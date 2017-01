Clavijo: "El PSOE hizo una gestión nefasta de la sanidad canaria"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes en Telde que no tiene pensado emprender acciones legales contra el portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, que ayer lo acuso de intentar impedir que se financiaran los tratamientos contra la hepatitis C en Canarias por su alto coste. "Ya les ha desmentido y enmarco esas acusaciones falsas en el entorno del rencor y del despecho como cortina de humo para tapar la nefasta gestión del PSOE en la sanidad canaria", aseguró.

"La reflexión que hago es que es rotundamente falso y a las pruebas me remito. No solo estaba en el presupuesto, sino que se ejecutó; a nadie se le ha negado el tratamiento y en el presupuesto de 2017 también figura esa partida", continuó Clavijo, quien en segundo lugar se preguntó que "si eso fue así en julio, ¿por qué lo dicen ahora?" al tiempo que dijo no entender por qué ahora los socialistas pretenden discutir la gestión sanitaria "cuando se han gastado 220 millones más, que hemos puesto todos los canarios" para obtener un resultado que es la herencia del Partido Socialista: "8.000 personas más en la lista de espera y 18 días más de permanencia en la misma", reiteró.

En este sentido, la exvicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, afirmó ayer que es "absolutamente cierto" que en al menos dos ocasiones se pidió la retirada del tratamiento de la hepatitis C, y dijo que al respecto se puede preguntar al exconsejero de Sanidad, Jesús Morera.

Sobre el debate de ayer en el Parlamento canario, Clavijo insistió en que "no iba a enfrentarme con nadie, iba a hablar y explicar qué me motivó a efectuar el a cese de los consejeros socialistas y qué es lo que tengo previsto ejecutar para los próximos dos años y medio que quedan de legislatura, como un plan de choque de las listas de espera, como una enseñanza en igualdad, como la financiación autonómica,

como un plan para los autónomos", explicó.

Sin embargo sí destacó que ayer se evidenció "quienes estamos en una posición constructiva, con disposición de llegar a acuerdos y resolver los problemas del día a día de los ciudadanos, y quienes están instalados en el enfrentamiento, la destrucción y en la descalificación. Espero

que esto se vaya reconduciendo. Todos tenemos la obligación de responder en la medida de nuestras responsabilidades a los problemas de los ciudadanos y la cámara del Parlamento tiene que ser una cámara de consenso y diálogo, donde sea posible llegar a acuerdos", consideró.

Clavijo destacó que "por lo pronto, hay 33 diputados dispuestos a sentarse para llegar a acuerdos en asuntos concretos y eso es una muy buena noticia, dados los augurios con los que se suponía que iba a transcurrir el día. A partir de ahora tendremos que ir viendo si conseguimos ir incorporando al sentido común y a la construcción de Canarias a más fuerzas políticas y a más parlamentarios".