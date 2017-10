TEA integra el arte contemporáneo en los procesos cotidianos del aula con Un artista viene a vernos

TEA Tenerife Espacio de las Arte, centro de arte del Cabildo, llevará durante este curso el arte contemporáneo a seis centros escolares públicos de la Isla de la mano de los creadores Luis Lanchares Bardají, Irene Sanfiel Arriaga ´zIREJA´, Beatriz Ballester, Julia Martín, Beatriz Hernández y Adassa Santana, Yudeimis Acosta Silva y Marta Carrera Rossi e Izaskun Navaridas. Seleccionados a través de una convocatoria pública, estos artistas estarán al frente del nuevo programa de TEA, Un artista viene a vernos, un proyecto educativo y cultural pionero en Canarias a través del cual se trata de revertir la distancia con la que los niños suelen relacionarse con el arte.

Los seis proyectos seleccionados son Un cole de película, de Luis Lanchares Bardají; Yes We Trash, de Irene Sanfiel Arriaga ´zIREJA´; ¿Y si fuéramos a Postimagen?, de Beatriz Ballester; Una mirada a tres, de Beatriz Hernández, Julia Martín y Adassa Santana; Conociendo-me. Acercamiento a la creación artística desde la educación emocional, a través de la danza, la música y la video-creación, de Yudeimis Acosta Silva; y Mejoremos nuestro entorno, mejoremos nuestro cole, de Marta Carrera Rossi junto a Izaskun Navaridas.

El director Insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero, mantuvo hoy [lunes 2] un encuentro con todos los artistas que participan en este nuevo programa de mediación artística de TEA y valoró el hecho de que Un artista viene a vernos es algo novedoso, ya que introducirá el arte contemporáneo dentro de las aulas desde distintas aproximaciones y desde distintos lenguajes. "Aprenderán haciendo", destacó Rivero quien señaló que este programa -que se enmarca dentro de la Estrategia Tenerife 2030 del Cabildo- introducirá a los niños y niñas en la creatividad y les permitirá conocer y adentrarse en el todo proceso creativo.

"Un artista viene a vernos busca que los alumnos se empiecen a relacionar con los procesos creativos y que conciban que el arte contemporáneo no es algo ajeno a ellos". "Integrar el arte contemporáneo en los procesos cotidianos del aula y hacer partícipes a los niños y niñas de las técnicas de creación son los objetivos principales de este programa", agregó José Luis Rivero que animó a los creadores a involucrar también a los maestros de cada uno de los centros en esta iniciativa de TEA.

Los proyectos se llevarán a cabo durante dos meses y se realizarán en los centros escolares asignados para cada artista y colectivo por TEA desde mediados de este mes hasta diciembre. En esta primera edición se trabajará en los CEIP Secundino Delgado (Añaza, Santa Cruz de Tenerife), Isabel la Católica (Santa Cruz de Tenerife), El Ortigal (La Laguna), Las Mercedes (La Laguna), Alfonso X El Sabio (Güímar) y Agustín Espinosa (Los Realejos) y se hará partícipes al alumnado de estos centros del proceso de creación, con la aplicación de metodologías que prioricen la participación activa y la capacidad de reflexión y de análisis.



Un cole de película, del realizador audiovisual Luis Lanchares Bardají (Madrid, 1990), es una iniciativa de mediación artística y audiovisual cuyo fin es la creación de una pieza de vídeo por parte de una clase de Primaria. Durante el proceso, los participantes conocerán a fondo los pasos de creación audiovisual, trabajarán en grupo para establecer las temáticas, los rodajes y visionados, y reflexionarán y aprenderán sobre el resultado final cuya autoría les pertenecerá. Con este proyecto, que desarrollará en el CEIP Secundino Delgado de Añaza, Lanchares busca abrir un nuevo canal de comunicación para los estudiantes a la vez que se invita a reflexionar sobre el sistema audiovisual actual en todas sus vertientes. A través de esta iniciativa se invita a los alumnos a pensar y a expresarse de forma diferente así como a crear nuevas historias.

Lanchares Bardají es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos y tiene un máster en Comunicación para el Desarrollo. A lo largo de su carrera, ha trabajado como realizador y fotógrafo para distintas ONGs en Kenia y Zambia. Durante su estancia en Kenia en 2015 colaboró con el proyecto Made in Kibera, en 2016 trabajó como director y guionista de la webserie Jobbing Hood y en 2017 dirige el documental Kibera Sauti.

En Yes We Trash, Irene Sanfiel ´zIREJA´ (Tenerife, 1980) plantea que en un contexto donde el arte se relaciona con la problemática medioambiental que sacude al planeta, el ser humano se presenta como protagonista de una realidad que está presente en las Islas por el hecho de ser un territorio limitado por el mar y por estar rodeado de una naturaleza con una diversidad ecológica y biológica de gran valor. ´ziIREJA´ recurre al arte como herramienta para tratar de acercar los residuos que generamos, para familiarizarnos con ellos y poder realizar actividades transversales generando capacidad de pensamiento crítico y creativo. Yes We Trash, que se llevará a cabo en el centro Alfonso X El Sabio de Güímar, pretende exponer las herramientas de trabajo de la artista para crear piezas audiovisuales o plásticas de arte contemporáneo para la construcción discursiva respecto a la problemática medioambiental.

Irene Sanfiel -que desde el año 2008 utiliza la marca artística ´ziREjA´ para trabajar en creaciones propias- es licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna y ha formado parte de diferentes talleres y masterclass de técnicas escénicas y corporales. Ha participado en distintas residencias artísticas (como por ejemplo unPackaging en el teatro Leal dentro del proyecto LEAL.LAV, 2017), ha impartido talleres sobre La forma de la basura o La cámara en movimiento, el cuerpo en movimiento, y es formadora en expresión corporal, yoga, Pilates y postura-movimiento. Su línea principal de trabajo artístico está relacionada con los efectos del ser humano en el medioambiente, por lo que a lo largo de su carrera ha generado intervenciones artísticas vinculadas al trabajo con escolares. Una de sus fotografías fue galardonada en 2013 con el premio de la Agencia Europea de Medio Ambiente

¿Y si fuéramos a Postimagen? es la propuesta de Beatriz Ballester (Tenerife, 1963). En ella, la artista invitará a los participantes a vivenciar una propuesta creativa a través de la lana, a acercarse a una técnica de tratamiento tradicional de la lana para ir más allá de su carácter utilitario y convertirlo en un valor artístico. Permitirá además acercarse al proceso creativo desde la óptica del reciclaje de materiales y emociones, introduciéndolos en el concepto del destructor, transfomador y creador. Partiendo de lo conocido, del concepto y de la imagen asociada al concepto se irá adentrando a los escolares en el mundo interior de las sensaciones, abandonado la imagen concreta de la percepción e invitándolos a abandonar lo figurativo para adentrarse en otras vías de expresión. Se trata de un proyecto eminentemente práctico y procesual. Desarrollará su trabajo en el CEIP Las Mercedes de La Laguna.



Desde el año pasado, Beatriz Ballester trabaja en su propio taller respondiendo a encargos e investigando las posibilidades de conexión entre la lana y la expresión creativa del individuo. Además de ello, diseña y oferta talleres que introducen a los participantes en el trabajo personal a través de la creación artística de la lana. Su trabajo se centra en la investigación en nuevos lenguajes creativos y en el uso de la lana como medio expresivo contemporáneo. Desde el año 2001 ha impartido numerosos talleres sobre la introducción al trabajo tradicional de la lana y elaboración de propuestas creativas con este material y ha formado parte de encuentros, jornadas y exposiciones como Entre lanas (Casa de la Cultura de Adeje, 2011) o Encuentro Atelier (La laine Dans l´habitat, Perigord, Francia, 2007).

Beatriz Hernández (Tenerife, 1988), Julia Martín (Tenerife, 1979) y Adassa Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) han creado Una mirada a tres, un proyecto que surge del encuentro de tres visiones, tres diálogos y tres formas de hacer y entender el mundo del arte de manera diferente. Con su propuesta tratan de promover y acercar al alumnado las diferentes manifestaciones artísticas indagando en las posibilidades de expresión, representación y comunicación a través de mitologías, conceptos y procesos creativos relacionados con sus propias obras. Así, los participantes podrán conocer mediante ejercicios específicos todas las fases del proceso creador de cada una de estas tres artistas.

Acercar el arte contemporáneo a los escolares, hacerles partícipes del proceso de creación, visibilizar la creación artística contemporánea actual desarrollar la capacidad creativa así como educar en valores son algunos de los objetivos que estas tres creadoras se han marcado a la hora de realizar este proyecto en el que los alumnos aprenderán a interpretar el arte desde varios puntos de vista. Este proyecto tendrá lugar en el CEIP Isabel la Católica de Santa Cruz de Tenerife.

Beatriz Hernández es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y tiene un máster en Arte, Idea y Producción por la misma universidad. Ha formado parte de diversas muestras colectivas desde 2012 y tiene en su haber varias individuales, la última realizada en el año 2015 en la Fundación Mapfre Guanarteme de La Laguna, UNlimited. Hernández ganó en 2011 el Primer Premio en el Certamen Regional de Pintura Guía de Isora. Julia Martín es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y entre sus exposiciones individuales se encuentran Paralelismos y adyacencias (2016), Geometría imperfecta (2014), Transmutaciones (2010) y Protuberancias (2009). Adassa Santana es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y tiene el máster en Arte, Territorio y Paisaje de la ULL. Su obra ha formado parte de nueve muestras colectivas y ésta ha centrado además cuatro individuales, entre ellas, Speco. Red de retratos (2016), Inter-medium (2014) y Entre pliegues (2014).

Periodista y realizadora audiovisual Yudeimis Acosta Silva (Cuba, 1987) ejecutará Conociendo-me. Acercamiento a la creación artística desde la educación emocional, a través de la danza, la música y la video-creación. Partiendo de la premisa de que las emociones son parte de nuestra vida y de que debemos aprender a identificarlas para canalizarlas de una u otra manera, este proyecto entiende que el arte es una excelente vía de expresión así como para compartir alegrías o vencer miedos. Los alumnos trabajarán en base a seis emociones (miedo, sorpresa-interés, aversión, ira, alegría y tristeza) y serán partícipes de diferentes procesos de creación artística. Se desea visibilizar la creación artística contemporánea como un modo de expresión y comunicación, fomentar el desarrollo de las habilidades necesarias para llevar a cabo un trabajo colaborativo e incentivar el conocimiento de su propio cuerpo y personalidad a través de la danza contemporánea, la música (la percusión) y la videocreación. Junto a Yudemis Acosta estarán en este proyecto la bailarina y creadora Paloma Hurtado y el percusionista y vibrafonista Juan Javier Rodríguez. El centro en el que se llevará a cabo será en El Ortigal (La Laguna).

Yudeimis Acosta Silva es Licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana, tiene un máster en gestión de proyectos y espacios culturales y es monitora de escuelas infantiles. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado para la Agencia de Información Nacional (AIN), el sistema Informativo de la Televisión Cubana y para Radio Mayabeque, en Cuba. Ha dirigido Desert Rose, una pieza de videodanza, y ha codirigido el espectáculo multidisciplinar Iwa Pelé junto a Paloma Hurtado y Juan Javier Rodríguez, donde se funde la danza contemporánea, la creación audiovisual y la percusión.

La artista Marta Carrera Rossi (Tenerife, 1977) ha sido seleccionada para este programa con el proyecto Mejoremos nuestro entorno, mejoremos nuestro cole. En él, estará acompañada de Izaskun Navaridas -experta en marketing digital- que será quien se encargue de las ediciones de los vídeos y de todos los procesos tecnológicos. Partiendo de cinco palabras o conceptos (inclusión, educación, concienciación, repercusión, creatividad e innovación), este proyecto pretende promover y concienciar sobre los mismos a partir del arte contemporáneo. Mejoremos nuestro entorno, mejoremos nuestro cole desea educar a la sociedad para el consumo cultural y a expresarse a través de diferentes lenguajes artísticos. La participación activa del alumnado en el proceso creativo es uno de los apartados destacados en este proyecto en el que sus participantes aprenderán a aplicar las nuevas tecnologías con fines artísticos, a usar la pintura acrílica en diferentes soportes o a potenciar el reciclaje. Mejoremos nuestro entorno, mejoremos nuestro cole se desarrollará en el CEIP Agustín Espinosa de Los Realejos.

Marta Carrera Rossi es también gestora cultural. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y máster en dirección artística de cine, teatro y televisión. Carrera fundó este mismo año el equipo de trabajo Arteuno, un proyecto de gestión cultural que opera desde el arte contemporáneo como figura fundamental para construir experiencias creativas basadas en la escucha de las necesidades del entorno y los procesos de coparticipación. De 2007 a 2009 ha trabajado con la Fundación La Caixa como profesora de arte y arte terapéutico con personas de distintas edades y en el año 2005 impartió clases de Artes Plásticas en el colegio Los naranjos de Fuenlabrada.

Un artista viene a vernos es un programa para creadores-educadores, que surge con el objetivo de incorporar el arte contemporáneo en los procesos de aprendizaje de Primaria, a través de trabajos innovadores de colaboración entre los artistas y la comunidad educativa. De este modo, se propone introducir en el currículum escolar conceptos y metodologías propias de los procesos creativos de las artes visuales, que puedan ser abarcados desde la transversalidad, permitiendo al alumnado desempeñar un papel protagonista de su propio aprendizaje en las diferentes materias que conforman dicho currículum, y adoptar una actitud crítica y reflexiva en cada una de ellas.

Finalmente, a través de su implicación y contacto directo con artistas contemporáneos en activo, los estudiantes podrán acercarse al lenguaje del arte actual, y descubrir las claves para su interpretación. Esto contribuirá a que adopten actitudes de respeto hacia el mismo, y que lo conciban como un lenguaje característico, representativo y definitorio de la sociedad que habitan, en particular, y del mundo contemporáneo, en general.