El Cabildo "no puede asumir" la gestión del albergue de Valle Colino

El Cabildo de Tenerife intervendrá para mejorar la coordinación en la gestión municipal del albergue de animales de Valle Colino, que presta servicio a los cuatro ayuntamientos del área metropolitana. El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, ha convocado este jueves a los representantes municipales para intentar avanzar en la búsqueda de una solución para esta instalación, que gestiona la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAP).

Al término de la reunión, a la que han asistido también los concejales Mónica Martín (La Laguna), Carlos Correa (Santa Cruz) y Javier Galván (Tegueste), Morales ha recordado que el Cabildo "no puede asumir la gestión del albergue porque, por ley, eso solo lo puede hacer la administración a la que está adscrito, en este caso el Ayuntamiento de La Laguna". En esta línea, el consejero insular ha insistido en que se trata de una "situación compleja" que debe resolverse no solo a corto plazo sino también mirando a un horizonte más amplio.

En su afán por colaborar con los ayuntamientos para resolver la situación de asfixia económica del albergue, el Cabildo pondrá a disposición de los municipios toda su experiencia técnica y jurídica para que la instalación siga siendo gestionada por los propios ayuntamientos. "Hemos convocado otra reunión de carácter técnico para el próximo lunes para seguir avanzando y, paralelamente, otorgaremos una subvención a FECAPAP para intentar paliar los problemas de financiación que padece el albergue", señala Jesús Morales.

No obstante, el Cabildo ha planteado a los ayuntamientos una hoja de ruta en la que se definen las condiciones que deben cumplirse necesariamente para que la Corporación insular pueda asumir la gestión del albergue que, además del desbloqueo de la situación administrativa, incluye otros aspectos como la modificación del PGO de la Laguna para que se pueda realizar una ampliación de la instalación en los terrenos anexos, una obra que financiaría también el Cabildo. "Hasta que no se cumplan todas las condiciones establecidas en esa hoja de ruta que hemos propuesto, no podremos cumpliré el deseo que nos han expresado los ayuntamientos", explica Morales.

El consejero insular recuerda que "si hay una administración que está implicada y sensibilizada en el bienestar animal es precisamente Cabildo de Tenerife" y apunta que la Corporación insular trabaja ya en un plan de infraestructuras comarcales sobre animales abandonados para hacer un diagnóstico exacto de la situación y las necesidades".

Así, y pese a no se la administración competente, el Cabildo ha impulsado diferentes líneas de actuación relacionadas con el abandono de perros y el maltrato animal. Algunas de las acciones más relevantes han sido, por ejemplo, el apoyo a distintos refugios como el propio Valle Colino, Acción del Sol, el refugio de Ravelo o la gestión directa del refugio de Tierra Blanca; actuaciones puntuales frente a casos de maltrato animal o la coordinación entre las diferentes administraciones y entidades implicadas en el bienestar animal a través, por ejemplo, de la creación del Consejo Insular de Bienestar Animal.