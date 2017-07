Las propuestas de Tenerife Danza Lab, en MAPAS

En el marco de MAPAS (Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur), se ha presentado Garganta, la propuesta coreográfica de Daniel Abreu producida por Auditorio de Tenerife que fue interpretada por Paloma Hurtado, Laura Marrero y Daniel Morales en la Sala Sinfónica. Además, hoy (viernes 14) se presenta el trabajo de Paloma Hurtado 15º al oeste, que llevarán a cabo los mismos bailarines en el exterior el edificio.

Por un lado, la obra de Daniel Abreu, Garganta, es una reflexión sobre esta parte de nuestro cuerpo que nos permite hablar, cantar y, al fin, comunicarnos, pero también mantenernos en silencio. Es decir, que a través de ella nos relacionamos, pero no solo eso, también, es nuestra vía de nutrición, la que nos hace disfrutar de la comida y alimenta nuestras células para continuar vivos. Es por donde pasa el aire que nos hace respirar e incluso contiene el llanto. Todo esto se ha convertido en una fuente de inspiración para Daniel Abreu, que compara este fragmento de nuestro ser con un paso estrecho entre altas montañas. Cuerpo y naturaleza en comunión en una obra poética donde las palabras sobran.

Según Daniel Abreu, es "un lugar para expresar la unión del pensamiento y los instintos. Una confusión entre una grieta vertical en la roca y otra en la boca. Una existencia donde lo único que se da por hecho es que lo que hay detrás y no vemos es sagrado".

Este trabajo coreográfico para tres intérpretes muestra "fotografías de la expresión", y el artista lo dice en el sentido más concreto posible, en la expresión desde la garganta, desde lo mudo a lo cantado. "Las historias las completa uno", afirma: "Vamos por la vida

recogiendo fragmentos que unimos más con lo nuestro que con lo real, y esta magia responde a lo terrenal, nosotros mismos en tránsito, y al miedo que nos da pasar sin ser vistos, sin nuestra historia ni nuestra forma de ver".

Este pensamiento transcendental se basa en lo bonito de saber que estamos todo el tiempo creando nuestra vida y la de los otros. Uno se expresa desde su propia historia. Esta contemplación es un buen ejercicio. Sus reflexiones siguen: "Esta es mi herramienta coreográfica. Escojo elementos que de alguna manera me atraviesan y les doy un sentido respecto al mundo que percibo, pero lo dejo muy abierto para que lo arme quien lo ve". Y concluye afirmando que "en ninguno de mis trabajos pensé en dragones, pero más de uno los ha visto y junto a ellos barcos, abrazos que no se daban, o sirenas que comían platos".

Por otro lado, hoy viernes 14 de julio a las 21:00h en el exterior de Auditorio de Tenerife se presenta 15º al oeste, pieza coreográfica concebida por Paloma Hurtado para Tenerife Danza Lab, con la colaboración de Laura Marrero y Daniel Morales.

En palabras de la coreógrafa, "el cielo de las noches de verano nos guía. Nubes de arena migran en oleadas rojizoanaranjadas desde el Sáhara, formando caminos que conectan con otros caminos, con otras personas; formando fronteras que un solo paso puede derribar. Esperamos€ esperamos que lleguen, que comience el viaje, que alguien regrese, que alguien parta hacia tierras desconocidas. La espera a veces se vuelve infinita, como infinito es el universo donde las estrellas brillan, como infinitas son las posibilidades en el horizonte de un viaje".

Esta producción de Auditorio de Tenerife para tres bailarines cuenta con música de Kaki King (Street ligth in the egg), Jocelyn Pook (Romeo y Julieta, Forever without end), Gold Panda (An iceberg hurled northwards through clouds), The foas ( Spanish Sahara instrumental), Jon Hopkins (Vessel), y Max Richter (Infra 5).

Los evocativos trabajos han sido realizados para Tenerife Danza Lab, que Auditorio de Tenerife creó como un laboratorio pensado para alcanzar un doble objetivo, ofrecer al mundo de la danza en Tenerife un espacio abierto a la investigación, a la experimentación, a la búsqueda en el proceso de creación a la par que ser una plataforma pedagógica y divulgativa que acerque el mundo de la danza a la sociedad. El proceso investigador la clave del proyecto, que se crea de una forma colectiva: todos los miembros de la compañía están presentes en todo el proceso, dejándose influir mutuamente.



Daniel Abreu, coreógrafo de Garganta

Natural de La Matanza de Acentejo (Tenerife), es bailarín, coreógrafo y director de su propia compañía, que nace en el año 2004. Ha trabajado como intérprete en varias compañías de danza y teatro de España.

Recibe el Premio Nacional de Danza en la categoría de creación en el año 2014, donde se recoge la originalidad y riesgo de su lenguaje. Entre otros premios destaca: Premio a la Mejor Dirección en el INDIFESTIVAL 2010, el Premio del Jurado del XVIII Certamen

Coreográfico de Madrid, el Premio a un Bailarín Sobresaliente en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid, Premio al Bailarín Más Destacado del IV Certamen Coreográfico de Maspalomas.

Ha realizado más de cuarenta trabajos coreográficos que han sido presentados en numerosos países de Europa, Asia, América Central y del Sur. Además, ha realizado coreografías de encargo para compañías europeas.

Compagina su labor con la docencia impartiendo talleres de danza en diversos países.



Paloma Hurtado, coreógrafa de 15º al oeste

Es Grado Medio en Danza Contemporánea por el Real Conservatorio Superior de Danza de Madrid (2007). Ha realizado cursos de danza clásica y contemporánea con diversos maestros reconocidos internacionalmente, así como formación en tai-chi-chuang, yoga y butoh.