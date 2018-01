Fotonoviembre ofrece una visita guiada a las exposiciones de TEA Tenerife Espacio de las Artes y del Museo de Bellas Artes

La Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre, evento que organiza el Cabildo, ofrece este sábado [día 13] una visita guiada a las exposiciones de TEA Tenerife Espacio de las Artes y a las del Museo Municipal de Bellas Artes. Esta actividad, que es gratuita, estará a cargo del director de Fotonoviembre 2017, Gilberto González. La visita guiada dará comienzo a las 11:00 horas en este centro de arte contemporáneo del Cabildo.

Una cierta investigación sobre las imágenes: Building Ghost Transmission, con obras de Carolina Caycedo, Raimond Chaves & Gilda Mantilla, Céline Condorelli, Alia Farid, Harun Farocki, Luca Frei, Jorge González, Teresa Margolles, Silvia Navarro, Diego del Pozo y Walid Raad; El archivo infinito: Documentos, Monumentos y mementos; It is no dream, con piezas de Michal Baror, Ohad Hadad & Hilal Jabareen y Ammar Younis; y Before is now-Ko Muri Ko N?ianei, que incluye trabajos de Fiona Amundsen, Dieneke Jansen y Natalie Robertson, son las muestras que se incluyen en este recorrido en TEA, donde también se explicará el proyecto que Susan Dobson presenta en la Biblioteca de TEA bajo el título de Slide Library.

Tras visitar estas exposiciones, la actividad continuará en el Museo Municipal de Bellas Artes donde se muestran Intersecciones criollas; Épicas enanas, con obras de Teresa Arozena, Tony Cruz, Equipo Neura, Sofía Gallisá, Werner Herzog, Pablo León de la Barra, Silvia Navarro y Ágata Gómez, Pérez y Requena, Zilia Sánchez, Beatriz Santiago, Hans Bellmar, Bernd & Hilla Becher, Tacita Dean, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Dorothea Lange, Ana Mendieta, Allan Sekula, Lorna Simpson, Man Ray, Thomas Ruff y Gerhard Richter.

Fotonoviembre 2017 es una gran muestra en la que se integran, bajo el denominador común de la imagen, distintos aspectos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la evolución del propio medio. Este evento se celebra en Tenerife cada dos años desde 1991 y se ha convertido en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en Canarias como en el exterior. Esta edición se presenta bajo el título de Kénosis y en ella se invita a reflexionar sobre la imagen, sobre sus múltiples significados, lecturas o interpretaciones.