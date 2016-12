Dimite Manuel Fajardo, viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias

El viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, ha anunciado este lunes que el martes presentará su dimisión, a petición propia y por razones personales, si bien continuará en la gestora del PSOE canario como vocal.

En una entrevista concedida a la ´Cadena Ser´ y recogida por Europa Press, ha dicho que la decisión estaba tomada desde septiembre y así se lo había comunicado al consejero de Justicia, Aarón Afonso, y ha insistido en que obedece a cuestiones personales y de tipo laboral.

Fajardo ha afirmado que estas cuestiones le obligan a "no poder estar" en la política activa y al frente de cargos públicos ya que debe pasar más tiempo en su isla, Lanzarote. "Son razones de carácter personal que me guardo, no interesan desde el punto de vista público", ha señalado.

No obstante, ha comentado que le "hubiera gustado seguir", y ha valorado que el trabajo que se hacen en Canarias desde la administración de justicia.

"Estoy agradecido a funcionarios, jueces y fiscales, secretarios de juzgados, colegios de abogados, procuradores, hay muchísima gente implicada en la lucha contra la violencia de género, la mediación, lo que hace falta es canalizar todos esfuerzos para optimizar recursos humanos y materiales", ha apuntado.