La película 'La teoría del todo' abre una nueva edición de CosmoCine

El Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo ofrece este jueves día 21 de septiembre, una nueva sesión de ´CosmoCine. Ciencia y Biodiversidad´, actividad que combina el mejor cine de Ciencia con debates de diferentes personalidades vinculadas a estas materias. En esta ocasión, a partir de las 20,00 horas, se proyecta ´La teoría del todo´, de James Marsh. Está basada en las memorias de Jane Hawking, ex-esposa de Stephen Hawking, ´Travelling to Infinity: My life with Stephen´, un libro en el que relata su relación y los difíciles años de Cambridge, cuando la enfermedad se presentó y su esperanza de vida era de sólo dos años. el invitada a la charla-debate posterior es el astrofísico de IAC y organizador de los festivales y congresos Starmus, Garik Israelian.

Estas charlas-debate tienen un formato diferente al convencional. En un ambiente relajado y distendido como puede ser la terraza de un bar, invitados y asistentes discuten sobre diferentes temas de interés científico vinculados a las películas que se proyectan. Durante las mismas se presentan producciones de distintos géneros, desde largometrajes hasta documentales.

´La teoría del todo´ (2014, Reino Unido), es un largometraje de 123 minutos de duración, que se pasará en versión original con subtítulos en español. Ganadora del Oscar 2015 al mejor actor principal (Eddie Redmayne) y otras 4 nominaciones, incluyendo mejor película. Globos de Oro: Premio al mejor actor (Eddie Redmayne) y a la mejor banda sonora. BAFTA Awards: Mejor película británica, mejor director y mejor actor.

Stephen William Hawking es, posiblemente, el científico más famoso de estos tiempos. Sus brillantes resultados en el campo de la física teórica y la cosmología le dan derecho a estar entre los grandes, pero lo que le hace único en la historia es su lucha personal de superación.

Para el Museo de la Ciencia y el Cosmos, esta proyección es especialmente emotiva. Stephen Hawking visitó en 2015 la sede del Museo de la Ciencia y el Cosmos (y también la del Museo de la Naturaleza y el Hombre). Compartió su visita con una treintena de estudiantes de la ESO y se interesó y disfrutó con los módulos interactivos del Museo como cualquier adolescente.

Hace más de 60 años, cuando aún estaba estudiando, se le diagnosticó una enfermedad motoneuronal degenerativa que le condenaba a perder el control de sus músculos y le presagiaba muy poco tiempo de vida. Toda su carrera, llena de valiosas aportaciones al conocimiento de la naturaleza, se ha desarrollado peleando contra una enfermedad atroz que no sólo le inhabilitó físicamente desde un principio, sino que sigue amenazando con matarlo en cualquier momento.

Hoy en día es todo un icono. Su silueta contorsionada en una silla de ruedas automática, y su voz generada por ordenador son conocidas en el mundo entero por ser todo un ejemplo de tenacidad y de cómo el poder de la mente puede anular los obstáculos que impone un cuerpo gravemente deteriorado. Ha podido llevar una vida digna, casarse dos veces y tener tres hijos, y ha llegado a ser un genio científico de primer nivel.

Antes de ser famoso, Stephen fue un joven estudiante de Oxford aficionado al deporte, que se aburría porque su inteligencia estaba muy por encima de las clases que recibía. ´The Theory of Everything´ se sitúa al principio de los años 60, la época en la que Hawking llegó a la Universidad de Cambridge a cursar sus estudios de doctorado y empezó a desarrollar los síntomas de la enfermedad que marcaría su destino: la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Garik Israelian nació en Armenia, en la antigua Unión Soviética. Gran apasionado de la literatura de ciencia-ficción, al principio no fue buen estudiante, e incluso llegó a abandonar sus estudios para dedicarse a la escenografía en una compañía de teatro. Pero luego encontró su vocación en la carrera de Ciencias Físicas y acabó haciendo la tesis con un prestigioso astrofísico de su país. Gracias a los sistemas de becas internacionales, Israelian vino a Canarias y obtuvo una plaza en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), donde desarrolla su investigación en el campo de la espectroscopía estelar (análisis de la composición de la luz). Entre sus trabajos más notables están sus estudios pioneros en planetas extrasolares (con Michel Mayor y Nuno Santos), que le valió un premio Victor Ambartsumian, y varios estudios avanzados sobre agujeros negros.

Pero Israelian es conocido sobre todo por ser el principal impulsor de los Festivales Starmus, un evento que se repite periódicamente y que acerca la ciencia internacional a todo el público, especializado o no. Gracias a Starmus se ha podido ver y escuchar en persona a personajes tan notables como Neil Armstrong (Astronauta de la NASA, primera persona en pisar La Luna), Alexei Leonov (Cosmonauta soviético, primera persona en salir de una nave y pasear por el espacio) y muchos otros héroes de la ciencia y el progreso de las últimas décadas.

Pero quizá el visitante más notable de Starmus es Stephen Hawking, el más famoso científico de estos tiempos. Garik Israelian y Starmus lo acercaron a las Islas hasta tres veces en estos últimos años.

Por todo su trabajo, Garik ha sido distinguido con la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias.