Navarro: "El Gobierno canario está en precario desde la expulsión de los socialistas"

La portavoz del grupo Popular en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, ha señalado este jueves 19 de enero que el Gobierno canario está en precario tras la expulsión de los consejeros socialistas, y ofreció diálogo a todos los partidos.

María Australia Navarro habló de este modo durante el pleno en el que Fernando Clavijo compareció para hablar de la expulsión de los consejeros socialistas y aseguró que el PP "ni apuntala" al presidente en su puesto ni se suma a operaciones de "castigo y asalto al poder" que pudiera proponerse desde la oposición.

La portavoz popular afirmó que Fernando Clavijo está "sólo" y sin embargo habla de ruido cuando su partido y el PSOE, añadió, han sido responsables del "tumulto" que se ha producido, y opinó que es hora de que el presidente canario asuma una nueva hoja de ruta y que sea capaz de consensuar una nueva agente política.

"Sabe perfectamente" que el PP está en disposición de dialogar y llegar a acuerdos, pero siempre con Canarias como prioridad", y reiteró que su partido ni apuntala ni se suma a operaciones de castigo y asalto al poder.

Según María Australia Navarro es "muy sencillo" y si alguien quiere hablar con el PP se hará pero de lo que Canarias necesita de verdad en política económica y fiscal, en sanidad y educación, y reiteró que a día de hoy Fernando Clavijo no cuenta con la confianza del Partido Popular.

María Australia Navarro recordó que en su discurso de investidura Fernando Clavijo pidió el apoyo parlamentario en base a una política de diálogo y con una mayoría de diputados, 33, y con ello obtuvo la confianza para ser presidente.

Hoy, agregó María Australia Navarro, el presidente canario no tiene la confianza del Parlamento regional sino la "desconfianza, cuando no el rechazo" de la abrumadora mayoría, y comentó que el gobierno presidido por Fernando Clavijo está en condiciones "precarias" en una minoría que no refleja "ni de lejos" la voluntad de los ciudadanos.

La portavoz parlamentaria del PP pidió al presidente del Gobierno canario que haga un ejercicio de humildad y también que pida disculpas a los ciudadanos por el tiempo que les ha hecho perder.

CC y PSOE "han descapitalizado" el gobierno y han faltado "al respeto" de los ciudadanos y además han desestabilizado cabildos y ayuntamientos, manifestó María Australia Navarro.