar 4.394 más el pasado año, según los datos del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La mayoría de ellos, 5.581, residen en la provincia oriental, mientras que 3.801 han echado raíces en la demarcación occidental.

Durante la Fiesta de la Primera, como también se llama al Año Nuevo, los comercios cierran en el país oriental durante una semana. Aquí, en cambio, es difícil replicar esa tradición porque los clientes de sus establecimientos son, en su mayoría, españoles.

La propietaria del restaurante Puerta de Oro en la capital grancanaria y presidenta de la Asociación Cultural China en Canarias, Nancy Chang, cerró ayer su negocio a las diez de la noche, 120 minutos antes del horario habitual, para reunir allí a todos sus familiares y amigos. Pescado agridulce, albóndigas de cabeza de león (hechas con carne y de gran tamaño), pato frito con tortitas o pastel de año nuevo (pa pao fan), un típico dulce de arroz, no faltaron anoche ni en su mesa ni en la de muchos otros chinos.

El rojo, explica, representa la fiesta y ceremonia en el país y por eso está presente en estos festejos. Ejemplo de ello son los hong bao, que se entregan, como marca la tradición, con dinero en su interior.

Chang expone que este año no hay organizados espectáculos en las calles, pero sí actos culturales por parte de diferentes instituciones. Así, por ejemplo, a la una del mediodía habrá un almuerzo con los niños chinos y sus padres, ya sean adoptados o no, para que "no olviden sus raíces". El 10 de febrero, en la víspera de la fiesta de los faroles -en la que salen a la calle en su país portando candiles-, los alumnos de chino del Instituto de La Isleta recitarán poemas en ese centro.

El Casino de Las Palmas también tiene preparada una programación especial. Además de los fuegos artificiales que se lanzaron ayer a media noche, en los próximos días celebrará una comida para los empresarios chinos, un catering para el público general o un espectáculo de Taichí y música china. El Instituto Confucio del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la ULPGC, por su parte, organiza el próximo martes, en el Paraninfo, varios espectáculos protagonizados por los estudiantes de chino de diferentes colegios de la provincia oriental.