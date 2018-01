El Cabildo recuerda que el reglamento del Parque Nacional del Teide se encuentra en información pública

El Cabildo de Tenerife recuerda que el reglamento del servicio del sistema integral de uso público del Parque Nacional del Teide fue aprobado inicialmente por el Pleno del Cabildo el 4 de diciembre de 2017 y que en la actualidad se encuentra en información pública tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de enero de 2018. El documento puede ser consultado en http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2018/01/003/Bop003-18.pdf y en el Servicio Administrativo de Medio Ambiente, Calle Las Macetas, s/n, Pabellón Insular Santiago Martín (Los Majuelos, La Laguna). Los interesados pueden presentar alegaciones hasta el 20 de febrero.

El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, recuerda que "desde enero de 2016 el Cabildo asumió la gestión del Teide y hemos venido trabajando en este reglamento. A lo largo del pasado año se abrió un proceso de participación y tuvimos reuniones y encuentros con diferentes colectivos como ecologistas, empresarios y usuarios habituales donde se planteó este reglamento. Además, se aprobó una moción por parte de todos los grupos políticos del Cabildo para defender la gestión pública y establecer la regulación de este espacio, que es lo que estamos haciendo ahora".

Valbuena explicó que "en el Pleno del 4 de diciembre se aprobó inicialmente el reglamento y ahora se somete a información pública, que es el proceso habitual. El reglamento establece los servicios gratuitos y los complementarios. En ningún caso el residente canario deberá pagar por transitar o acceder libremente al Parque Nacional del Teide. Se aplicará, en todo caso, una tarifa de acceso al Parque a los turistas que visiten este enclave con el objetivo de reinvertir esos recursos en la conservación, mantenimiento y vigilancia de este espacio emblemático de la Isla".

El consejero de Medio Ambiente reitera que "como ya anunciamos públicamente en octubre del pasado año, el Cabildo no va a realizar ningún proceso de privatización en el Teide. Los servicios complementarios que se ofrecerán serán gestionados por el Cabildo o el propio Parque a través de empresas públicas y no privadas. El dinero que se obtenga de esos servicios se reinvertirá en el Parque. No hay ánimo de lucro ni negocios privados de ningún tipo y el paquete básico de servicios se mantendrá y seguirá siendo gratuito para los residentes. A diferencia de otros parques nacionales, no se va a cobrar por acceder al Parque".

En cuanto al acceso al Pico del Teide, Valbuena señala que "en la actualidad no se ofrece ningún servicio complementario y se plantean varias opciones. Las personas residentes que quieran subir sin seguro y sin ningún servicio complementario de guías, podrán continuar haciéndolo como hasta ahora y no tendrán que pagar por hacerlo. Los residentes que lo deseen, pueden optar por el servicio de guías y seguro o por abonar el seguro que los cubre en caso de accidente. Para los visitantes, el servicio será de pago e incluirá los guías y el precio del seguro. Como el cupo es limitado, las personas que soliciten subir al Pico del Teide tendrán que realizar un depósito de reserva, que les será devuelto cuando asistan. Con eso evitamos que la gente reserve la plaza y luego no asista y perjudique a otras personas".

José Antonio Valbuena señala que "el objetivo de este nuevo sistema de gestión es reorganizar la capacidad de carga del Parque, que cada vez más se encuentra sometido al uso del vehículo privado. Se trata del parque nacional más visitado de España y uno de los más visitados de Europa, alcanzando su cifra récord el pasado 2016 con más de cuatro millones de turistas".