La coreógrafa tinerfeña Acerina Amador presenta su nuevo trabajo 'Refugio'

Auditorio de Tenerife, ente dependiente del Cabildo, acoge la presentación del nuevo proyecto de la coreógrafa tinerfeña Acerina Amador titulado Refugio. Será el próximo 17 de septiembre, a las 20:00 horas en Sala Castillo. Este trabajo surge de la necesidad de crear un espacio de reflexión común, que gire en torno a la temática animal humano-no humano y la integración de esta dicotomía.

Según la artista, "estamos ante una investigación impulsada desde la curiosidad y fascinación por el trabajo de cuatro pensadoras: Donna Haraway, Vinciane Despret, Tristán García e Ilda Teresa de Castro" que son las creadoras del texto. Acerina Amador asegura que es "una cuidadosa partitura coreográfica realizada por un cuerpo ajustado en la era capitalista-preapocalíptica y con anhelos de nidos y selva. El resultado artístico es un efecto de ráfaga de luz ante la posibilidad de mantenernos realmente juntos en esto, un delicado canto a la comunión".

El concepto y la interpretación desarrollado por Acerina Amador, está basado en textos de Donna Haraway, Vinciane Despret, Tristán García e Ilda Teresa de Castro, con el apoyo dramatúrgico de Miguel Pereira. Vítor Rua creará el espacio sonoro, el vestuario es de Carlota Lagido, el vídeo será realizado por Pedro Smole y la fotografía por Javier Manrique. Esta obra es una coproducción de Auditorio de Tenerife con el apoyo de Canarias Cultura en Red, Rumo do Fumo, Teatro Nacional Sâo Jôao.

Acerina Amador, coreógrafa y bailarina

Nacida en Tenerife, se formó como bailarina en el Teatro Victoria (Tenerife), en Dock 11 (Berlín) y en Area (Barcelona), antes de ser seleccionada para el programa de Pesquiça e Criaçao Coreográfica, y recibir formación de Deborah Hay, Meg Stuart, Joao Fiadeiro, Loic Touzé, Emmanuelle Huyhn, Miguel Pereira, Mark Tompkins, Nuno Bizarro, Claudia Dias, Lisa Nelson, Jeremy Nelson, André Lepecki o Vera Mantero. Posteriormente fue becada por el Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá de Henares y el Museo Reina Sofía, dirigido por Victoria Pérez Royo y José Sánchez, con Juan Domínguez y Marten Spangberg, entre otros.

Como actriz se ha formado en el Conservatorio The Neighborhood Playhouse y The Susan Batson Studio de Nueva York, tomando clases privadas con la actriz y coacher Fiona Graham.

Ha trabajado con Deborah Hay, Marco Berretini, Michelle Boulé, Miguel Pereira, Mariana Tengner Barros, Wojtekz Ziemilski, Mauricio Glez, Viviana Moin, Javier Caro Ceice, Vera Mantero, Superamas, el artista visual Josep María Martín, y el compositor de jazz, Carlos Barretto.

Sus trabajos Placeres Extraños repito Placeres Extraños, A propósito do Vermelho, Les Stripteases de Aidi Eisidi, Cualquier Tiempo Pasado Nos Parece Mejor, Zoom in & Close Up han sido presentados en diferentes contextos en Europa, China, Cuba, Sudáfrica y Nueva York.

Fue premiada con la prestigiosa residencia y beca Danceweb en el año 2009, en 2013 fue invitada a varios encuentros internacionales de coreógrafos como SKITE, dirigido por Jean Marc Adolphe en Caen (Francia) 2010; Interferencias, en México y No Borders, en Xiamen (China). Ha impartido seminarios de creación coreográfica en la Universidad de la Habana, en el Encuentro Internacional de coreógrafos Danza en Construcción (Santa Clara), en la Universidad de Johannesburgo y ha dado un curso magistral a la compañía de danza Moving into Dance Mophatong.

Coordinó el proyecto Internacional de Vangelis Legakis en Tenerife y creó el ciclo mesas redondas y conferencias Identidad y Fronteras, una mirada desde la contemporaneidad; y Del centro a la periferia: Fronteras y Movilidad.

Compagina su labor escénica con la Psicología y la defensa de los Derechos de la Tierra y los animales no humanos.

Miguel Pereira, dramaturgo

Estudió en la Escuela de Danza del Conservatorio Nacional de Lisboa y en la Escuela Superior de Danza de Lisboa. Obtuvo una beca del Ministerio de Cultura para continuar sus estudios en París (Teatro Contemporáneo de la Danza) y en Nueva York.

Trabajó con Jérôme Bel en Shirtologia (Miguel) en 1997, y también ha sido intérprete de Francisco Camacho y Vera Mantero. Como creador destacan los trabajos Antonio Miguel, pieza con la que recibió el Prémio Revelação José Ribeiro da Fonte do Ministério da Cultura y una mención honorí?ca del premio Acarte/Maria Madalena Azeredo Perdigão (2000), Notas para um espectáculo invisível (2001), Data/Local (2002), Corpo de Baile (2005), Karima meets Lisboa meets Miguel meets Caira, una colaboración con la coreógrafa egípcia Karima Mansour (2006), Doo (2008), Antonio e Miguel, una nueva colaboración con Antonio Tagliarini (2010) y recientemente Op. 49 (2012). En 2003 y 2007 creó un repertorio para Transitions Dance Company/Laban Centre con las piezas Transitions e Transitions II que integraron la gira internacional de la compañía (2003/2004 y 2007/2008).

Su trabajo ha sido presentado en toda Europa y en Brasil. En el año 2003 tuvo una retrospectiva en Caldas de Rainha, integrada en el ciclo Mapas organizado por la Transforma-AC en colaboración con la ESTGAD. Ha sido profesor invitado en diferentes estructuras nacionales e internacionales donde enseña Composición Coreográfica.

Desde el año 2000, invitado por Vera Mantero, es artista asociado de la estructura O Rumo do Fumo. Actualmente es intérprete en la reposición de Les inconsolés de Alain Buffard. Ha acompañado el trabajo artístico de Acerina Amador anteriormente en Placeres Extraños repito Placeres Extraños y en Zoom In & Close Up.