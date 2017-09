TEA proyecta la próxima semana una veintena de filmes dentro de la V edición de Fimucinema

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, acoge desde el próximo lunes día 25 de septiembre y hasta el jueves día 28 la proyección de una veintena de películas de quince países dentro de la V edición de Fimucinema, la sección oficial a concurso del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ). La entrada a todas estas proyecciones, que tendrán lugar en el Salón de Actos de TEA, es gratuita hasta completar el aforo. En esta nueva entrega, Fimucinema ofrece al público que se acerque a TEA la posibilidad de ver cinco largometrajes, cinco documentales y veinte cortometrajes y de asistir a un encuentro con el cineasta grancanario Elio Quiroga. Tras el encuentro con el autor de La hora fría -que tendrá lugar el jueves [día 28] a las 19:30 horas- se proyectarán dos de sus trabajos Sirena negra y el documental The mistery of the king of kinema.

Las proyecciones de Fimucinema en TEA comenzarán el lunes día 25 a las 17:00 horas con el pase del documental In Exile. A family movie, de Juan Francisco Urrusti (quien además asistirá a la proyección), y proseguirán (a partir de las 18:30 horas) con los cortometrajes Sleep, de Vladislav Khesin; Priceless love, de Sergio González-Román; y Marion, de Alexander Conrads. La velada se clausurará con la proyección, a partir de las 20:30 horas, de un largometraje de Carmine Elia, La Porta Rossa.

El martes día 26 arrancará a las 17:00 horas con el pase del documental The last ice Hunters, de Jure Breceljnik y Rozle Bregar. Mientras que desde las 18:30 horas se podrán ver los cortometrajes Shunyata, de Chitan Sarda; Swimming in the desert, de Álvaro Ron; Monsters, de Steve Desmond; e Iridescence, de Max Beauchamp. A las 20:00 horas se proyectará otro documental, Sea of sines, de Diogo Vilhena. El miércoles día 27 también comenzarán las proyecciones a las 17:00 horas y lo harán con El hombre que embotelló el sol, un documental de Óscar Bernàcer.

Los cortos que podrán verse desde las 18:30 horas son Family portrait, de Kelly Holmes; Mothers of Luna, de Alicia Albares; y The Tinwife, de Travis Neufeld. Cierra la selección de este día el largometraje You go to my head, una estilizada película de producción franco-germano-belga que supone el debut como director de Dimitri de Clercq, hasta ahora productor para cineastas como Mathieu Kassovitz, Alain Robbe-Grillet, Raúl Ruiz o Ray Müller.

India contribuye a Fimucimena con Rebellious Flower, película que firma Krishan Hooda y que está basada en la vida del gurú Osho Rajneesh, que podrá verse el jueves día 28 a las 17:00 horas. A continuación este mismo día se proyectarán los cortometrajes Albedo Absolute, de Vlad Marsain; All the nightmares, de Pavel Cichonski; Xmile, de Miguel Ángel Font Bisier; y Le chat doré, de Nata Moreno. La jornada se clausurará con el encuentro con Elio Quiroga y con la proyección de Sirena negra y The mistery of the king of Kinema.

La selección de obras competirán por el Premio Alex North a la Mejor Banda Sonora en las categorías de largometraje de ficción, documental y cortometraje. El jurado de la sección competitiva de Fimucinema está formado por el compositor Richard Bellis, como presidente; el productor musical James Fitzpatrick (Tadlow Music), el director técino de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Miquel Ángel Parera Salvà y el director de cine Cándido Pérez de Armas. El cartel de Fimucinema ha sido diseñado por Daniel Fumero, de Limbo Kids Studio.

De otro lado, se Fimucinema abrirá este sábado 23 en Multicines Tenerife con la proyección del largometraje Oltre la Linea Gialla y un especial de animación que incluye varios cortometrajes y la película iraní Release from Heaven, responsable de inaugurar el Animation Day en la pasada edición del Festival de Cannes.

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ), que dirige el reconocido compositor y director tinerfeño Diego Navarro, celebra su undécima edición hasta el 30 de este mes con el patrocinio del Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Arona y el Ayuntamiento de La Laguna.