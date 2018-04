La Cajamar Tenerife Bluetrail 2018 realizará el entrenamiento en el Teide el 19 de mayo

La Cajamar Tenerife Bluetrail 2018, prueba organizada por el Cabildo que se disputará el 9 de junio, realizará el entrenamiento en el Parque Nacional del Teide el 19 de mayo. La organización había previsto esta actividad para los corredores ya inscritos en la prueba para el 21 de abril, pero debido al incendio forestal que ha afectado a Granadilla esta semana, ha decidido trasladar la fecha. La organización mantiene las mismas condiciones del entrenamiento para el 19 de mayo (precios, estancia, horarios) y aquellos corredores inscritos que no puedan asistir al mismo pueden solicitar la devolución del importe. Asimismo, los deportistas s que deseen realizar la actividad pueden inscribirse en http://www.tenerifebluetrail.com/es/page/Entrenamiento-Naviera-Armas

La actividad es patrocinada por Naviera Armas y contempla dos recorridos de 17,4 y 32,3 km, respectivamente. La organización ha previsto un cupo de 100 corredores, de los cuales 50 podrán pernoctar en el Albergue La Posada Rancho de Vilaflor. El entrenamiento contará con la presencia de Yeray Durán, ganador de la modalidad Ultra del pasado año, quien acompañará y asesorará a los corredores.

En el entrenamiento de 32,3 km solo podrán participar corredores inscritos en la modalidad Ultra y Trail. Los deportistas partirán a las 7:00 am de Vilaflor y llegarán al Portillo Alto, siendo la duración estimada del recorrido de 6 horas. Por su parte, el recorrido de 17,4 km se inicia en Vilaflor a las 7:00 am y finaliza en El Parador, con una duración estimada de 3 horas. Uno de los aspectos importantes del entrenamiento es que no habrá avituallamientos a lo largo del recorrido, por lo que los corredores deberán ir provistos de todo el material y alimentos necesarios.

La organización llevará el equipaje desde el Albergue La Posada Rancho de Vilaflor hasta El Portillo. Al finalizar el entrenamiento se realizará un almuerzo en el Portillo Alto, estando prevista la salida de las guaguas sobre las 17:30 horas hasta el punto de origen.

Servicios.-

El precio para los corredores de otras islas es de 20 euros e incluye el traslado en barco hasta Tenerife y en guagua hasta Vilaflor, así como la estancia, desayuno, almuerzo y el regreso al puerto de Santa Cruz o Los Cristianos. La estancia se realizará en el Albergue La Posada Rancho de Vilaflor, por lo que se recomienda llevar saco de dormir.

Para los participantes locales o que no usen el transporte marítimo, el precio es de 16 euros e incluye la pernoctación en el Albergue, desayuno, almuerzo y regreso en la guagua. Los corredores locales tienen la opción de trasladarse en guagua desde Santa Cruz a Vilaflor (ida y vuelta) y asistir al almuerzo por un precio de 12 euros.

Por su parte, los deportistas que no utilicen el transporte oficial y quieran realizar el entrenamiento y el almuerzo deberán abonar 8 euros, mientras que los que solo quieran realizar el entrenamiento deberán pagar 4 euros.

Los horarios del transporte para los corredores que pernoctan en el Albergue son los siguientes:

Viernes 18 de mayo, 22:30 horas. Recorrido del Muelle de Santa Cruz y llegada a Vilaflor.

Viernes 18 de mayo, 22:30 horas. Recorrido de Los Cristianos-Vilaflor. El horario dependerá del número y procedencia de los inscritos y se les notificará con anterioridad.

Para los corredores que no pernocten en el Albergue, la guagua partirá del Recinto Ferial de Tenerife (Santa Cruz) a las 5:30 am del sábado 19 de mayo.

Cajamar Tenerife Bluetrail 2018.-

La prueba se disputa el 9 de junio y la organización mantiene abierto la inscripción para las pruebas Ultra (102 km), Trail (67 km) y Maratón (43 km), mientras que la modalidad Media (20 km) ya ha cubierto las 750 plazas previstas. La inscripción se puede realizar a través de la web www.tenerifebluetrail.com Asimismo, se celebra el Reto Bluetrail en el que tomarán parte medio centenar de personas con discapacidad. La meta de todas las modalidades estará ubicada en la zona del Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz.

Por segundo año consecutivo la Cajamar Tenerife Bluetrail está incluida en la Skyrunners National Series junto a carreras como la Transvulcania, Ultra skymarathon Madeira, Ultra Pirineu y Buff Epic Trail Ultra. Asimismo, continúa siendo carrera calificativa de la Ultra Trail du Mont Blanc® otorgando puntos para su participación en la misma. Así, la Ultra tendrá 5 puntos, mientras que las modalidades Trail y Maratón tendrán 4 y 2, respectivamente. Además, la modalidad Trail será el Campeonato de Canarias de Ultra (prueba única), lo que asegura la presencia de los mejores corredores del Archipiélago en la cita tinerfeña.

La Cajamar Tenerife Bluetrail cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajamar Canarias, Turismo de Tenerife y Promotur y la colaboración de las empresas Physiorelax, Hospiten, Fonteide, Volkswagen Comerciales Canarias, Libby´s, Cooperativa Fast, AVIS e Isola Frutos Secos que Acompañan e Intersport.