A Clavijo se le acaba la paciencia tras tres meses de agravios y desencuentros

"Me han acusado de avivar la crisis, han pedido mi dimisión o que me someta a una moción de confianza"

Se acabó la paciencia. El presidente Fernando Clavijo destituye a los cuatro consejeros socialistas y rompe el pacto tras un nuevo Consejo de Gobierno cargado de tensión y nerviosismo. El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) ha sido el detonante de la salida del PSOE del Ejecutivo, tras más de tres meses de desavenencias entre los socios que ratificaron en 2015 el pacto que ya mantuvieron la legislatura pasada. Clavijo confirma que gobernará en minoría y será en los primeros días de enero cuando designará a los nuevos consejeros que asumirán las áreas que han dejado los socialistas.

"La paciencia no es infinita. Por segunda vez en dos meses se han ausentado del Consejo de Gobierno sin ofrecer una explicación lógica y coherente, lo que amenaza la estabilidad del Gobierno", argumentó el jefe del Ejecutivo regional. Para Clavijo lo ocurrido ayer en la reunión del Gabinete es la gota que colma el vaso: "durante este tiempo he tenido que soportar acusaciones como que estoy detrás de la crisis, que me someta a una moción de confianza, me han pedido la dimisión y que la distribución del Fdcan es clientelar y partidista. Pensando más en la estabilidad del Gobierno he tenido paciencia, tranquilidad y un respetuoso silencio", aseveró.

El dirigente nacionalista achacó las diferencias con su ya exsocio a los problemas internos que vive el PSOE tanto a nivel nacional como en Canarias. Para Clavijo "el PSOE no pasa por su mejor momento y entendía que debía ser paciente y respetuoso con su situación interna, pero es que ya contagia al Gobierno y al Parlamento porque los socialistas rompieron la disciplina de voto vaciando de presupuesto el Fdcan y las diferencias existentes en el seno del PSOE estaban afectando a la estabilidad del Gobierno y a la gestión de los intereses públicos, por lo que me veo en la obligación de cesar a los consejeros porque por encima de las apetencias partidistas y personales está el interés general".

El jefe del Ejecutivo regional apuntó su preferencia inicial por gobernar en minoría y no contempla invitar a otras formaciones a entrar en el Gobierno. De hecho, recordó que existen varios gobiernos en minoría en las comunidades autónomas -son trece- , por lo que se abre una nueva etapa en la que habrá más diálogo, entendimiento y, sobre todo, "más cintura". "Todo el Gobierno de Coalición Canaria lo vamos a aplicar, estamos firmemente comprometidos con los canarios y por el diálogo no va a ser", añadió.

Fondos de empleo

El Consejo de Gobierno convocado ayer para aprobar definitivamente el Fdcan ya empezó con una hora de retraso. El presidente Clavijo se reunió previamente con Patricia Hernández para ofrecerle varias fórmulas para alcanzar un acuerdo en torno a los fondos destinados a las políticas activas de empleo, al estimarse parcialmente los requerimientos de los cabildos. Por su parte, el resto de los consejeros socialistas se reunían por su lado en otra sala de Presidencia.

Cuando ya habían pasado más de dos horas desde que se inició el Consejo y con el nerviosismo patente en la vicepresidenta Patricia Hernández, los cuatro consejeros socialistas se levantaron de la mesa -por tercera vez después del primer desencuentro del Fdcan y la aprobación de pluses a los médicos de los antiguos hospitales de hospitales del Cabildo de Tenerife- y pocos minutos después Clavijo compareció ante los medios, junto al resto de los consejeros nacionalistas, para anunciar la ruptura del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno indicó que, tras los informes recabados, el Consejo de Gobierno estimó parcialmente los requerimientos presentados por cuatro cabildos contra el acuerdo del 28 de noviembre, reunión en la que también se ausentaron los socialistas. De esta forma, se les da la razón en parte a las corporaciones insulares al denunciar su exclusión del reparto de los fondos para empleo correspondientes al eje tres del Fdcan. Ante ello, se ofreció como fórmula alternativa que la política general de empleo la continúe coordinando la Consejería de Empleo y los diferentes órganos autonómicos e insulares donde están presentes también los empresarios y los sindicatos . "El criterio sigue siendo que la política de empleo es una, aunque los cabildos participen en la gestión de los fondos", aseveró Clavijo.

Asimismo, el Ejecutivo aprobó la nueva distribución de los 140 millones en los que queda Fdcan el próximo año, lo que supone una reducción líneal del 12,5% en todos los programas y proyectos presentados por cabildos y ayuntamientos, con la única excepción de las universidades y la estrategia audiovisual de la Comunidad Autónoma.Clavijo defendió el plan y el 42% de la Comunidad Autónoma con un criterio de reparto por la doble insularidad y para proyectos singulares.

Los decretos de cese de los consejeros se publicarán ahora en el BOC y entre el 2 y 5 de enero se nombrarán a los nuevos titulares de las áreas que han dejado los socialistas. Hasta ese momento los cargos intermedios de estos departamentos seguirán gestionando sus áreas hasta que los nuevos consejeros inicien los nombramientos.