El Cabildo fomentará el uso de herramientas TICs en más de 40 centros educativos de la Isla

El Cabildo de Tenerife, a través de la estrategia Tenerife 2030 y dentro del Plan Tenerife Educa, inicia el desarrollo del proyecto Navega en +>brecha digital, un programa formativo con alumnado de primaria que quiere fomentar el uso de herramientas TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación] facilitadoras en la gestión pedagógica. El Cabildo quiere prevenir la brecha digital a través de proyectos que permitan a los niños y las niñas adquirir habilidades y valores con los que aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías.

El objetivo de esta iniciativa es incidir positivamente en el uso de las TICs para que los más jóvenes las descubran como verdaderas herramientas para investigar, crear, compartir e innovar. Con este tipo de proyectos se quiere favorecer el uso de las tecnologías entre los más pequeños para sumar en su crecimiento personal y por tanto, contar en el futuro, con una ciudadanía más preparada.

El director insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero, explica que la brecha digital clásica, la que aún separa a muchos adolescentes de sus mayores, no ha desaparecido y también continúa la brecha que separa a los que tienen acceso a las TICs, de los que no lo tienen. Sin embargo, la verdadera brecha digital, la que no cesa de crecer, es la que separa a los consumidores digitales de los productores digitales. De ahí que se ponga en marcha esta iniciativa para que los más jóvenes estén mejor preparados.

El proyecto se pone en marcha por primera vez en los centros educativos de primaria de la Isla desarrollando actividades diferentes para los niveles de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, pero también, con profesorado y con las familias como ejes fundamentales en la educación digital de los niños y niñas.

El proyecto comenzará en 40 centros con una dedicación de 270 horas totales a través de juegos, cuentos, trabajo en equipo, todo desde el aprendizaje por tareas y el descubrimiento deductivo. Cada vez son más los docentes de educación infantil que incorporan las diferentes herramientas TICs a sus actividades de clase. Si los niños tienen acceso a los medios y redes digitales para obtener, contrastar, analizar y también publicar contenidos digitales multimedia, este proyecto tendrá también un importante papel en la alfabetización.