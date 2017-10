Canarias Jazz Showroom muestra la buena salud del jazz hecho en las Islas

El Cabildo de Tenerife presentó este jueves 19 de octubre la programación de Canarias Jazz Showroom, una propuesta que forma parte del Festival de Tenerife, y que cumple este año su novena edición. Este proyecto, que nació en 2008 con el apoyo de la Corporación insular, Gobierno de Canarias y AIE [Entidad de Gestión de los artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música], sirve de plataforma útil para que el público conozca las nuevas formaciones, con una participación de un total de 79 proyectos musicales desde su primera edición.

La programación de esta IX edición, en la que participan jóvenes y veteranos compositores e instrumentistas canarios, incluye propuestas que ponen de manifiesto la salud musical del jazz en las islas. A la presentación acudieron el director insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, José Luis Rivero y el director de Canarias Jazz Showroom, Kike Perdomo.

Como novedad, este año el Cabildo ha incluido esta iniciativa bajo la marca Festival de Tenerife que supone para José Luis Rivero "aportar mayor visibilidad al proyecto Canarias Jazz Showroom ya que nos parece fundamental mostrar el buen trabajo que realizan de manera conjunta jóvenes talentos y músicos con experiencia profesional en el amplio género del jazz en Canarias". Esta propuesta se convierte según el director insular, "en un balcón para que el público pueda disfrutar de estos espectáculos, pero también, para que los programadores puedan conocer la buena calidad de los músicos canarios y que además, puedan entrar en los circuitos".

Canarias Jazz Showroom no discrimina ni se detiene en un estilo de jazz o fusión con el jazz, sino que trata de exponer lo que ocurre en el Archipiélago en torno a esta parcela musical y se caracteriza según su director, Kike Perdomo, por contar con proyectos serios de músicos locales. Perdomo resaltó además el gran nivel de todos los artistas que actúan en esta novena edición, con un fin de fiesta que tal y como aseguró "será espectacular".

Canarias Jazz Showroom comienza este jueves, día 19 a las 20:30 horas con Aridane Martín Quintet que presenta Tiébélé en la Sala de Cámara del Auditorio. El vibrafonista Aridane Martín presenta su nuevo proyecto que es la conclusión de todas sus experiencias, una síntesis de su persona, el amor por su trabajo, su familia y amigos, canalizado a través de la música y el arte. Siete composiciones originales que dan forma al proyecto y que son fruto de casi de cuatro años de trabajo.

Con posterioridad, a las 21:30 horas, Emilio Martín Quintet presenta Achined. Martín es uno de los jóvenes talentos que ofrecerá en primicia su proyecto en esta edición. Emilio Martín Quintet trabaja en la búsqueda de nuevas sonoridades, toma como base la unión de la tradición y el jazz vanguardista actual para ofrecer un sonido muy personal. La música de Achined está inspirada en el mar, las montañas, los árboles y todos aquellos lugares hermosos de Tenerife que aún permanecen vírgenes e intactos, tal y como los dejaron los guanches.

Mañana viernes, día 20, en la Sala de Cámara del Auditorio, el guitarrista y compositor JAVIER INFANTE presenta su nuevo álbum Solo Sessions, a partir de las 20:30 horas. Solo Sessions fue grabado el 11 de agosto de 2016, en una única sesión. El trabajo contiene doce canciones que representan, tal y como indica el autor: "una apertura a mi mundo personal y estético, una exploración musical que se sumerge en diversos aspectos orquestales característicos de la guitarra, que incluye sonoridades de la música contemporánea dentro del repertorio del jazz, sin etiquetar el estilo, solo dejando que la música fluya con total naturalidad".

Posteriormente, a las 21:30 horas, la baterista XERACH PEÑATE presenta su nuevo proyecto Tizziri. Durante 60 minutos crea una experiencia global que enmarca música, poesía y electrónica. En Tizziri busca nuevas sonoridades, la voz se integra en la sección de vientos creando diálogos donde coexisten diversas texturas con base en el jazz, además de otros ritmos, como el rock, el hip-hop o la música latina sin descuidar en los orígenes, la canción tradicional canaria.

En el Hall del Auditorio a partir de las 22:00 horas, actuarán CARMELA VISONE & The Grooves presenta Just an art. Actualmente, Carmela Visone & The Grooves se encuentran inmersos en un nuevo proyecto. Just an art está compuesto por temas propios de estilo afroamericano como el funk, el neo soul y la samba. La banda que acompaña a Carmela Visone desde hace poco más de dos años lanza su nuevo EP a mediados de septiembre de este año y lo presenta en primicia en la IX edición del Canarias Jazz Showroom.

El sábado, día 21, a las 20:30 horas en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, OCTAVIO HERNÁNDEZ presenta Tuna Happiness, el primer trabajo discográfico como líder del guitarrista Octavio Hernández. Él mismo lo describe como "una expresión musical sin prejuicios, donde dejo salir mis influencias a través de la música sin forzar ni prejuzgar. Música gawa marroquí, afrobeat, rock, música brasileña, groove, incluso electrónica. Todo dirigido por la improvisación y el jazz como eje principal". Así se gestan siete composiciones y una versión que dan forma al álbum.

Para cerrar el Canarias Jazz Showroom, a partir de las 22:00 horas, en el Hall de Auditorio, NICOTINE SWING presenta Nuevo, el resultado de una reinvención sin perder su identidad. Una manera de asegurar la continuidad de este proyecto ambicioso, con intereses puramente artísticos. Sin miedo a cantar, en español o en inglés, con letras interesantes de escuchar e instrumentos que suenan exactamente igual a los de los grupos de hace 80 años. ¿Puede tener vigencia, en nuestros días, una propuesta así? Nuevo es la respuesta de Nicotine.

Canarias Jazz Showroom entra a formar parte del Festival de Tenerife, una apuesta enmarcada en la Estrategia Tenerife 2030 del Cabildo, en colaboración con los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristróbal de La Laguna, entre los meses de septiembre y diciembre. Esta cita cuenta con una programación estable que estará integrada por más de 70 espectáculos durante los cuatro últimos meses del año. El objetivo no es otro que el de visibilizar y posicionar el sector de las artes escénicas y la música dentro y fuera de Canarias.