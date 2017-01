Cardona acusa a Antona de usar su cargo para tomar ventaja frente a sus rivales

Intentó huir lo máximo posible de la confrontación y la discrepancia, pero al final no pudo evitar lanzar un dardo envenenado. El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, reprochó ayer al presidente del PP en Canarias, Asier Antona, que utilice su cargo orgánico para tomar ventaja frente a sus rivales en la pugna por la presidencia del partido en las Islas, que se disputará en el congreso regional del 17 al 19 de marzo.

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento capitalino confirmó ayer su "firme propósito" de presentar su candidatura, al entender que "es bueno" para el partido que en el cónclave se genere un debate que debe "fortalecer la democracia interna", tras 17 años de "liderazgo incuestionable" de José Manuel Soria al frente de la organización.

Tras "constatar" que dispone de avales, aunque no citó nombres, Cardona es el primer dirigente que anuncia públicamente su intención de dar la batalla por el liderazgo del PP en el Archipiélago. Antona aún no ha dado ese paso, a pesar de que se da por hecho que aspirará al cargo. Mientras que la diputada tinerfeña Cristina Tavío aplaza también oficializar su decisión de participar en la contienda.

El exregidor da "un paso al frente" y ha solicitado a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, una reunión para explicarle los motivos de su candidatura, "no con el ánimo de obtener su apoyo". "El apoyo lo tengo que obtener de los afiliados", añadió Cardona, cuya decisión "individual" responde a una reflexión sobre "la necesidad de generar un debate democrático, libre y abierto en el congreso regional".

Más peso para Gran Canaria

Cuestionado sobre el respaldo de Génova a Antona, Cardona respeta "todos los apoyos que se quieran anunciar, sean de Génova o de otro lado, el tiempo dirá si efectivamente esos apoyos se formalizan o no". En todo caso, espera que la dirección nacional del PP sea neutral y "respetuosa con todas las candidaturas, eso parece lógico".

Aseguró que Antona tiene "su mayor consideración, tanto en lo personal como en lo político", y le describió como "un extraordinario dirigente, que tendrá mucho protagonismo en el futuro en la política canaria y en el PP".

En cualquier caso, sí le pareció a Cardona "injusto" que Antona solicitara en una reunión de la directiva insular del PP en Gran Canaria que no se hiciera "ruido" sobre posibles candidaturas antes del congreso nacional de la organización en febrero, pero, en cambio, el dirigente palmero anunció el domingo por la noche su recorrido por municipios e islas en "una evidente campaña dirigida a la presentación de su candidatura". "A mí eso me parece injusto, que uno tome ventaja frente a otros usando su condición de presidente del partido cuando los demás debemos estar quietos y callados", recriminó Cardona.

El exalcalde defendió su filosofía de "trabajo en equipo, no desde un liderazgo individual, y en una estrategia en la que todo el mundo se sienta cómodo, porque al final cuando basamos la política en un excesivo individualismo tiene cosas positivas, pero no es un modelo que debamos consagrar".

Otro de sus motivos para optar a encabezar el PP es su deseo de que Gran Canaria gane peso en el partido y vuelva a ser su "granero de votos", tras la pérdida de sufragios en las elecciones. Algo que ve "compatible" con "la colaboración y el trabajo en equipo" con el resto de islas.

De hecho, avanzó que hablará con Cristina Tavío y dirigentes de las otras islas para "ir viendo cómo avanza el proceso y si resulta conveniente para el partido converger" en una única plancha.

La vicepresidenta segunda del Parlamento respetó ayer el paso de Cardona, porque el PP "es un partido abierto en el que es bueno que personas con su trayectoria se planteen algo tan importante". Ella prefiere "respetar los tiempos" y retrasa oficializar su propuesta hasta el 12 de febrero, día en que finaliza el congreso nacional. "Yo como vicesecretaria de Acción Sectorial del PP en Canarias tengo que dar ejemplo y, aunque vea cosas que no me gustan, me voy a callar", afirmó Tavío, que defendió su trabajo "constructivo" para que el PP sea "un partido ganador en 2019". "Todos somos necesarios, veo un partido sumando desde todas las Islas", sentenció.