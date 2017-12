Adrián Alemán presenta en Fotonoviembre 'Dialécticas criollas'

El interés por comprender cómo el paisaje se configura a partir de múltiples decisiones es el germen de Dialécticas criollas, la muestra que en -el marco de la XIV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre- presenta el artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, Adrián Alemán. "Solemos concebir el paisaje como un a priori, algo que ya estaba ahí. Sin embargo, creo que el paisaje es una categoría intelectual en la que se precipita el cúmulo de apuestas y contradicciones sobre las que hemos construido nuestra sociedad", explica Alemán sobre esta exposición que puede verse en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo 8 de enero. Fotonoviembre es una bienal que organiza el Cabildo a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes.

El visitante de esta muestra se encontrará con "un pequeño ensayo sobre el paisaje", y es que como su propio creador detalla, ésta "constituye una incipiente muestra de una labor arqueológica que a través del trabajo de pintores y naturalistas del siglo XIX pretende acercarse a las claves sobre las que se erigen los cimientos, hoy bastante maltrechos, de la modernidad". Además de ello, en Dialécticas criollas, Adrián Alemán también habla del que él considera que es "el gran error de la sociedad contemporánea: el haber separado naturaleza y sociedad". "La actual crisis climática podría ser una consecuencia dramática de esta escisión, que compromete a la modernidad por entero", considera el también investigador.

Dialécticas criollas es una de las exposiciones que, bajo el epígrafe de Kénosis, conforman la Sección Oficial de Fotonoviembre y puede visitarse de manera gratuita en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y sábados, domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas. Esta propuesta nació a partir de la residencia artística Tarquis-Robayna, convocada por el propio Museo de Bellas Artes. "Me sentía plenamente identificado con el programa de la residencia. Llevo años trabajando en un proyecto sobre el paisaje que ya me había llevado en otras ocasiones a encontrarme con las mismas colecciones. Sin embargo, esta vez puede sistematizar mi trabajo pues tuve pleno acceso a las colecciones del museo, situación que propició el encuentro de objetos artísticos y documentos que han enriquecido mi percepción sobre el tema", relata Adrián Alemán que señala que participar en Fotonoviembre le ha permitido articular una primera versión del proyecto.

Reconoce Alemán que para él "los proyectos son la ocasión de abordar, a partir de las prácticas artísticas contemporáneas, cuestiones complejas de carácter histórico que determinan nuestro presente político, social y cultural". Así que -explica- "todo está planteado como un proceso de estudio en el que voy profundizando. Normalmente me cuesta mucho dar un trabajo por terminado, suelo rondarlo de manera compulsiva hasta que tomo la decisión de abandonarlo ya casi por extenuación, lo que me permite acercarme de distinto modo a algunas ideas hasta que tienen la forma adecuada". "Trabajar así cubre mis expectativas de conocimiento y me permite investigar en torno a las prácticas artísticas de forma muy consciente", afirma.

El artista, que ha trabajado con las obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz, sostiene que a través de ella "es inevitable observar el carácter colonial de la configuración del paisaje". "A nivel general es interesante advertir la coincidencia temporal entre la aparición de las ideas románticas, que propiciaron los paisajes sublimes de los pintores europeos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y ver como este mismo espíritu romántico instigó los procesos de independencia de las colonias americanas a lo largo del siglo. Todos esos rastros se encuentran de manera incipiente en las colecciones del Museo de Bellas Artes constituyendo una suerte de pequeño compendio atlántico de esas bases culturales que prefiguraron nuestras sociedades contemporáneas"

Adrián Alemán Bastarrica es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y se doctoró en la misma universidad con la tesis titulada, Espacio social y espacio lingüístico: Pensar el arte hoy. Profesor adscrito a la Unidad Departamental de Pensamiento Artístico y Prospectiva Cultural del Departamento de Bellas Artes. Su docencia e investigación se centran en la relación de las prácticas artísticas y los movimientos sociales. Ha desarrollado una amplia trayectoria como artista en la que destacan las siguientes exposiciones: En la circularidad del deseo (Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, 1990), Towards landscape (CAAM, 1990), El orden de las cosas (Galería Luis Adelantado, Valencia, 1991), En Latitude (III Bienal de arte Africano Contemporáneo, Dakar, 1998); Adrián Alemán (Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria, 1999), Proyecto-instalación Marcel Duchamp. Ciclo Faros del Siglo XX (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB, 2001), Socius (SAC, Santa Cruz de Tenerife, 2010), La misma imagen a través de los días (CAAM, 2012) y El columpio español (Galería Ascaso, Miami, 2013).

Fotonoviembre, que puede visitarse en parte hasta finales de febrero, es una gran muestra en la que se integran, bajo el denominador común de la imagen, distintos aspectos relacionados con el arte contemporáneo, las nuevas tecnologías, el patrimonio fotográfico, la creación personal y la evolución del propio medio. Esta bienal se celebra en Tenerife cada dos años desde 1991 y se ha convertido en uno de los impulsores de la imagen fotográfica tanto en Canarias como en el exterior. En esta nueva edición, que se presenta bajo el epígrafe de Kénosis, se invita a reflexionar sobre la imagen, sobre sus múltiples significados, lecturas o interpretaciones.