Clavijo dice estar "muy tranquilo" por una moción de censura apoyada por el PP

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este miércoles 11 de enero sentirse "muy tranquilo" y "nada preocupado" por las declaraciones del líder del PP en Canarias, Asier Antona, de que apoyaría una moción de censura si este partido preside el Gobierno de Canarias.

Clavijo en declaraciones a los periodistas, afirma que no le preocupan estas declaraciones de Antona porque "no tiene sentido preocuparme por algo que no depende de mí".

"Lo que sí depende de mí es levantarme y darlo todo en la solución de los problemas de Canarias", dijo el jefe del Ejecutivo canario, quien señaló que lo demás es política ficción, matemáticas y "ruido".

Agregó que cada uno es responsable de sus declaraciones y aludió a "noticias positivas" como que Canarias ha obtenido 400 megavatios más para energías renovables.

"Esto es la gestión del Gobierno y lo importante es solucionar los problemas", añadió Clavijo, que hizo estas declaraciones tras presentar a la comunidad educativa el proyecto del nuevo instituto de la Montaña de Guaza, en el municipio tinerfeño de Arona.

Indicó que antes de final de año, las obras del nuevo centro estarán licitadas y se pondrá en marcha su construcción, que durará 18 meses aunque este tiempo se podrá ver reducido.

Se trata de un nuevo centro para 680 alumnos y que contará con un presupuesto de siete millones de euros.

Clavijo explicó que se declarará de urgencia el procedimiento de licitación para acelerar el proceso pero advirtió de que a pesar de ello será complicado, por el número de empresas que previsiblemente se presentarán.

No obstante destacó que otros factores como el solar cedido por el Ayuntamiento de Arona "pone todo de cara" para que en 2018 esté el centro concluido.

Al respecto la consejera de Educación, Soledad Monzón, indicó que durante esta legislatura se han licitado las obras para cinco colegios y reclamó al Estado un plan de infraestructuras educativas para poner en marcha los centros pendientes.