El FAM viaja por diversos municipios de Tenerife con actividades para todos los públicos

Comienza el Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Tenerife, una iniciativa que forma parte del Festival de Tenerife y que se celebra entre el 4 de noviembre y el 3 de diciembre, en 11 espacios escénicos de la Isla. FAM llega a su séptima edición con un objetivo, ir más allá de la danza para ofrecer al público nuevas e innovadoras propuestas sobre los cuerpos y el movimiento, con espectáculos que giran en torno a la música, la danza, la interpretación o el circo. Además se unen a esta creatividad artística, la innovación, la formación y la sostenibilidad, valores que constituyen y definen la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife.

El lunes 6 de noviembre José Luis Rivero, director insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas junto a Helena Berthelius, coordinadora de Tenerife Danza Lab y del 'Foro: la pedagogía se mueve' presentaron el FAM, en el Auditorio de Tenerife. Rivero señaló que en esta séptima edición se suman 8 municipios y 11 espacios y que además, el FAM se ha ganado el distintivo "F" (Festivals for Europe, Europe for Festivals). El director insular de Cultura ha apuntado que no se olvida de los más pequeños con las propuestas de FAMKids, ¡De cabo a rabo! y 30 elefantes bajo un paraguas, pero además, "el resto de espectáculos transita por una variedad de expresiones, de movimientos muy amplios, desde el contemporáneo a la danza moderna improvisada, talleres de trabajo con el público, donde se indagará qué es ser público para la danza y cómo desde la audiencia se aborda este hecho escénico, sugerente para todos aunque no siempre se cuente con las herramientas para saber interpretarlo".

Helena Berthelius centró su intervención en el 'Foro: la pedagogía se mueve', un encuentro muy participativo que conecta con diversas perspectivas. Ha presentado las jornadas haciendo énfasis en el hecho de que "todos tenemos que conocernos mejor a nivel corporal: la danza está en todas partes". El foro, asegura Berthelius, nace para "cartografiar los proyectos existentes en la isla y propiciar el diálogo entre los impulsores, así como con todas las personas interesadas en la pedagogía de las artes del movimiento". Berthelius explicó en qué consistirán las jornadas y destacó los beneficios del arte en movimiento, afirmando que su utopía "es que la danza pueda entrar en las escuelas, en la educación formal, ya que todos deberíamos tener derecho a conocer mejor nuestro cuerpo".



El festival que comenzó el 4 de noviembre en el Auditorio de Guía de Isora con la propuesta InTarsi, finalizará el 3 de diciembre en Auditorio de Tenerife con Invisible wires. Además, FAM llevará sus espectáculos a Guía de Isora, Adeje, Arona, El Sauzal, La Laguna, Tacoronte, Puerto de la Cruz y a varios espacios de Santa Cruz de Tenerife [Auditorio de Tenerife, Teatro Guimera, Plaza Isla de la Madera]. Además de ofrecer los espectáculos, el FAM se abre al público para reflexionar sobre aspectos del movimiento, la propia experiencia estética y cómo influye la danza en la pedagogía a través de varias actividades. Para debatir sobre esta reflexión se ofrecerán dos conferencias del coreógrafo Toni Jodar, talleres como ´+ 45´ o ´Taller de público para público', además del congreso ´Foro: la pedagogía se mueve´.



Espectáculos

FAMKids.

Dentro de la programación del FAM se presta especial atención a los más pequeños, por este motivo nace FAMKids y se estrena con dos espectáculos: ¡De cabo a rabo! y 30 elefantes bajo un paraguas.

¡De cabo a rabo!

Celebrando el aniversario de los 100 años desde el nacimiento de Gloria Fuertes, Tenerife Danza Lab, laboratorio de danza residente en Auditorio de Tenerife, ofrece su poema-cuento El Erizo y La Eriza, enfocado a un público infantil y familiar en versión coreográfica, interpretado y caracterizado por un bailarín y una bailarina, Daniel Morales y Carmen Macías.

30 elefantes bajo un paraguas

El espectáculo de La Petita Malumaluga, trata de un viejo marinero que descubre una tierra inalcanzable para cualquier brújula: el delta de los 30 elefantes bajo un paraguas. El movimiento, la narración y la música vinculan a los adultos y a los bebés en el mundo de las emociones.

FAM

In Tarsi

InTarsi, de la Compañía de Circo "eia". Cuatro acróbatas trasladan al público (entre proeza y locura) a un universo habitado por fragmentos de vida. La soledad, el compartir o el convivir son parte del viaje evocado a través de la danza, el teatro físico, y sobre todo, las artes del circo.

De camino al otro

El espectáculo de Lali Ayguadé y Julian Sicard, De camino al otro, es un compromiso físico con una misma dirección que traza la trayectoria de dos cuerpos en el espacio. Se mezclan, sienten su peso, se ayudan y se caen con dulzura y violencia. Andan con ritmo hacia alguna parte, para entenderse y continuar el viaje.

El Afilaó

El Afilaó, de Gero Domínguez & Cía acercan al público a los afilaores, individuos llenos de sonidos que transportan al pasado, a la niñez, al sabor de las cosas de antaño. La compañía pide en su espectáculo al afilaó, que afine además de sus botas, su alma y su corazón.

Sinergia 3.0

Este es el primer trabajo de la Compañía Nueveuno. Malabares, construcción, tecnología y emoción en un espectáculo de mediano formato para todas las edades y vivencias. Música, escenografía, iluminación y emoción evolucionan de forma paralela durante una hora de circo contemporáneo, en una cariñosa y cuidada reinterpretación del renacentista Leonardo Da Vinci.

We-Ding

We-Ding es una divertida propuesta de Los Moñekos. Dos novias se encuentran, cara a cara, vestidas de blanco y en la misma iglesia. ´¿Has dicho Mariano?´ Pues sí, resulta que se casan con la misma persona. A ritmo de reggaetón, con liguero y velo, estas dos novias con barba pelearán por su presa.

Da Capo

Da Capo de Otradanza, se genera como un caleidoscopio de escenas, memoria y recuerdos, prismas que componen y encajan en un viaje de plasticidad intangible para transmitir con la danza lo que sólo se puede alcanzar con ella.

Eva y Adán

Eva y Adán, también de Otradanza. La primera mujer y el primer hombre se mirarán con curiosidad, se descubrirán similares y disfrutarán de una vida salvaje e idílica. Eva y Adán vuela por encima de cualquier cliché de sexo o de género.

Áureo

Áureo, de Danzatz, una propuesta de diferentes coreógrafos que firman las cinco piezas cortas que componen el espectáculo. El evento invita al espectador a degustar una carta coreográfica cargada de cualidades, texturas y sabores.



Nagare

Un espectáculo de Circle of Trust & Logela. Logela Multimedia cautivará al espectador con su dominio de los colores y las formas, Circle of Trust aportará cuerpo y fisicalidad, mientras Jordi Vilaseca llevará la batuta que ordena y crea un ritmo trepidante para cerrar una producción sólida, honesta y atrevida.

Medea

En la versión del mito que recrea Thomas Noone los espectadores son testigos del amor y el desamor, la admiración y el desprecio. Los personajes compiten entre ellos a través del uso de una danza rica, compleja y muy fi?sica que ofrece un contraste entre un elevado dinamismo y momentos de exquisita fragilidad e intimidad.

Kokoro

Kokoro, de Lali Auguadé, trata de la búsqueda del amor, su coherencia, su ausencia. La capacidad o incapacidad de amar.

¿Qué pasa cuando te encuentras en un estado de desorientación e incomprensión de una realidad que no sabes explicar? El espectáculo plantea esa y otras preguntas existenciales.

Paisajes humanos

Una obra de Creadores en Comunidad. Esta creación de Gregory Auger implica la participación activa de todos los integrantes de Danza en Comunidad. Crear juntos excluyendo toda señal de intolerancia, es superar miedos, es eliminar ruidos mentales. Paisajes humanos utiliza la conexión como herramienta para la experiencia de unión entre ellos. En esta obra común, los involucrados experimentan lo que es sentir, vivenciar y ser la acción, la palabra y la quietud.

Ten un romance con tu vida

Es la otra propuesta de Danza en Comunidad dentro del programa "Isla Flotante". Con un texto inspirador, sus creadores invitan a participar de esta forma: "Una mirada que rescata la luz que cada uno guarda, que conecta y se siente presente, que busca su propio camino, es la mirada que ofrece un romance con tu vida". En esta actividad participan colectivos del Centro de día/Albergue de Santa Cruz, Asociación Salud Mental Atelsam, CEE Hermano Pedro y Convocatoria Abierta DEC.

Lur Away

La Compañía Sra. POLAROISKA presenta una propuesta escénica que busca respuestas a preguntas como ¿Por qué no representar el arte en vivo como si fuese una película? o ¿Cómo podemos recrear la esencia de una aventura?

Sus artistas aseguran que tienes que estar allí para experimentar con los cinco sentidos.

Invisible Wires

Es la nueva producción de LaMacana, un proyecto que abre una nueva línea de trabajo. Una propuesta enormemente física, envuelta en un ambiente surrealista al más puro estilo de Julio César Iglesias, una salvaje mezcla de personajes atormentados que cabalgan entre el disparate, la muerte, el amor y los recuerdos fragmentados de sus protagonistas.



Charlas y talleres

Toni Jodar, uno de los bailarines más representativos de la danza contemporánea de Catalunya, propone una manera singular de explicar la historia de la danza. En una primera sesión denominada Toni Jodar explica la danza moderna y contemporánea, el artista ilustra con el propio cuerpo el paso del tiempo de la danza, y utiliza su experiencia y humor para hacer una "perfomance-pedagógica" creativa y amena. Muestra la evolución del clásico al contemporáneo, haciendo referencia a los diversos géneros y formas que utiliza el cuerpo para expresarse en el movimiento.

Jodar ofrece también Una conferencia bailada. Tendencias actuales, sobre la historia reciente y las tendencias actuales. La explicación pasa a través de los maestros de Jodar, los referentes de la danza y los movimientos que han sacudido los cuerpos junto a los acontecimientos que han modificado el mundo. Un cambio de paradigma en el que multitud de tendencias contribuyen a la fusión y a la experimentación de nuevas formas, así como a la relectura de las tradiciones.

´+45´ es una actividad explícitamente destinada a personas mayores de 45 años para debatir planteamientos contradictorios, "vivir la madurez como un lugar donde se puede admirar la belleza del paso del tiempo y el hecho de ser conscientes de que, progresivamente, nos volvemos obsoletos". En este taller, seis experimentados bailarines de esta "segunda edad" y un coro de figurantes no profesionales de la "segunda" y "tercera" edad, son los protagonistas. El taller se realiza bajo la dirección de Sebastián García Ferro, bailarín, performer y músico argentino residente en Barcelona. Los bailarines son Babeto Cidra, María Cabeza de Vaca, Isabel Tapias, Guillermo Weickert, Olga Alvarez, Joan Palau y participan además, 40 figurantes pendientes de selección. Es una coproducción con el Mercat de les Flors, el Festival Grec y el Festival Sismògraf, de Barcelona.

La actividad tendrá lugar diariamente entre el 14 y el 17 de noviembre de 19:00 horas a 21:00 horas en la Sala Castillo de Auditorio de Tenerife, continúa con una sesión en el Paraninfo el sábado 18 a la misma hora y culminará con una representación en el Paraninfo de la ULL el día 19 a las 19:00 horas. Pueden inscribirse en taller@auditoriodetenerife.com (en el asunto indicar el nombre del taller).

El ´´Taller de público para público´ se abre bajo el lema de Samuel Becket: "Ese monstruo de mil culos". El taller ofrecido por la pedagoga Raquel Ponce, gira en torno los tipos de públicos que existen. Se plantea cuáles son emergentes, y la existencia de un público profesional y otro amateur. Es una propuesta teórico-práctica sobre el papel del público como transformador del proceso y el resultado artístico. Se quiere construir una pieza escénica que se realiza y toma forma in situ y depende de los propios espectadores-participantes que tome una u otra dirección. Tres horas de reflexión sobre los hábitos que posee el público como audiencia a través de prácticas y lecturas diferentes. Se llevará a cabo el jueves 23 de noviembre en la Sala Castillo de Auditorio de Tenerife. Para la inscripción se debe enviar un correo a taller@auditoriodetenerife.com (en el asunto indicar el nombre del taller).

Foro: la pedagogía se mueve

Una innovación del FAM´17 que tendrá lugar el 24, 25 y 26 de noviembre y profundizará en el aporte de los lenguajes creativos y artísticos en la educación contemporánea. En el encuentro 'Foro: la pedagogía se mueve' se debatirá sobre la creación y el arte como vehículos privilegiados para la necesaria transformación pedagógica y social. Es una reflexión colaborativa que trata de revisar y revisitar el sistema educativo formal, informal y no formal, desde una vocación innovadora, renovadora y hasta rupturista con una realidad estancada.

El ´Foro: la pedagogía se mueve´ gira en torno a tres ejes: la pedagogía de la danza y el movimiento, la pedagogía social y el concepto general de pedagogía como sustento teórico al entenderla como discurso y praxis para ser el motor de la reflexión desde el que entender las mediaciones y sinergias entre los pilares del Foro.



La intención es proporcionar unos espacios de diálogo donde se puedan aportar ideas y propuestas creativas concretas, así como trabajar la posibilidad de incluirlas y aprovecharlas en todos los ámbitos de la acción educadora. Se trata de buscar lugares de encuentro, conjunción de nuevas miradas y creación de sinergias creativas.

Dentro del Foro se podrá asistir de forma gratuita a los espectáculos Paisajes humanos (Creadores en Comunidad) y Ten un romance con tu vida (Isla flotante), proyectos de Danza en Comunidad, así como a las dos conferencias de Toni Jodar.

Para formar parte de este motivador diálogo sobre la pedagogía de la danza pueden inscribirse aquí: foro@auditoriodetenerife.com.



Programación FAM

Santa Cruz de Tenerife, Auditorio de Tenerife

4 de noviembre

Obra: in Tarsi (Compañía de Circo 'eia')

Lugar: Auditorio de Guía de Isora

Hora: 18:00

Obra: Medea (Thomas Noone Dance)

Lugar: Auditorio de Tenerife, Caja escénica

Hora: 20:00

5 de noviembre

Obra: Kokoro (Lali Auguadé)

Lugar: Auditorio de Tenerife, Sala de Cámara

Hora: 20:00

6 de noviembre

Obra: FAMKids- ¡De cabo a rabo! (Tenerife Danza Lab)

Lugar: Auditorio Guía de Isora

Hora: 11:30



Del 14 de noviembre al 17 de noviembre

Obra: Taller +45

Lugar: Auditorio de Tenerife, Sala Castillo

Hora: 19:00-21:00

22 de noviembre

Obra: Taller público para público

Lugar: Auditorio de Tenerife, Sala Castillo

Hora: 19:00-21:00



Del 24 de noviembre al 26 de noviembre

Obra: Foro: la pedagogía se mueve

Lugar: Auditorio de Tenerife

Hora: todo el día

24 de noviembre

Obra: Toni Jodar explica la danza moderna y contemporánea

Lugar: Auditorio de Tenerife, Sala Castillo

Hora: 18:30

25 de noviembre

Obra: FAMKids- 30 Elefantes bajo un paraguas (La Petita Malumaluga)

Lugar: Auditorio de Tenerife, Sala Castillo

Hora: 11:00 horas / 12:30 horas

Obra: Toni Jodar: una conferencia bailada

Lugar: Auditorio de Tenerife, Sala Castillo

Hora: 18:30

Obra: Paisajes humanos (Creadores en Comunidad)

Lugar: Auditorio de Tenerife, Sala de Cámara

Hora: 20:00

2 de diciembre

Obra: LurAway (Compañía Sra. POLAROISKA)

Lugar: Auditorio de Tenerife, Caja escénica

Hora: 19:00

3 de diciembre

Obra: Invisible Wires (LaMacana)

Lugar: Auditorio de Tenerife, Caja Escénica

Hora: 19:00

Santa Cruz de Tenerife

18 de noviembre

Obra: We-Ding (Los Moñekos)

Lugar: Plaza Isla de la Madera

Hora: 19.45 horas

Obra: Da Capo (Otradanza)

Lugar: Teatro Guimerá

Hora: 20:30

19 de noviembre

Obra: Eva y Adán (Otradanza)

Lugar: Teatro Guimerá

Hora: 20:30

Día: domingo 26 de noviembre

Obra: Áureo (Danzatz)

Lugar: Teatro Guimerá

Hora: 18:00

Guía de Isora

4 de noviembre

Obra: InTarsi (Compañía de Circo 'eia')

Lugar: Auditorio Guía de Isora

Hora: 18:00

6 de noviembre

Obra: FamKids–¡De cabo a rabo! (Tenerife Danza Lab)

Lugar: Auditorio Guía de Isora

Hora: 11:30

Adeje

7 de noviembre

Obra: FAMKids-¡De cabo a rabo! (Tenerife Danza Lab)

Lugar: Centro Cultural Villa de Adeje

Hora: 11:30

Arona

8 de noviembre

Obra: FAMKids-¡De cabo a rabo! (Tenerife Danza Lab)

Lugar: Auditorio Infanta Leonor - Arona

Hora: 11:30

El Sauzal

9 de noviembre

Obra: FAMKids-¡De cabo a rabo! (Tenerife Danza Lab)

Lugar: El Sauzal-Espacio Cultural La Pirámide

Hora: 11:00

La Laguna

11 de noviembre

Obra: De camino al otro (Lali Ayguadé & Lisard Tranis)

Lugar: Plaza de Santo Domingo

Hora: 17:30

Obra: El afilaó (Gero Domínguez)

Lugar: Plaza de Santo Domingo

Hora: 18:00



18 de noviembre

Obra: Taller +45

Lugar: Paraninfo de la ULL

Hora: 19:00-21:00



19 de noviembre

Obra: Función +45

Lugar: Paraninfo ULL

Hora: 19:00

Tacoronte

12 de noviembre

Obra: Sinergia 3.0 (Cía. Nueveuno)

Lugar: Auditorio Capitol

Hora: 20:00

Puerto de la Cruz

26 de noviembre

Obra: Nagare (Jordi Vilaseca)

Lugar: Teatro Timanfaya

Hora: 18:00