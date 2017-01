Plasencia dice basta a las cancelaciones "frecuentes" de vuelos a la Isla Colombina

El alcalde de Alajeró y presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Ramón Plasencia, exigió ayer al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Fomento "una solución" a las cancelaciones de los vuelos con la isla de La Gomera que "por desgracia sufrimos con frecuencia".

El edil detalló que desde marzo de 2016 el Ayuntamiento de Alajeró transmitió las incidencias a todos los grupos en el Parlamento de Canarias y también a la Dirección General de Transporte pero que a fecha de hoy "no se han dignado a contestar que al menos han recibido esa queja". "Hay vuelos que llegan al aeropuerto de La Gomera y con las mismas dan media vuelta y se los llevan a Tenerife", indica Plasencia, aunque sin entrar a valorar los criterios técnicos cuando se señalan "causas meteorológicas".

El alcalde opinó que "no es casual" que "exista poco interés a que se siga prestando ese servicio a La Gomera" teniendo en cuenta una serie de antecedentes que "ya están molestando" y "dan mal olor". "En la página de Fomento aparece reflejado que hay un vuelo directo entre Tenerife y Gran Canaria y eso no es cierto pues hay que ir a Tenerife Norte para llegar a Gran Canaria", subrayó Plasencia, que matizó que "aunque se ha quitado ese vuelo se subvenciona la línea". El edil recordó que, en su día, "a pesar de las reivindicaciones que se hacían desde La Gomera", se decidió quitar el sistema de controladores aéreos de AFIS para abaratar los costes aeroportuarios y repercutir así en la tarifa del pasajero y, no obstante "ha sido todo lo contrario" pues "los costes aumentan cada año más".

El de La Gomera es el quinto aeropuerto que menos pasajeros mueve al año de España. En 2016 pasaron por sus instalaciones 1.166 personas según los datos oficiales.