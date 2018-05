NaturaJazz 2018 ofrece los proyectos fotográficos de José Juan Hernández y Dominic Dähncke

El Museo de la Naturaleza y el Hombre celebra este jueves, día 24 de mayo, la séptima sesión del Festival Internacional de Fotografía de la Naturaleza #NaturaJazz 2018, en la que habrá una cata sensorial de la mano de Cervezas Alhambra y la actuación del proyecto de jazz latino JM Churchi & Son de la tierra. Acompañarán a las fotografías de José Juan Hernández y Dominic Dähncke. Se trata de un evento con entrada gratuita que gira en torno a la fotografía de naturaleza y música, el arte, la ciencia y la música jazz.

La cata sensorial será a las 20,00 horas, de la mano de Cervezas Alhambra, uno de los patrocinadores de #NaturaJazz 2018, ofrece a los asistentes la posibilidad de vivir una experiencia cervecera única a través de sus principales referencias: Alhambra Especial, Alhambra Reserva 1925 y Alhambra Reserva Roja. Además, el restaurante Patio del Museo ofrece, en el Patio de Las Palmeras, una selección de bocados y bebidas durante todo el evento

El primer pase tendrá lugar a las 21,00 horas, con la proyección de «Lazos», de José Juan Hernández. Es un proyecto fotográfico que pretende aglutinar imágenes de las relaciones entre especies que conviven en diversos ambientes de las islas Canarias. Con esta muestra, el autor quiere dar a conocer, mediante pinceladas fotográficas de calidad, qué sucede a menudo en estos escenarios isleños y cuál es su importancia dentro de esta comunidad natural, algo que suele escapar de la mirada del ciudadano de a pie.

El acompañamiento musical vendrá de la mano de JM Churchi & Son de la tierra (Canarias- TF), compuesto por José Miguel Méndez «Churchi» (batería), Jonathan Olivares (congas y percusión), Ruimán Martín (contrabajo) y Augusto Báez (piano).

José Juan Hernández es fotógrafo profesional especializado en naturaleza. Su conocimiento sobre el medio natural de las Islas Canarias, unido al conocimiento de la metodología adecuada para cada situación, le ha permitido captar momentos únicos en el comportamiento de muchas especies que habitan el archipiélago. Ha obtenido varios premios dentro del campo de la fotografía de naturaleza, tanto nacionales como internacionales: MontPhoto (España), GDT European Wildlife Photographer of the Year (Alemania), Asferico (Italia), Oasisphoto (Italia), Golden Turtle (Rusia) y Narava (Eslovenia), entre otros. Sus trabajos han sido publicados en diversos medios. Revistas como National Geographic y Geo, libros como Fauna Canaria y enciclopedias como Handbook of the Birds of the World.

El segundo pase, a las 22,00 horas, contará con las fotografías de Dominic Dähncke, «Retales de un sueño», y el acompañamiento musical de JM Churchi & Son de la tierra. En su trabajo mostrará cómo la naturaleza de Canarias ofrece paisajes y detalles que muchas veces hacen dudar si lo que se está presenciando ha sido, o será, un sueño. Lo plástico y lo conceptual nunca han caminado tan juntos de la mano como lo hacen en los espectaculares contextos que ofrece nuestra tierra. Representar este concepto con fotografía es una tarea compleja e imposible. Con las imágenes de este proyecto, y aunque sea de una forma mínima, intenta conseguirlo.

Dominic Dähncke es fotógrafo paisajista-conceptual. Comenzó con la creación de una página web y abriendo perfiles en distintas redes sociales en las que compartir sus fotografías hasta llegar a una faceta fotográfica más profesional, especializándose en tres grandes temáticas: paisajes, naturaleza y viajes. Ha publicado varias fotografías en revistas como GEO International y National Geographic. A su vez, también ha formado parte de proyectos fotográficos para Promotur Turismo Canarias, Turismo La Palma o Turismo Madrid.



Proyecto de jazz latino JM Churchi & Son de la tierra



Este proyecto musical de jazz latino está liderado por José Miguel Méndez, Churchi. Su música parte de los ritmos caribeños incorporando estructuras y prácticas del jazz moderno, con especial énfasis en los solistas y la improvisación. Vio la luz durante el verano de 2016, después de varios conciertos por diferentes locales de Tenerife y tras una aceptación inmejorable por parte del público.

Su primer trabajo discográfico, «Airun», fue grabado en el teatro Casa de la Cultura de Los Realejos (Tenerife) en dos jornadas, el 26 y 27 de diciembre de 2016. Se trata de un trabajo compuesto por temas propios y que contó con la colaboración del saxofonista José Vera Bello en tres temas. El disco también cuenta con una composición del pianista Augusto Báez titulado Blanca Gil; tres canciones de JM Churchi (Nuria, Sin saber por qué y Raúl Latín Groove); un tema del guitarrista Beni Lorenzo junto a JM Churchi (Toscal); dos versiones con arreglo de la banda; una composición de Michel Petrucciani (Brazilian Like) y otra del pianista Óscar Hernández (Decisión).



#NaturaJazz 2018

La quinta edición del festival de la música y la fotografía de la naturaleza, #NaturaJazz 2018, que tiene lugar cada jueves, durante los meses de abril y mayo, consta de nueve sesiones musicales en las que los músicos crean la atmósfera en la que se exhiben los doce proyectos fotográficos seleccionados en la convocatoria internacional lanzada por Museos de Tenerife. Durante cada velada se muestra en una gran pantalla dos de los citados proyectos. Mientras tanto, una de las nueve bandas invitadas interpretará su repertorio, al objeto de fundir los sonidos del jazz con las formas de la naturaleza.

#NaturaJazz, Festival de Jazz y Fotografía de Naturaleza, es un espacio gratuito destinado a acercar al público la fotografía de naturaleza de manera relajada y sensorial. En su quinta edición ha convocado un gran número de fotógrafos y ha aumentado su dimensión y su proyección internacional. Además, Museos de Tenerife organiza, en el marco del festival, varias actividades paralelas centradas en la fotografía y el jazz: un curso de fotografía de naturaleza, impartido por el fotógrafo Oliver Yanes, talleres infantiles de iniciación a la fotografía de naturaleza y a la música jazz, y como novedad, unas 'quedadas' fotográficas y diálogos fotográficos en torno a la naturaleza.