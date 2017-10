La deportista paralímpica Gema Hassen-Bey intentará coronar el Teide del 31 de octubre al 12 de noviembre

El Cabildo de Tenerife, a través de las áreas de Medio Ambiente, Deportes y Turismo, junto con el Ayuntamiento de La Orotava colaboran en el proyecto de Ascenso Teide 3K-Cumbre Bey Kilimanjaro Challenge que realizará la deportista paralímpica Gema Hassen-Bey del 31 de octubre al 12 de noviembre en la Isla. La atleta paralímpica intentará culminar los 3.718 metros de la cima tinerfeña en su preparación para coronar el Kilimanjaro, la montaña más alta de África.

La iniciativa fue presentada este martes 10 de octubre por del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; los consejeros de Medio Ambiente, Turismo y Deportes, José Antonio Valbuena, Alberto Bernabé y Cristo Pérez, respectivamente, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares; y la deportista Gema Hassen-Bey, que estuvo acompañada por parte de su equipo para este reto, entre los que se encuentra el colectivo Montaña para todos.

Alonso indicó que "es un ejemplo de superación para muchas personas. Gema encarna el deseo de muchas personas de superar sus límites, de llegar a una meta, ya sea subir al Teide, al Kilimanjaro o simplemente salir de casa. Son esos valores, los de la constancia, la superación, el sacrificio, los que tenemos en la estrategia Tenerife 2030 con la que queremos una sociedad mejor formada y preparada y también más solidaria".

Gema Hassen-Bey dijo que "lo importante no es el resultado, sino el camino. He vivido toda mi vida los valores del deporte, soy una luchadora y no voy a parar hasta llegar a la cima. Quiero ser la primera mujer en subir en silla de ruedas al Teide, pero espero que no sea la última. Y eso lo voy a lograr con la ayuda de todos", aseguró.

Sobre las dificultades de subir al Teide, la deportista explicó que "no estamos hablando de personas con discapacidad sino con capacidades diferentes. Seguro que habrá momentos difíciles, pero los superaré con la ayuda de todo el equipo". Asimismo, anunció que durante el reto de subir al Teide presentará un pantalón especial para protegerse del frío, la primera silla de ruedas de escalada del mundo "y una sorpresa especial que desvelaré cerca del pico del Teide".

Por su parte, Francisco Linares dijo que Gema "es capaz de hacer posible lo imposible y es un buen ejemplo para los que nos estamos quejando todo el día de las cosas que nos suceden. Ella afronta con optimismo el día a día y tiene como reto subir al ´padre´ Teide, tarea que no es fácil, pero que estamos seguros de que conseguirá".

Cumbre Bey es el proyecto impulsado por la asociación Bey proAction para lograr que la atleta paralímpica Gema Hassen-Bey consiga ser la primera mujer en silla de ruedas en lograr la cima del Kilimanjaro, el Techo de África. Como parte de su preparación deportiva e investigación tecnológica, la atleta y su equipo conformado por integrantes tinerfeños y nacionales, realizarán el hito histórico de alcanzar el Pico Teide 3.718m, el punto geográfico más alto de España.

El proyecto dejará un legado tecnológico y social que abrirá la posibilidad a otras personas de disfrutar de la naturaleza, resolviendo un problema de movilidad en selva, montaña y nieve y ofreciendo la oportunidad de realizar una actividad deportiva y de ocio para muchas personas para las que hoy en día resulta imposible. Para ello, se ha diseñado una bicicleta especial como prototipo para este tipo de expediciones que podrá se utilizada en el futuro por otras personas en estas mismas circunstancias. Como parte del proyecto está también transmitir el respeto por el medio ambiente, las cimas por las que el equipo transita y facilitar su acceso para todos

El reto es también un fuerte motor motivacional para muchas personas, en el que la atleta incide en el carácter de equipo para logar las metas y en la posibilidad de que todas se pueden alcanzar con la solidaridad y el apoyo de todas las personas, empresas e instituciones que se unen al proyecto.

Su lema "Si te mueves tú, el mundo se mueve contigo" se pone en marcha en Tenerife donde la atleta conseguirá alcanzar la cima, gracias a la colaboración de todas las personas que le ayuden a lograrlo y demostrar así que no hay discapacidades sino capacidades diferentes y que cuando nos unimos en un objetivo común, "Todos podemos alcanzar nuestras cimas"



Gema Hassen-Bey

La deportista paralímpica Gema Hassen-Bey que consiguió la primera medalla de esgrima para nuestro país en los Juegos de Barcelona 92, participante en cinco Juegos consecutivos y portadora de la antorcha de los Juegos de Atenas 2004, se prepara ahora para ser la primera mujer en silla de ruedas en alcanzar la cima del Kilimanjaro 5.985m el techo de África.

Un proyecto deportivo, tecnológico y de emprendimiento social promovido por la asociación Bey proAction, con el que pretende desarrollar una Handbyke de montaña que ayude a abrir la modalidad deportiva de MTB inclusiva y facilitar el desplazamiento y disfrute de la naturaleza para personas con discapacidad.

A través de su plataforma www.diverscity.es comparte sus experiencias en este reto pionero, demostrando cómo con esfuerzo, espíritu de superación y una labor de equipo se pueden superar todos los obstáculos. Su lema de vida es "Si te mueves tú, el mundo se mueve contigo". Al escucharla comprendemos que no hay limitaciones y que como ella dice "Todos podemos alcanzar nuestras cimas".



El desafío del Teide

Pasar por primera vez la barrera de los 3.000m de altitud traccionando con el máximo esfuerzo con una lesión medular hasta coronar la cima del Pico Teide a unos 3.718m ya muy cerca de los 4K será el autentico desafío de esta cima. Para la atleta supone superar el reto de la altitud y para ello se está preparando con entrenadores de la talla de de Mara Rodriguez y Alberto García uno de los mejores entrenadores presente en tres Juegos Olímpicos con atletas como Ana Burgos. La empresa ialtitude prové a la atleta de la preparación en altura y de los equipos hiperbáricos que simulan la situación de ascenso.

Además la atleta cuenta con la supervisión del equipo de neumología del Hospital de Parapléjicos de Toledo, formado por la doctora Claudia Gambarruta y la fisioterapeuta especializada Pilar Bravo. La atleta y su equipo pernoctarán la noche anterior en el Hotel Barceló que dispone de habitaciones con cámaras hiperbáricas para facilitar su adaptación a la altura.

El nivel de dificultad que la atleta debe superar es tan alto, que lo que para una persona que suba a Teide le llevaría una jornada de 5 horas le supondrá a ella y a los miembros y voluntarios de la expedición varios días para realizarlo. La estimación aproximada podría estar en torno a 7 y 10 días de ascenso.

La atleta deberá hacer frente a los siguientes obstáculos y dificultades: dureza del suelo volcánico, incomodidades de los vivacs nocturnos, climatología con altos grados de insolación durante el día debido a la incidencia de los rayos de sol directa durante el día, hipotermia causada por las bajas temperaturas de hasta -10 grados en la noche, estrechez y angostura del camino a la que deberá ajustarse, duras pendientes que en algunos tramos alcanzaran los 60 grados de inclinación, obstáculos y escalones de hasta 20 cm de altitud que tendrá que sortear, la fuerza que en ocasiones deberá aplicar con los brazos para superarlos y a resistencia de ascender durante varios días consecutivos; la adecuación a la altitud a partir de los 3.000 metros, siendo la primera vez que la atleta paralímpica se enfrenta al esfuerzo y adecuación a la altitud

Todo ello lo superará con la ayuda de su equipo que podrá asistirla, pero no impulsarla durante el trayecto hasta la cima. Y también con la solidaridad de las personas que quieran acompañarla como voluntarias y apoyarla a través de su crowdfunding para conseguir ser la primera mujer en lograr por su propio esfuerzo alcanzar la cima del Teide y abrir un nuevo camino y esperanza para muchas personas.

Anteriormente la atleta y su equipo han estado realizando entrenamientos sobre el terreno para ver su adecuación al esfuerzo en altura. Como parte del proyecto, antes de llegar al Kilimanjaro, Gema ya ha abordado varias cimas nacionales e internacionales. La primera montaña que conquistó el pasado mes de junio, fue el Monte Abantos 1K a (1.753m), cuyo recorrido llevo a la atleta 12 horas superando la prueba de la resistencia y posteriormente realizó el Camino de Santiago acompañada por 200 personas con movilidad reducida, con el objetivo de promover rutas accesibles en Galicia para todo tipo de personas. El 17 de octubre conquistó los más de 2.000 metros de la Bola del Mundo 2K, (2.265m) venciendo un desnivel de 400 metros impulsando su handbike de montaña solamente con sus brazos y enfrentándose a rampas de 20 por ciento de desnivel. El siguiente propósito es alcanzar la cima Teide 3K, (3.718m) el Techo de España, hasta llegar a los 5.895m de altura del Monte Kilimanjaro.