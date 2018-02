La artista israelí Michal Baror ofrece en TEA una conferencia titulada 'Saqueadores'

La XIV Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre, que organiza el Cabildo a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife que está adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes, ofrece este martes 6 de febrero a partir de las 18:00 horas una conferencia de la creadora israelí Michal Baror. Saqueadores es el título de esta ponencia que se llevará a cabo en el Salón de Actos de TEA Tenerife Espacio de las Artes y que es de entrada libre.

Esta conferencia se organiza a través de la Plataforma Curatorial, una iniciativa de Fotonoviembre 2017 que acerca a los profesionales, artistas y curadores el trabajo de otros colegas procedentes de distintos ámbitos geográficos. Michal Baror, cuya obra se exhibe en TEA en la muestra It Is No Dream [No es un sueño], vive y trabaja en Israel. Graduada en Bellas Artes en el Royal College of Art de Londres y en la Academia Bezalel de Jerusalén en 2008, Baror ha sido merecedora de la beca Artis (2016), del Premio de Artista Joven Israelí y de la beca Artport (2015).

El interés central de las creaciones de Baror consiste en repensar los mecanismos empleados para construir historias e identidades en relación con el conocimiento científico y la presentación de información. A través de sus obras, Baror plantea preguntas sobre los límites de la visión que se imponen sobre una materia por los entornos científicos, históricos y geográficos. Al observar cómo se organiza y presenta el conocimiento, la artista rastrea las raíces de nuestra comprensión del mundo.

Uno de los trabajos que Michal Baror presenta en It Is No Dream [No es un sueño] -exposición comisariada por Sigal Barnir- se basa en el archivo de la Unidad para la Prevención del Robo de Antigüedades del Departamento de Antigüedades de Israel. A través de sus fotografías, la artista describe el ciclo del robo: el Estado en función de la normativa sobre restos arqueológicos decomisa cualquier tesoros oculto bajo tierra, los "ladrones de antigüedades" los desentierran, y mientras los funcionarios del Departamento se muestran disfrazados, "robando" la identidad étnica de los ladrones, la artista "roba" las imágenes y las usa en su exposición artística.

Su serie Looters (Saqueadores) muestra estas fotografías ampliadas a tamaño real que hacen "revivir" a los saqueadores mediante la escala. Se les representa a tamaño real y casi cara a cara con el espectador. Otras de sus fotografías muestran eventos sociales de la unidad y en una de ellas aparecen funcionarios de la Unidad de Prevención vestidos de árabes, imitándoles con huecos dentales postizos.

Out of context es el título del vídeo que Michal Baror presenta también en TEA. En él, le descubre al espectador a Jeris Murkus Ballan, que toca el bouzouk y que además es arqueólogo y compositor. Aparece sentado en el centro de un almacén que guarda la Colección Arqueológica Dayan, y que en 1986 el Israel Museum adquirió a la viuda del famoso general israelí Moshe Dayan. La colección, que se logró gracias al poder político de Dayan, se convirtió en el símbolo del robo de antigüedades y suscitó muchas cuestiones éticas cargadas de implicaciones.

It Is No Dream [No es un sueño], muestra que forma parte de la Sección Oficial de Fotonoviembre, se completa con los trabajos de Ohad Hadad & Hilal Jabareen y Ammar Younis. En ella, pone en cuestión el papel de la imagen, de su veracidad, y se mueve entre la conciencia de que una realidad irritante no siempre es únicamente una pesadilla y la ilusión de que las visiones ficticias pueden devenir reales. It Is No Dream se puede visitar en TEA hasta el próximo día 18, de martes a sábado de 10:00 a 20:00 horas.