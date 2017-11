Alonso y Millás defienden la lectura compartida como herramienta para el debate y el crecimiento individual

El Cabildo de Tenerife a través de la estrategia Tenerife 2030 celebró el viernes 10 de noviembre en el Auditorio de Tenerife Adán Martín el I Encuentro de Clubes de Lectura de Tenerife en el que han participado los escritores Juan José Millás, Cecilia Domínguez y Alexis Ravelo. El evento ha sido moderado por el periodista y escritor, Eduardo García Rojas, y ha contado con la participación de los lectores del servicio de préstamo colectivo para clubes de lectura del Cabildo, entre los que se encuentran la Red Insular de Bibliotecas Públicas Municipales, Biblioteca Pública del Estado, centros de día para mayores y asociaciones de enseñantes, entre otros.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso; y el director de Cultura y Educación, José Luis Rivero, asistieron al acto inaugural. Alonso indicó que "los clubes de lectura son una forma diferente de acercarse a los textos, en los que las personas pueden compartir sus experiencias e impresiones y enriquecerse del diálogo y el debate. La lectura es una herramienta fundamental para la formación de la persona y precisamente eso es lo que desplegamos a través de la estrategia Tenerife 2030 con la que queremos una sociedad mejor preparada. Tenemos la suerte de contar con escritores como Millás, Ravelo, Domínguez y García Rojas en este primer encuentro, que ha tenido una gran acogida por parte de los lectores".

Por su parte, Juan José Millás señaló que "a medida que hemos ido acabando con el analfabetismo, ha ido creciendo el analfabetismo funcional. Es decir, gente que lee de forma mecánica pero que no sabe interpretar lo que lee. Se organizan muchos talleres de escritura pero muy pocos de lectura porque creemos que sabemos leer, pero no es así".

Millás reconoció que en su juventud "no existían clubes de lectura y son importantes porque si bien hay mucha gente que no lee, sí es verdad que los que lo hacen difunden y trasladan los mensajes. Por ejemplo, no hay mucha gente que haya leído a Cervantes o Shakespeare pero todo el mundo conoce sus obras y están muy presentes en nuestras vidas". El Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa confesó que la lectura "cambió mi vida. Yo no vivía en un entorno donde hubiese libros y empecé a leer en una biblioteca pública. Eso cambió mi existencia".

El servicio que ofrece el Cabildo contempla el préstamo de libros a partir de un amplio catálogo, compuesto por ejemplares múltiples de un mismo título, para su préstamo a las bibliotecas por un periodo de 60 días. En ese sentido, Tenerife cuenta con 30 clubes de lectura, siendo las bibliotecas municipales de Garachico y Realejo Bajo las últimas en incorporarse durante este año.

Un club de lectura está formado por grupos de 10 a 20 personas y su objetivo reside en proporcionar un nuevo enfoque al acto de leer. La lectura compartida, en la que se confrontan diversas ideas sobre un mismo texto, da lugar a un enriquecimiento mutuo propiciado por cada una de las valoraciones de los participantes. Los clubes de lectura los forman grupos de personas vinculadas a organismos, instituciones o asociaciones, encargados de gestionar esta actividad de carácter cultural. En reuniones de periodicidad normalmente semanal, los integrantes del club desarrollan sus impresiones acerca de un libro que todos leen al mismo ritmo, bajo la supervisión de una persona que ejerce de moderador.

Las bibliotecas públicas, por su propio carácter abierto y su vinculación a la lectura, son los centros tradicionales que ponen en marcha este tipo de actividad de extensión cultural, una de las más demandadas por los usuarios y un medio idóneo para el fomento de la lectura.