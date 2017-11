Las oficinas de información turística experimentarán una completa transformación antes de 2020

El concepto de oficinas de información turística de la Isla cambiará por completo en los próximos cuatro años. El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, junto con los ayuntamientos tinerfeños, los CIT y las oficinas y centros de visitantes de la Corporación insular pondrán en marcha un proceso de transformación y adaptación de los 40 centros de atención al turista repartidos por toda la Isla. Será una importante transformación de los mismos con el objetivo de responder a las nuevas demandas de información sobre el destino de los viajeros del siglo XXI.

"En nuestro esfuerzo continuo por adaptarnos a las nuevas tendencias queremos profundizar en que las oficinas ofrezcan información de calidad, pero que además esta sea instantánea, multicanal, móvil, interactiva y personalizada", explica el consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé.

"Con la oficina de información del futuro buscamos que quien nos visite conozca la versatilidad del destino y fomente su movilidad de manera que se logre un gasto más repartido por parte de los turistas en los distintos municipios de la Isla", añade el consejero, quien resalta que "ese nuevo concepto de oficinas es la meta a la que queremos llegar, para lo que trabajaremos codo con codo en una progresiva implantación de acciones con los CIT, los ayuntamientos y las oficinas de información y centros de visitantes del Cabildo".

Las nuevas oficinas de la red Infoten, de acuerdo con el nuevo modelo previsto, modernizarán su funcionamiento para adaptarlo a las características de la actividad turística de la Isla, también adecuarán su imagen estética y mobiliario, optimizarán el sistema de escucha y captura de información del visitante, a la vez que mejorarán la experiencia del usuario e implementarán mejoras en los sistemas tecnológicos en red, entre otros aspectos.

Para ello, se tendrá en cuenta el confort térmico de las oficinas, la utilización de energías renovables, la presencia de pantallas o quioscos táctiles informativos, el acceso a Internet wifi abierto para los usuarios, etc. Con arreglo a esos criterios, las oficinas se dividirán en cuatro tipologías: Tenerife Visitor Center-Tenerife Store; Nature Visitor Center-Tenerife Store; Oficina Oficial de Información Turística y Oficina de apoyo.

Los Tenerife Visitor Center-Tenerife Store serán centros de visitantes que primarán la experiencia del usuario y estarán ubicados en lugares estratégicos de gran afluencia de visitantes. Abrirán los 365 días del año y en ellos se venderá material promocional de Tenerife y paquetes turísticos. Los Nature Visitor Center-Tenerife Store son centros de visitantes experienciales especializados en dar a conocer los valores del entorno y ubicados en espacios protegidos de gran afluencia de visitantes. Además de abrir los 365 días del año, venderán también material promocional de la Isla.

En cuanto a las Oficinas Oficiales de Información Turística (Official Information Tourist Office) también estarán dotadas de infraestructura tecnológica de vanguardia y contenidos informativos actualizados e innovadores, aunque no venderán material promocional y habrá determinados días del año que cerrarán —1 de enero y 25 de diciembre—. Por último, las oficinas de apoyo, que comparten con las anteriores su carácter moderno y vanguardista, se caracterizarán por no estar siempre en la misma ubicación y porque tampoco abrirán todos los días del año.

En todos los casos, las oficinas serán atendidas por diplomados en Turismo, Grado en Turismo o Informador Turístico, con conocimientos en redes sociales y dominio de un mínimo de tres idiomas (español, inglés y alemán). Asimismo, el personal irá debidamente uniformado. La implantación de los nuevos modelos de oficinas será coordinada por el Cabildo a través de Turismo de Tenerife.