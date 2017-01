El PSOE reprocha al presidente su deslealtad y amaga con "censurar a ATI"

El PSOE se estrenó ayer como primera fuerza política en la oposición en el Parlamento de Canarias y se convirtió en el enemigo número uno del que hasta hace un mes era su jefe en el Gobierno, Fernando Clavijo, a quien reprochó su deslealtad. Los socialistas no perdonaron ni una al líder nacionalista. Su portavoz en la Cámara, Iñaki Lavandera, asumió la defensa de la postura del partido, ya que la exvicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández, rehusó mantener un cara a cara con el presidente.

En el punto de mira de sus críticas, los socialistas arremetieron contra la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), uno de los partidos fundadores de Coalición Canaria, y acusaron a Clavijo de ser su "máximo representante, con la inestimable ayuda de Rosa Dávila [consejera de Hacienda] y Carlos Alonso [presidente del Cabildo de Tenerife]". El PSOE abogó por dialogar con las formaciones de la oposición para censurar a ATI.

Desde el minuto uno que Lavandera subió a la tribuna no se anduvo con rodeos y lanzó a Clavijo: "Usted ha roto un pacto en el que nunca creyó" y "ha hecho todo lo posible por incumplirlo", en la medida en que "mientras el PSOE hacía lo posible por sacar adelante áreas de difícil gestión usted ha puesto palos en la rueda".

"Ya sabemos el valor de su palabra, usted no tiene credibilidad porque todos los compromisos han acabado en la basura", agregó Lavandera, quien aprovechó para elogiar el "excelente" trabajo de sus compañeros socialistas desde la anterior legislatura con Paulino Rivero (CC) al frente del Gobierno y agradeció la labor de José Miguel Pérez, Francisca Luengo, Margarita Ramos, Francisco Hernández Spínola, y, en la última etapa, Ornella Chacón, Jesús Morera, Aarón Afonso, Néstor Hernández y Patricia Hernández, de quien elogió su "empeño, coherencia y determinación con los principios socialistas".

Al entender del PSOE, tras su salida del Ejecutivo y dada la aritmética parlamentaria, Clavijo es "el presidente más debilitado del Estado español, no hay ningún Gobierno en el Estado que se sustente en el 18% de los votos de la población y no quiere hacer lo que haría cualquier presidente en su lugar, que es presentar una cuestión de confianza". Por ello, Lavandera avanzó que si Clavijo "no anuncia hoy [por ayer] una cuestión de confianza" el PSOE invitará a todas las fuerzas políticas que le han dado la espalda a hablar sobre la necesidad de encontrar una solución de gobierno diferente al débil y minoritario" que hay actualmente. "Canarias lo pide a gritos", exclamó Lavandera, convencido de que hay posibilidad de puntos de encuentro y les conminó: "En su voluntad está cambiar la historia de Canarias o que continúe la misma historia".

Lavandera argumentó que el 23 de diciembre los cuatro consejeros del PSOE se levantaron del Consejo de Gobierno para "no ser cómplices de una mentira, una ilegalidad y una injusticia" en relación al reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que se nutre de 160 millones de euros hasta 2025 del extinto Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE).

Afeó a Clavijo que "ha jugado a dividir y enfrentar a los canarios". Planteó varios desencuentros en el Consejo de Gobierno y se quejó de la campaña emprendida por el presidente contra el exconsejero de Sanidad, Jesús Morera, cuando éste planteó recortar los conciertos con la sanidad privada. Es más, dijo que el PSOE rechazó la propuesta de "la ATI que usted representa -en alusión a Clavijo- para retirar el tratamiento de la hepatitis C porque resultaba muy caro". "Nosotros no jugamos con la vida de nuestra gente. No hacemos negocio con la salud de nuestra gente", remarcó.

Lavandera culpó al presidente de propiciar una "vuelta al pasado, al insularismo que pasa por derribar el edificio autonómico que hemos construido entre todos" y convertir las discrepancias de cabildos y ayuntamientos en conflicto y desautorización al Parlamento y al Gobierno. Según Lavandera, Clavijo "no parece dispuesto a buscar puntos de encuentro que no pasen por lo que mande ATI", que es "más de derechas que Aznar y ahora manda en CC y en el Gobierno", como le comentó una militante de CC en Fuerteventura. El socialista lamentó que "se anteponen los intereses de ese partido, algo que es incompatible con la Presidencia de Canarias".