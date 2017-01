Los ediles de San Sebastián se suben el sueldo entre 5.000 y 10.000 euros al año

El pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera aprobó ayer la propuesta de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de subir el sueldo a los concejales con dedicación exclusiva y parcial por una cantidad anual de entre 5.000 y 10.000 euros. La subida de sueldos contó con seis votos a favor, los de los propios representantes de ASG; una abstención del concejal no adscrito -tránsfuga de Nueva Canarias-, Alonso Zenón García; y cinco en contra (Nueva Canarias, Sí se puede, PSOE y Partido Popular). Uno de los concejales del PSOE no pudo asistir al pleno. La medida no afecta al alcalde, Adasat Reyes, cuyo salario anual se sitúa en 45.000 euros, el máximo para municipios entre 5001 a 10000 habitantes que permite la ley de racionalización de las administraciones públicas. El primer teniente de alcalde; Eleazar Borrego, pasará de 35.000 a 40.000 euros; la concejala de Servicios Sociales, Fiestas y Cultura; Vanesa Vizcaíno, de 30.000 a 40.000 euros al año; e Iván Estévez, concejal de Educación, Deportes, Juventud, Participación Ciudadana y Tecina, de 27.000 euros a 36.000 euros.

Roberto Padrón, concejal de Sí se puede, se mostró en contra con esta medida y, de hecho, fue uno de los que votó en contra: "Ya mostramos nuestro desacuerdo cuando hace poco más de un año y medio, en el primer pleno de la legislatura, el grupo de gobierno propuso y aprobó las retribuciones a recibir por parte del alcalde y sus concejales liberados". "Con la ruptura del pacto de gobierno", continúa el portavoz y concejal de Sí se puede, "al haber menos concejales liberados, el gasto para esta partida llegó a ser de 167.000 euros brutos anuales, pero con la nueva subida propuesta se va a situar en 199.000 euros anuales".

"No compartimos esta decisión, ni entendemos que sea este el momento de incrementar el gasto en esta partida y por eso hemos votado en contra." Para finalizar, Padrón señaó que el único que no aumentará sus retribuciones es el propio alcalde, pero "simplemente porque está en el límite superior de lo que le permite la ley en vigor cobrar, en este caso 45.000 euros brutos anuales".