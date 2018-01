TEA proyecta esta semana Hacia la luz, la nueva película de la directora japonesa Naomi Kawase

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta mañana viernes 12, a las 21:30 horas, y el sábado día 13 y el domingo día 14, a las 19:00 y 21:30 horas, Hacia la luz (Hikari, 2017), de la directora japonesa Naomi Kawase. La película, que se presentó en la Sección Oficial de la última edición del Festival de Cannes, narra una historia de amor entre un fotógrafo que está perdiendo la vista y una joven un poco desconectada de la sociedad. Masatoshi Nagase, Ayame Misaki y Tatsuya Fuji encabezan el reparto de este filme, que se pasará en versión original en japonés con subtítulos en español.

Misako es una apasionada guionista de películas para invidentes. En una proyección cinematográfica conoce a Nakamori, un fotógrafo mayor que ella que está perdiendo su vista lentamente. Misako pronto descubrirá las fotografías de Nakamori, que la transportarán a algunos recuerdos de su pasado. Juntos aprenderán a ver de manera resplandeciente el mundo que antes era invisible a sus ojos.

Las entradas para asistir a esta proyección, que tienen un precio de 4 euros, se pueden adquirir tanto en la taquilla de TEA el mismo día del pase como a través de la web, mediante el sistema de venta online. Quienes adquieran sus localidades por Internet podrán acceder directamente a la sala sin necesidad de tener que pasar por la taquilla y ya con el asiento reservado.

Dirige Naomi Kawase (Nara, Japón, 1969) prestigiosa productora, guionista y directora, su obra gira en torno a la vida íntima, la búsqueda de los orígenes y de la identidad con sus ausencias, sus ciclos y rituales. En 1997 fue la cineasta más joven premiada de la historia del Festival de Cannes, cuando ganó el Premio Cámara de Oro por su película Moe no Suzaku. Abandonada por sus padres creció con su tía abuela. Su familia adoptiva es protagonista de sus primeros trabajos. Se licenció en la Escuela de Fotografía de Osaka en 1989 donde trabajó posteriormente como docente durante cuatro años. En 1996 se estrenó su mediometraje documental Sol de atardecer y un año después escribió y dirigió Suzaku, su primer largometraje de ficción. En el año 2000 Hotaru se estrenó en la sección competitiva del Festival de Locarno, donde obtuvo el Premio Fipresci y el Premio CICAE.

Ya en el año 2003 su tercer largometraje, Shara, fue seleccionado para la Sección Oficial de Cannes; en 2006 dirigió un documental sobre su propio embarazo y parto, Nacimiento y maternidad, y en 2007 compitió de nuevo en la Sección Oficial de la Semana con El bosque del luto. Kawase proviene de la fotografía y retoma a menudo su método de trabajo. Sus producciones son mezcla de géneros (documental, diario, relato íntimo, vídeo de artista, meditación, poética, autobiografía y ensayo).

En Tsuioku no dansu (La danza de los recuerdos) a petición del fotógrafo y editor Nishii Kazuo enfermo de cáncer, filma sus últimos momentos. En 2007 obtuvo el Gran Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes con una película sobre el dolor y el duelo considerada su obra maestra, Mogari no Mori (El bosque del luto). Un año después conoce a Isaki Lacuesta y a propuesta del CCCB entabló una relación epistolar de cartas filmadas que se presentó en 2009 en el Festival de Locarno titulada In between days. En 2010 presentó el documental Genpin en el que reflexiona sobre el parto natural, el placer y la muerte con el que ganó el Premio de la FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Con Una pastelería en Tokio, su anterior largometraje, consiguió el premio a la mejor dirección en la Seminci de Valladolid.