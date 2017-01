Clavijo respeta las críticas del PSOE

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de CC, ha dicho este martes que "respeta" las críticas en su contra del portavoz de la gestora federal del PSOE, Mario Jiménez, a las que no ha querido responder con el argumento de que, si son acertadas o no, "tendrán que decirlo otros", no él.

"En democracia todas las opiniones son respetables", ha afirmado Clavijo al preguntarle por las acusaciones de Jiménez, que, tras criticar ayer su decisión de sacar del Ejecutivo a los consejeros socialistas que le apoyaban mediante un pacto hasta diciembre, sostuvo que el presidente es una fuente de "inestabilidad, de problemas, tanto para su partido" como para la comunidad autónoma.

"Si esa es la visión que tienen ellos, la respeto", ha respondido el presidente, que ha declinado pronunciarse sobre si el contenido en sí de las declaraciones del dirigente socialista.

Ya que contestar sobre si son acertadas o no sus palabras es algo que "no lo puedo decir yo", se ha limitado a afirmar.

Fernando Clavijo ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas en Telde, en el marco de una visita institucional que ha efectuado a ese municipio de Gran Canaria acompañado por el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.