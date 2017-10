Arturo Rodríguez y Montserrat Alejandre Siscart, ganadores del Certamen de Fotografía Informativa de Fotonoviembre 2017

El fotógrafo Arturo Rodríguez logra, gracias a la serie de fotografías denominada Así somos, el primer premio de VII Certamen Regional de Fotografía Informativa y Documental Tenerife, que convoca el Cabildo a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife y que cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés. El ganador de este certamen, enmarcado en la XIV edición de la Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre, recibirá 3.000 euros en tarjetas regalo de El Corte Inglés. Por su parte, Montserrat Alejandre Siscart se alza con el segundo premio en este certamen con la serie titulada La danza del diablo. La celebración de la derrota del mal. El tercer premio, que corresponde a la modalidad individual, es para Arturo Rodríguez por la fotografía Brigada Líbano. Los ganadores del segundo y tercer premio percibirán 1.800 y 1.200 euros, respectivamente, en tarjetas regalo de El Corte Inglés.

El jurado, que se reunió ayer [martes 10] en TEA Tenerife Espacio de las Artes y que decidió de forma unánime otorgar estos premios a los trabajos de Arturo Rodríguez y Montserrat Alejandre Siscart, analizó las veintitrés series y las veintisiete fotografías individuales que se presentaron a la séptima edición de esta convocatoria que promueve el Centro de Fotografía Isla de Tenerife. El jurado estuvo integrado por el director de Fotonoviembre 2017 Gilberto González (en calidad de presidente), por el periodista Francisco Pomares, la periodista de TVE en Canarias Melania Valencia y por la Historiadora del Arte y periodista Mayte Méndez, en calidad de vocales. También formaron parte del mismo el presidente de la Asociación de Profesionales de la Fotografía de Canarias (Profocan) Coco Morales (en calidad de observador con derecho a voz pero sin voto); el gerente de TEA Jerónimo Cabrera (en calidad de representante de la institución promotora) y Rosa Hernández del Centro de Fotografía Isla de Tenerife (como secretaria), ambos sin derecho a voz ni a voto.

Los premios de este VII Certamen de Fotografía Informativa y Documental se entregarán el 8 de noviembre en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santa Cruz. Ese acto servirá para inaugurar en esa sala la exposición que recoge una selección de las obras presentadas al certamen y que se podrá visitar en este espacio hasta el 21 de noviembre, de lunes a sábado de 9:30 a 21:30 horas. Esta muestra también se podrá ver posteriormente en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria.

Arturo Rodríguez (Santa Cruz de La Palma, 1977), que en sus inicios trabajó para diferentes medios locales y nacionales, ha sido colaborador de Reuters y Associated Press, donde pasó siete años. Como fotógrafo de agencias, sus imágenes han sido publicadas en cientos de medios de todo el mundo. Ha trabajado en los campos de refugiados saharauis en 1995, 2006 y 2011, en Kosovo y Macedonia, en Palestina durante el inicio de la Segunda Intifada en 2000, en las elecciones y epidemia de cólera en Haití en 2010 así como en Filipinas, Malasia, Tailandia, Camboya y Myanmar. Arturo Rodríguez ha recibido a lo largo de su carrera numerosos premios y reconocimientos, entre ellos dos premios World Press Photo. Su trabajo fue seleccionado por el diario New York Times como de los mejores del año 2007. Ha sido finalista en el Yonhap International Press Photo Award de Corea en el año 2011 y en el The World Wide Photography Gala Award en 2011 por su trabajo sobre el cólera en Haití.

Montserrat Alejandre Siscart (Soria, 1975), que actualmente trabaja en La Palma en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha formado parte de diversas muestras fotográficas, entre ellas La Palma International Astrophotography Competition (La Palma, 2015) o Espectros de lo (in)visible. Nuestro universo planetario y astronómico (Montevideo, 2015). Sus fotografías han sido seleccionadas en el concurso nacional de fotografía Fotciencia11 y Fotciencia14, organizado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. En el año 2015 logró el primer premio en la modalidad Astronomic Landscape, de la VII edición de La Palma International Astrophotography Competition.

El Certamen de Fotografía Informativa y Documental, que nació en 2005 con la voluntad de llamar la atención sobre el trabajo de los fotógrafos de carácter informativo, documental y fotoperiodistas, se enmarca dentro de la celebración de la XIV Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre que se desarrollará en la Isla desde principios del próximo mes de noviembre hasta febrero de 2018. Este premio pone en valor el trabajo de los fotógrafos que se convierten en testigos y narradores de acontecimientos a través de sus obras, y que más tarde, formarán parte de la historia, potenciando la fotografía como instrumento de comunicación social. Los resultados formarán un conjunto de documentos representativos sobre los últimos años de la actualidad canaria.

Fotonoviembre es uno de los festivales fotográficos pioneros en España y Europa y se lleva realizando de forma ininterrumpida en formato bianual desde 1991, abriendo un espacio de reflexión y estudio de la imagen en torno a exposiciones, debates y talleres en la que participan tanto creadores como comisarios locales y foráneos. Fotonoviembre es un evento que organiza el Cabildo, a través del Centro de Fotografía Isla de Tenerife, adscrito a TEA Tenerife Espacio de las Artes.