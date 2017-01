El PP exige a Coalición "humildad" en el "nuevo tiempo de acuerdo"

El Partido Popular reclamó ayer al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al Grupo Parlamentario Nacionalista (CC-PNC) "humildad" en el "nuevo tiempo de diálogo, acuerdo y consenso" que se abre con el Gobierno en minoría y monocolor de los nacionalistas. La portavoz de los populares en el Parlamento, Australia Navarro, dejó claro a Coalición Canaria que su fórmula "se agotó" y "las cosas han cambiado de manera definitiva".

"Hay mucho por resolver y mucho por cambiar, pero el presidente no lo puede hacer solo ni a su manera", advirtió Navarro desde la tribuna, al tiempo que avisó de que "la fórmula de CC termina oficialmente con este pleno" extraordinario y "a partir de ahora habrá que hacer las cosas de manera diferente". Dirijiéndose directamente al jefe del Ejecutivo le avisó: "Desde que usted lo entienda será mejor porque urge salir cuanto antes de este atolladero al que nos han traído". "Señor Clavijo, tiene dos opciones: avanzar o echarse a un lado", le lanzó Navarro, quien reprochó al presidente acudir a la Cámara regional a rendir cuentas sobre la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma en unas "condiciones precarias, de extrema fragilidad, sustentado por una minoría parlamentaria que no refleja ni de lejos la voluntad de los canarios y al frente de un gobierno interino y quien sabe si efímero".

De ahí que le exigió un ejercicio de humildad asumiendo su responsabilidad en el "caos" protagonizado por Coalición y el PSOE en los últimos meses hasta la ruptura definitiva de su alianza el 23 de diciembre, que, a juicio de Navarro, ha condenado a Canarias a "una situación de ingobernabilidad sin precedentes".

Por ello, demandó a Clavijo que pidiera "perdón" a los ciudadanos, disculpa que él expresó minutos después en su turno.

La también secretaria general el PP de Canarias considera que Clavijo "preside un barco sin destino conocido y sin apenas tripulación, que amenaza con irse a pique". "Este Gobierno es un náufrago amarrado a un tablón que suplica que lo rescaten. No tiene la confianza de la mayoría de los canarios ni de la mayoría cualificada de esta Cámara", insistió Navarro, que reiteró que Clavijo está "solo, huérfano y náufrago".

En este sentido, la diputada regional se movió en un primer momento a dos aguas. Ofreció diálogo a todos los grupos parlamentarios y no quiso alinear al PP en ningún bando. Los populares no confían del todo en Clavijo, pero también advirtieron al PSOE, Nueva Canarias y Podemos que no cuenten con ellos "para revanchas y venganzas". "Ni el Gobierno cuenta con nuestra confianza ni vamos a entregar nuestra confianza a ninguna alternativa de gobierno que, a día de hoy, ni siquiera existe", manifestó.

Con todo, reconoció que el PP está en disposición de dialogar y alcanzar acuerdos con los nacionalistas, "ahora y también en el futuro, eso sí, siempre con Canarias como prioridad". "Nosotros no apuntalamos a nadie ni nos sumamos a ciegas a ninguna operación de castigo y asalto al poder que no estén guiadas por el sentido común y mucho menos por el interés general", enfatizó Navarro, para quien "con el ánimo de revancha no se consigue nada".

Entiende que Clavijo pretenda pasar "página rápidamente y seguir como si no hubiera pasado nada, pero el fracaso de su pacto con el PSOE ha sido el divorcio más caro de toda la autonomía". De hecho, recriminó a ambas formaciones que aprovecharan el pleno para tirarse los trastos a la cabeza.

Tras recordar que el PSOE no se fue del Ejecutivo, sino que Clavijo les expulsó, bromeó: "Usted no es un angelito, eso del buen chico ya no se compra" y culpó a los dos partidos del "tiempo perdido" en el año y medio que duró su unión.

Asimismo, Navarro dedicó también unos minutos de su discurso a los socialistas, a quienes cuestionó que ahora "se reinventan como fieros adversarios y dudosa alternativa de gobierno".

Tras escuchar al portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, en su reprobación al Gobierno, la también presidenta del PP de Gran Canaria confesó que le parece "poco presentable" que los socialistas den "lecciones de cambio" y se presenten como "los chicos de la revolución", cuando llevan cinco años y medio en el Gobierno "diciendo sí bwana a Coalición Canaria".

Al término de la sesión plenaria, Navarro afirmó que no puede decir si su partido entrará en breve a formar parte del Gobierno porque "mentiría". "No tenemos acuerdo con nadie, no sé lo que va a pasar mañana", apostilló la dirigente popular, que subrayó que el PP no está "en ninguna moción de censura, si alguien la presenta la estudiaremos, pero siempre y cuando se haga bajo los postulados del PP".