Coalición Canaria-PNC solicita al gobierno de España del PP que haga efectivas las ayudas a los deportistas y clubes tinerfeños

El grupo de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Tenerife solicita al gobierno de España del PP que haga efectivas las ayudas a los deportistas, clubes y federaciones tinerfeñas para poder desplazarse a la Península y competir en igualdad de condiciones que el resto de deportistas españoles. En ese sentido, "se recuerda que el Consejo Superior de Deportes no ha dado ni un solo euro a los deportistas tinerfeños desde 2015, lo que es una falta de respeto al trabajo que se realiza en nuestra Isla".

CC-PNC en el Cabildo recuerda que en el último año y medio, el área de Deportes ha gestionado y pagado más de 373.000 euros para ayudar a los deportistas, clubes y federaciones tinerfeñas a desplazarse a la Península. "Las ayudas han servido para realizar unos 4.200 desplazamientos en los últimos 18 meses. Sin embargo, del Consejo Superior de Deportes aún no han percibido ni un euro ni de 2016 ni de este año. Nos han dicho desde el CSD que ni siquiera están convocadas las ayudas del año pasado y que para las de este año tampoco hay previsiones. Se ve que Tenerife sigue estando lejos para el PP porque no hacen nada por cumplir con la Ley del Deporte. Están obligados a sufragar los viajes y no lo están haciendo. De eso es de lo que se debería preocupar la consejera Natalia Mármol, de que el gobierno del PP en Madrid cumpla con sus obligaciones legales".

Asimismo, CC-PNC recuerda que el año pasado, aún no siendo competencia del Cabildo, se destinaron 240.000 euros para los desplazamientos y hasta mayo de este año se han aprobado unos 133.000 euros. "Estos son datos reales, no previsiones o entrevistas en periódicos y las redes sociales, que es lo que, al parecer, les gusta a Natalia Mármol y al señor Domínguez".

CC-PNC afirma que el Cabildo convoca ayudas, aumenta las cuantías y paga, mientras que el CSD no está y, tristemente para nuestros deportistas, tampoco se le espera: "No han convocado las ayudas y no se sabe cuando lo harán", lamenta el grupo político nacionalista y además "no tienen en cuenta la lejanía".

En cuanto al reconocimiento a los deportistas tinerfeños, desde CC no se entiende cómo se critica un acto "por el que nos han felicitado todos los deportistas, clubes y federaciones" y menos aún que Natalia Mármol asistiera al mismo, se hiciese fotos y luego lo critique: "En las imágenes se le ve muy contenta, saludando a deportistas y disfrutando del evento. A lo mejor le tiraron de las orejas por estar en un acto exitoso que organiza el Cabildo, con Carlos Alonso y su equipo, y eso no le gusta a su jefe". En ese sentido, CC-PNC recuerda que el reconocimiento no es una gala en la que hay ganadores, sino un acto de convivencia en el que lo importante son los deportistas, que se reúnen una vez al año en un acto pensado para ellos.

Por otra parte, el grupo de CC-PNC lamenta el desconocimiento de la consejera del PP sobre el trabajo que se realiza: "Decir que la ayuda al deporte base son solos los Juegos Cabildo de Tenerife y que no hay una política seria de Deportes es poner de manifiesto su tremenda ignorancia o falta de preparación. Existe un marco estratégico aprobado por el Cabildo, con todas las acciones y programas previstos. Ese es el trabajo del personal del área de Deportes que según se ve, no existe para la consejera del PP". Además, recuerda que el Cabildo desarrolla programas para todas las edades y condiciones como el deporte adaptado, Deporte Joven, Juegos Máster, Mujeres y Deporte y que es referencia para otras administraciones locales, regionales y nacionales.