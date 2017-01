NC llama a la oposición a dialogar para marcar la agenda del Ejecutivo

El portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento autonómico, Román Rodríguez, instó al Partido Socialista, Partido Popular y Podemos a "sentarse a dialogar, desempolvar acuerdos y ejercer la mayoría parlamentaria para marcar e imponer la agenda al mal gobierno de quienes mangonean lo público", en referencia a Coalición Canaria.

"Si no se atreve a someterse a una moción de confianza, ya veremos otras alternativas", advirtió Rodríguez al presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo. No obstante, el presidente de NC aclaró que no tiene "ningún interés en volver por un puestito, porque los principios son lo primero", antes de recordar la ruptura de su partido con NC por "no primar los intereses generales".

Después de definir a Clavijo como "presidente casi en funciones", Rodríguez subrayó que "la democracia es el gobierno de la mayoría y hoy se evidencia que está solo". En su opinión, "ya no es el presidente del buen rollito y la renovación, sino de la involución, la confrontación, el pleitismo y el insularismo".

Después de recordar que la oposición suma 675.000 votos frente a los 170.000 de CC y ASG, Román Rodríguez consideró que "lo único que va bien en Canarias es lo que no depende de Fernando Clavijo", en referencia a la macroeconomía.