300 personas rodean el Parlamento para rechazar la ley del Suelo

Unas 300 personas han rodeado este sábado la sede del Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife para protestar contra el proyecto de Ley del Suelo, en trámite en la Cámara autonómica, por entender que implicará vender el patrimonio natural de las islas al lucro y la avaricia de los especuladores del cemento.

La protesta fue convocada por la Plataforma por un Territorio Sostenible, que recibió el apoyo de distintos colectivos sociales, y al llegar a la sede de la asamblea legislativa canaria los manifestantes se concentraron, leyeron un manifiesto y circularon sin detenerse dando varias vueltas alrededor del Parlamento.

Durante la manifestación se proclamaron consignas como "Coalición Canaria es una inmobiliaria", "La ley del Suelo la vamos a tumbar", "Canarias no es un solar", "La lucha está en la calle y no en el Parlamento" y "Canarias se defiende, Canarias no se vende".

En la protesta también se lanzaron reproches contra el PSC, se aludió a los políticos con frases como "Ellos, ellos, ellos que cojan la maleta" y se exclamó "Luchando, creando poder popular".

En la lectura del manifiesto se precisó que el acto simbólico de rodear el Parlamento no es negar la representatividad de esta institución sino, por el contrario, subrayar que la actividad legislativa debe estar al servicio de los ciudadanos.

Acusaron los convocantes de la protesta al Parlamento de estar aquejado de un profundo déficit democrático derivado de la injusta ley electoral canaria y subrayaron que el proyecto de ley del Suelo no cumple mínimamente con el objetivo de servir al pueblo, sino que pretende dejar a las islas para el negocio y el saqueo de las grandes empresas, cuya voracidad "no tiene límites".

Señalaron que la única misión en la vida de las patronales es acumular riqueza y advirtieron de que con la ley del Suelo se podrán construir hoteles, campos de golf y otras instalaciones de ocio incluso en parajes protegidos del archipiélago.

También se aludió a la llamada ley de las islas verdes con la que, a juicio de la Plataforma por un Territorio Sostenible, pronto serán "grises", y se concluyó la lectura del manifiesto con gritos como "El capital destruye el litoral" y "Nos vemos en la próxima".