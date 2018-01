TEA acoge una mesa de debate y la presentación del último número de la revista de Sublime

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, acoge este viernes día 26 a partir de las 20:00 horas la presentación del último número de la revista Sublime y una mesa de debate que lleva por título Publicaciones independientes: all the power to the artists. El acto contará con la participación de Avelino Sala, Eugenio Merino y Fernando Gómez de la Cuesta, integrantes del Ministerio de la Verdad de la revista Sublime. Además cabe destacar la participación especial de los artistas Martín y Sicilia.

La entrada a esta actividad, que se llevará a cabo en la Biblioteca de Arte, es libre. Sublime ofrece un espacio alternativo y libre para la reflexión y la divulgación de todo aquello relacionado con la cultura y el arte contemporáneo entendidos como elementos activos y claramente integrados dentro de la sociedad.

La revista Sublime. Arte + Cultura Contemporánea nació en el año 2002 gracias a la iniciativa del artista plástico Avelino Sala y el crítico de arte José Luis Corazón Ardura quienes la codirigieron junto al equipo artístico PSJM en un principio. Sublime. Arte + Cultura Contemporánea edita un monográfico anual en papel y difunde contenidos diversos, todos ellos relacionados con la cultura contemporánea en sus diversas manifestaciones, a través de su versión digital.

Sublime ha ido evolucionando desde su estreno en la web. Como parte de este proyecto de expansión a través de los medios digitales, Sublime tiene en su propia página en la red social Facebook para promover el diálogo y la participación de sus lectores. Es, asimismo, el soporte principal de difusión de Commission Curatorial Group, una plataforma de mediación cultural para la comisión de exposiciones, la realización de proyectos artísticos y la divulgación.