Tenerife se convierte en el centro neurálgico de la investigación de momias

El Cabildo, a través de Museos de Tenerife, celebra el Congreso Mundial Extraordinario de Estudios sobre Momias, desde hoy lunes [día 21], hasta el 25 de mayo, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Se trata de una de las reuniones más importantes a nivel mundial, que congrega a más de 200 especialistas relacionados con la investigación de momias y restos humanos. Se enmarca en el proyecto internacional ´Athanatos´, que incluye la exposición ´Athanatos. Muerte e Inmortalidad en poblaciones del pasado´.

Esta cita conmemora el 25 aniversario del primer congreso mundial que se celebró en Tenerife y que, posteriormente, ha tenido lugar por todo el mundo. Así, a lo largo de 13 sesiones, se presentarán 175 trabajos científicos firmados por más de 430 autores y coautores procedentes de más de 20 países de los 5 continentes.

El acto de inauguración estuvo presidido por el presidente dela Corporación insular, Carlos Alonso, quien destacó la aceptación que ha tenido esta cita "a la que asisten más de 200 congresistas que vienen desde todas las partes del mundo. Y ello demuestra el tirón que tienen este tema, desde el proyecto Kronos, del que han pasado ya 25 años, y que fue el punto de partida de un trabajo de éxito".

También estuvo presente el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que hizo alusión al "atractivo científico de este evento", así como a lo que supone para la ciudad "ser reconocida como sede de congresos, como la capital de congresos de Canarias". De igual modo, la consejera de Museos del Cabildo, Amaya Conde, resaltó la importancia "de volver a ponernos en primera línea en el campo de la investigación, de volver a ser el centro mundial en este campo", tras la celebración, hace 25 años, del proyecto Kronos.

Y el presidente del Congreso y director del Museo Arqueológico de Tenerife, Conrado Rodríguez-Maffiotte, explicó que todos los trabajos que se van a exponer durante el Congreso "van a reflejar algún aspecto parcial de una cultura determinada. Nuestro reto es saber reconstruir la vida de las poblaciones del pasado, e integrarlos dentro de un contexto histórico y arqueológico".

Entre los estudios que se van a dar a conocer se encuentra un avance de los resultados de un proyecto de investigación interdisciplinar sobre la población prehispánica de Tenerife bajo el título ´Guanches, una visión integradora´. También se van a tratar temáticas como la conservación, recolección y exhibición de restos humanos momificados, los métodos de investigación, la paleonpatología, la arqueología funeraria y nuevos hallazgos, los métodos de momificación, la ciencia forense y el estudio de momias de animales.

En esta ocasión, además de hacer un repaso de los 25 años de avances en investigación sobre momias y analizar el estado actual de esta especialidad, el Congreso rendirá un homenaje póstumo a Arthur C. Aufderheide (1922-2013), patólogo norteamericano, pionero en el estudio de las enfermedades del pasado, que fue uno de los principales impulsores del primer Congreso mundial realizado en Tenerife. De igual modo, esta cita internacional sobre el estudio de momias se ha celebrado, también, en Cartagena, Colombia (1995); Arica, Chile (1998); Nuuk, Groenlandia, Dinamarca (2001); Torino, Italia (2004); Lanzarote, España (2007); San Diego, California, Estados Unidos (2011); Río de Janeiro, Brasil (2013); y Lima, Perú (2016).

Las sesiones del Congreso, cuyo idioma oficial es el inglés, son las siguientes:

- In memoriam Arthur C. Aufderheide (1922-2013).

- 25 years of research on the Guanche population of Tenerife (1993-2018).

- Conservation, collection, and exhibition of mummified human remains.

- Research methods on mummies: Imaging

- Research methods on mummies: Laboratory

- Paleopathology

- Funerary archaeology and new findings

- Methods of mummification

- Animal mummies

- Mummies and Forensic Sciences

- History of mummy studies: The legacy of the pioneers

- Free communications

- Poster session

Este evento se engloba dentro del proyecto Athanatos, promovido desde Museos de Tenerife (Cabildo de Tenerife) a través del Instituto Canario de Bioantropología y el Museo Arqueológico de Tenerife. Incluye la exhibición ´Athanatos. Muerte e Inmortalidad en poblaciones del pasado´, expuesta en el Museo de la Naturaleza y el Hombre hasta el 3 de junio de 2018.

La muestra cuenta con una colección única de momias, restos humanos y materiales funerarios procedentes de distintos lugares del mundo que abarcan prácticamente todos los ritos funerarios existentes. Athanatos también incluye una serie de actividades paralelas como talleres para escolares adaptados a distintas edades, charlas, cineforum y un concurso de cortometrajes. Ha recibido desde su inauguración, a finales de diciembre del pasado año, más de 20.000 visitantes, de los cuales más de 6.000 son escolares.

Comité científico

El Comité Científico del Congreso cuenta con el director del Instituto Canario de Bioantropología y del Museo Arqueológico de Tenerife, Conrado Rodríguez-Maffiotte, como presidente. De igual modo, el presidente honorario es el asesor emérito de Museos de Tenerife, Rafael González Antón; el vicepresidente es Felipe Cárdenas-Arroyo, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Bogotá. Colombia) y la secretaria, Mercedes Martín Oval, técnico del Instituto Canario de Bioantropología.

Los miembros del Comité son los siguientes:

- Bernardo Arriaza. Director del Laboratorio de Bioarqueologia del Instituto de Alta Investigación. Universidad de Tarapacá. Arica, Chile.

- Pablo Atoche Peña. Catedrático. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España.

- Rosa Boano. Profesor. Università di Torino, Italia.

- Miguel Botella López. Catedrático y director del Laboratorio de Antropología. Universidad de Granada. España.

- Bob Brier. Long Island University. USA (Ausente).

- Jane Buikstra. Arizona State University. USA (Ausente).

- Sonia Guillén. Centro Mallqui. Instituto de Bioarqueología. Lima, Perú (Ausente).

- Salima Ikran. Professor. American University in Cairo. Egipto.

- Alena Iñiguez. Investigadora. Fundación Oswaldo Cruz. Río de Janeiro, Brasil.

- Niels Lynnerup. Head of the Department of Forensic Medicine. University of Copenhagen. Dinamarca.

- Emma Rabino-Massa. Professor (retired). Università di Torino, Italia.

- Bernardo Perea Pérez. Director Museo Reverte. Universidad Complutense. Madrid, España.

- José Antonio Sánchez Sánchez. Profesor (retirado). Universidad Complutense. Madrid, España.

- John Verano. Professor. Tulane University. New Orleans. USA (Ausente).

- Albert Zink. Head of the Institute for Mummy Studies. European Academy, Bolzano. Italia.