TLP Tenerife 2017 bate el récord con más de 56.000 visitas en seis días

TLP Tenerife 2017 cerró el pasado domingo 23 de julio sus puertas batiendo su récord de asistencia con más de 56.000 visitas, consolidándose así como el mayor festival de tecnologías y nuevas tendencias del país. La mayor TLP de la historia creció en metros cuadrados: 20.000 gracias a la reforma del Recinto Ferial de Tenerife que permitió ocupar más espacio para las más de 400 actividades que tuvieron lugar en estos seis días de evento. TLP Tenerife es un encuentro organizado por la asociación de fomento de la tecnología Innova7 en colaboración con el Cabildo de Tenerife y ya prepara la próxima edición, que tendrá lugar del 17 al 22 de julio de 2018.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, asegura que "TLP Tenerife es un ejemplo de organización, de que en la Isla florece una nueva generación de jóvenes que se preparan para las profesiones del presente y del futuro".

El consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, explica que "la apuesta del Cabildo por la innovación es algo decidido porque sabemos que en Tenerife tenemos las mejores infraestructuras tecnológicas y el personal con las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. TLP Tenerife es el germen de muchas de estas iniciativas pues el ocio y lo lúdico llevan siempre aparejado un objetivo de formación y emprendimiento".

El director del evento, Marce Concepción, insiste en que "cada año tratamos de dar lo mejor de nosotros, vivimos por y para nuestro público". Insiste en que, además del ocio, "en TLP Tenerife hemos podido ver presentaciones de proyectos tecnológicos e innovadores, jugadores de E-Sport y todo lo que les acompaña: desde managers a cásters o coaches; desarrolladores y diseñadores de 2D y 3D".

TLP Tenerife este año ha apostado por la zona gaming tanto de manera casual como la profesional y ha sido todo un éxito atrayendo tanto jugadores profesionales como amateurs a las arenas de competición, como la de Zenfone habilitada para jugar a Clash Royale o la de Nintendo, pensada para que toda la familia pueda disfrutar.

Entre los seis torneos oficiales que se disputaron en TLP Tenerife 2017, destaca el equipo TMT eSports, cuyo origen se encuentra en la zona LAN Party y que ha conseguido llevarse el título en Overwatch y League of Legends, clasificándose con este último al ROG Island of Legends. En esta última competición pudieron verse las caras con los equipos profesionales invitados al evento, y se enfrentaron en la semifinal con The G-Lab Penguins, contra los que perdieron. En esa fase también jugaron ASUS ROG Army, los defensores del título, y eMonkeyz Club, los ganadores del clasificatorio ArenaGG que se realizó gracias al apoyo de Turismo de Tenerife, Asus ROG y a LVP, previo a TLP Tenerife y que congregó a más de 1.500 jugadores de toda Europa. La final se disputó entre la formación de ASUS ROG Army y The G-Lab Penguins, ganando estos últimos y llevándose un premio de 3000€. También se jugó un torneo de ROG Island of Legends de Clash Royale, cuyos cuatro ganadores de la competición oficial de TLP Tenerife pudieron verse las caras con jugadores profesionales de los equipos KIYF, Team Queso, Team Heretics y PAM eSports. Uno de los clasificados locales pudo superar al invitado del evento y consiguió llegar a la semifinal, en la que perdió contra Varik0, que tampoco pudo vencer a Marieteee en la final, que se llevó los 1.500 euros del primer puesto.

Con respecto a la zona especializada en cultura y nuevas tendencias, TLP Summer-Con, ha contado con un gran afluente de invitados destacados que han sido objeto de interés para el público general. Por un lado, los youtubers como Folagor, byViruzz, byTarifa o DjMariio; y por otro los artistas especializados en el mercado del cómic, como Natacha Bustos y Javier Pulido. La zona contó con dos importantes certámenes: Asian Best Dance Cover y la Gala Cosplay. El primero contó con tres ganadores: Pivo Fighting, Extrem5 y Alpha´s Crew.

En el caso del Concurso Cosplay, dentro de la categoría individual, el primer premio fue para Eileen Daaé, interpretando a Xena, la princesa guerrera, mientras que El Santuario del Cosplay, con su actuación como Aioria de Leo, fue el segundo clasificado. Dentro de la categoría grupal, los ganadores fueron el equipo grupal Warcraft, interpretando a los personajes protagónicos de World of Warcraft, mientras que el equipo formado por Yuna y Artema fue segundo gracias a su interpretación del largometraje Dentro del Laberinto.

TLP Innova ha comprendido una jornada de temáticas diferenciadas, desde DEV Zone, en la que los asistentes pudieron crear sus propias aplicaciones y webs con las herramientas más novedosas de mano de los desarrolladores más cualificados; Tenerife Startup Party, donde se reunieron a una selección de las mejores startups del tejido local y nacional, compitiendo entre ellas con sus proyectos en un espacio muy similar a una ronda de inversión. Los ganadores fueron, en primer lugar GuíaNatura EcoTourism (experiencias de turismo sostenible en Canarias) y, en segundo lugar, Social Rooms (plataforma para compartir habitaciones hoteleras).

Por último, la jornada de Animación, en el que ponentes de talla internacional han impartido una jornada de ponencias, como Hernán de la Greca (Cartoon Network Latinoamérica), Niko (Nikotxán y creador de "Calónico Electrónico) y, Enrique Vázquez (Átomo Network), Charlotte de la Gourniere (Sun Creature Studio) y Guillermo García Carsí (creador de "pocoyó"). En esta jornada de Animación se enmarcó Bridging the Gap – Animation Lab, un taller intensivo en el que jóvenes profesionales y estudiantes con talento han tenido la oportunidad de conocer y crear sinergias con profesionales influyentes y responsables en el trabajo de toma de decisiones en el ámbito de la animación.