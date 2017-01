"Es posible llegar al máximo consenso en la Ley del Suelo"

Usted va a llevar las relaciones con los grupos parlamentarios. ¿Qué pasará con la Ley del Suelo? ¿Cambiarán la postura sobre la Cotmac ya que han roto con el PSOE? El PP así lo pide para darles su apoyo.

Cuando gobernábamos con el PSOE la intención era sumar, no tener un texto apoyado solo por 33 diputados. A nosotros nos gustaría que una ley estratégica como la Ley del Suelo no dure cuatro años sino que la dejemos trabajar como mínimo diez años. Por eso estamos preocupados por conseguir el máximo consenso posible en el Parlamento. Que esta ley sea el pilar básico de la utilización del suelo en Canarias, y por ello creo que es posible llegar al consenso. Creo que el PP es consciente de que tiene que existir una figura en la Comunidad Autónoma que le dé salida a los informes vinculantes y también que haga un informe ambiental de carácter estructurante. Estoy convencido de que el PP verá la fortaleza de que en el suelo no solo intervenga el cabildo o el ayuntamiento sino que también la Comunidad Autónoma tenga su papel y, al final, buscaremos una redacción que dé satisfacción, como mínimo, a 40 diputados de la Cámara: PSOE, PP, CC y ASG, y no descarto que con NC pudiéramos conseguir acuerdo.

¿Y con Podemos?

Podemos no sabemos dónde está, pero el diálogo y el consenso no es su fuerte.

¿Y con Román Rodríguez (NC)?

A Román le gusta mucho el espectáculo pero en el fondo es una persona que si se pone a dialogar y a consensuar es capaz de hacerlo.

¿Qué retos se plantea en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad?

He dicho que lo que estaba ejecutando esta consejería era el programa pactado entre el PSOE y CC y nuestra intención, hasta que no ocurra una cosa distinta por una moción de censura o hasta que haya un pacto distinto en el Gobierno, es mantener la misma línea. En esta consejería se han hecho cosas y lo ha hecho bien Aarón Afonso (PSOE), ha venido trabajando correctamente y se va a continuar en la misma línea porque son proyectos de legislatura. En transparencia estamos en el grupo de los sobresalientes y hay que seguir trabajando en la modernización de la Justicia y el plan de infraestructuras judiciales.