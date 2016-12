Hernández acusa a Clavijo de defender un modelo insularista

La hasta este viernes vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, del PSOE, ha acusado al presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, de defender un proyecto insularista y de desvertebrar las políticas de empleo.



Hernández, que también era la responsable de la Consejería de Asuntos Sociales, ha sido cesada por el presidente del Gobierno de Canarias junto a los consejeros de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso; de Obras Públicas, Ornella Chacón, y de Sanidad, Jesús Morera.





Se ha roto el pacto porque no compartimos el proyecto insularisla hasta hace poco oculto de CC, lo combatimos #CambiandoCanarias pic.twitter.com/p8V0dRsyrr „ PSOE Canarias (@PSOECanarias) 23 de diciembre de 2016



En una comparecencia pública, la también vocal de la gestora del PSOE en Canarias ha explicado que en la reunión que este viernes ha celebrado el Consejo de Gobierno, el presidente, Fernando Clavijo, ha hecho recaer en los cabildos el peso de la gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) que correspondían al Servicio Canario de Empleo.Los consejeros socialistas no comparten este criterio porque creen que de esta forma no se garantiza la igualdad entre todas las islas y se propicia, incluso, que los desempleados de Canarias tengan derechos distintos en función de donde residan, una discriminación que, según Hernández, también se confirma en otras áreas, como las carreteras.La socialista ha manifestado a los periodistas que lo ocurrido "refleja muchas horas, días y meses de modelos contrapuestos de entender Canarias y de dedicar los dineros públicos a una causa u otra".La exvicepresidenta del Ejecutivo regional ha recalcado que "desde un primer momento los consejeros socialistas intentaron que esos fondos fueran a los servicios públicos fundamentales. A nadie se le escapa, cada vez que se decía que el PSOE ganaba en el Gobierno era porque se destinaba dinero a la educación, la sanidad y a las políticas sociales, no a las áreas que gestionaba CC".Para Patricia Hernández, "hemos asistido a un engaño a la sociedad canaria en sede parlamentaria" en relación a la tramitación del Fdcan."El presidente decía que el Fdcan no iba a ser un reparto de dinero, sino que se iba a valorar el interés social y económico de cada proyecto y acción" y, sin embargo, ha sido "un reparto, no para dar más a quien más lo necesita o para quien presenta un proyecto con más repercusión social, sino que prima proyectos de aparcamientos y deja fuera la construcción de vivienda pública", ha aseverado.Patricia Hernández ha denunciado que el comité de selección del Fdcan otorgó al municipio de Alajeró, en La Gomera, 1,9 millones de euros para la construcción de vivienda pública, proyecto que luego "se le quitó" a ese Ayuntamiento "porque el representante de la Federación Canaria de Municipios votó en contra"."Ni antes ni ahora los miembros socialistas del Gobierno canario estamos dispuestos a tolerar que se castigue a quien piensa diferente, que se discrimine a quien viva en un municipio de un color político u otro, o que se intente conseguir la amistad o el favor de un alcalde o alcaldesa con este dinero sin mirar el interés de los ciudadanos de ese municipio", ha dicho.A juicio de Hernández, "cuando uno abre un proceso de concurrencia competitiva y, diez meses antes, el presidente del Gobierno anuncia el dinero que va a recibir un municipio para un aparcamiento se llama tongo y eso es lo que ha sucedido, las hemerotecas nos apoyan".La exvicepresidenta del Ejecutivo regional ha estimado que lo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno ha sido "el colmo del proyecto que rompe la unidad de Canarias", al tiempo que ha advertido que rechazar que el SCE gestione los recursos del Fdcan relativos a políticas de empleo es "dejar fuera proyectos diseñados, de forma unánime, con sindicatos, patronal, agentes sociales, universidades y la Fecam, "que tienen competencias constitucionales o legales" en este ámbito.De esta forma, "habrá incentivos a la contratación en una isla y no en otra y oportunidades para los jóvenes de una isla y no para los de otras", ha asegurado."Ese proyecto insularista, hoy menos oculto, del presidente del Gobierno no solo no lo comparte, sino que lo combate el PSOE, que es la única fuerza política con representación en todas las islas del archipiélago y la primera fuerza política de esta tierra, de ahí que sea uno de los elementos que más vertebra su unidad", ha referido.Hernández ha advertido de que lo ocurrido con el Fdcan "no será lo último que suceda, porque no es el único debate que está sobre la mesa para quitar competencias y la unidad de acción del proyecto común que se llama Canarias y pasarlo a un ámbito insularista que rompe y desvertebra esta tierra", una intencionalidad que también aprecia en la financiación de las carreteras.