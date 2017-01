"Esperamos mejorar la Ley de Servicios Sociales y que se apruebe lo antes posible"

El secretario general de CC y consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, dice que a partir del día 19, tras la comparecencia de Fernando Clavijo en el Parlamento, empieza a negociar con el PP su posible incorporación en el Gobierno en minoría. ¿Su área, tan sensible, debería permanecer sin más cambios hasta el final de legislatura?

Soy una mujer disciplinada. He estado en el Cabildo de Tenerife haciendo un trabajo creo que regularmente bueno. He cometido errores a lo largo de tantos años de dedicación a lo social, pero también creo que he tenido aciertos. Cuando a mí me llamaron para tomar posesión de esta enorme responsabilidad pensé inmediatamente que no podía decir que no porque si el partido necesitaba que viniera a ayudar tenía que venir. En ese sentido, hay decisiones que no me corresponden y sé que van a hacer lo mejor. Es cierto que es un área muy delicada y muy sensible y es muy importante que el equipo humano sienta que tiene un respaldo en los órganos directivos y que esos órganos no cambien a cada momento, pero no quiero que se entienda como una forma de: "a mí no me toquen", porque ya sabe mi presidente y mi partido que siempre he estado donde me han dicho.

¿El reparto del Fdcan rompió el pacto entre CC y el PSOE?

No me creo que haya sido el único motivo. Puede ser la gota que colmó el vaso, pero un pacto no se rompe solo por eso sino porque hay meses de deslealtades y desconfianza y llega un momento que ante la ciudadanía no es permisible más situaciones poco dignas para un Gobierno autonómico. En cuanto al Fdcan en empleo quiero reunirme con los cabildos y no imponer mi criterio.

¿La Ley de Servicios Sociales que elaboró su antecesora es buena?

Es un proyecto bastante consensuado. Las propuestas de los cabildos se recogieron casi todas, y hay temas que se terminarán de matizar en el periodo de alegaciones y espero que la podamos mejorar para seguir sumando apoyos a un texto que se ha de aprobar lo antes posible, porque Canarias no puede seguir con una ley que tiene casi tres décadas y que no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente de Canarias hoy. Entre otras cuestiones, va a ordenar la prestación de servicios sociales a la ciudadanía.